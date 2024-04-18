Хитрости для кухни с вау-эффектом

Кому-то готовка приносит удовольствие, а кто-то расстраивается уже от одной мысли о том, что нужно будет отправиться на кухню и думать, чем накормить себя и членов семьи.







Вне зависимости от того, к какой именно категории вы относитесь, хитрости от Novate.ru сильно упростят и ускорят процесс приготовления блюд, а также привнесут в них изюминку.



Хитрость 1: Замачивайте курицу в марганцовке

Хитрость 2: Кладите в кашу яйцо

Хитрость 3: Готовьте суп с манкой

Хитрость 4: Добавляйте имбирь в использованное растительное масло

Хитрость 5: Храните чеснок в соли

Хитрость 6: Используйте муку не только в выпечке

Хитрость 7: Не храните специи в холодильнике

Хитрость 8: Добавляйте в салат раскаленное масло

Хитрость 9: Замачивайте рыбу в молоке

Хитрость 10: Раскрывайте вкус гречки с помощью сахара и масла

Марганцовка уничтожит все бактерииУвы, в супермаркетах далеко не всегда можно найти свежее мясо хорошего качества. Если вы сомневаетесь в том, что купленные куриные крылышки или окорок соответствуют всем необходимым стандартам, замочите их в теплой воде с добавлением марганцовки на несколько часов. Она не только поможет уничтожить микробы и бактерии, но также продлит срок хранения птицы, если в этом есть необходимость. Когда время истечет, достаньте курицу, хорошо промойте ее под проточной водой и приступайте к готовке. Спешим успокоить: марганцовка никак не повлияет на вкус готового блюда.Яйцо сделает кашу более питательной.Не зря говорят, что именно завтрак нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. Первый прием пищи является самым важным, ведь он должен зарядить вас бодростью и энергией. По этой причине необходимо выбирать сытные и полезные продукты, например, кашу или яйца. А можно пойти по нестандартному пути и объединить их в одно блюдо.Просто вбейте яйцо в крупу в процессе варки и хорошо перемешайте. Вкус каши никак не изменится, зато она станет более густой, полезной и питательной. Поверьте, после того, как вы попробуете готовое блюдо, вам больше не захочется есть на завтрак ничего другого, ведь это идеальный вариант для первого приема пищи.Манная крупа загустит суп.Фанатов супов-пюре и крем-супов не так много, но если вы являетесь одним из них, тогда этот лайфхак точно для вас. Когда блюдо будет практически готово, добавьте в кастрюлю две-три столовых ложки манной крупы и хорошо перемешайте. После этого возьмите миксер или блендер и взбейте ингредиенты на протяжении нескольких минут. Манка позволит добиться более густой консистенции и нежной текстуры, поэтому суп получится идеальным.Имбирь уберет из масла лишние запахи.Некоторые блюда, например, оладьи или чебуреки, требуют использования большого количества растительного масла. И очень обидно выливать его в мусорное ведро после завершения процесса готовки. Но ведь масло уже напиталось вкусами и запахами предыдущего блюда, поэтому другого варианта нет. Или все-таки есть?Попробуйте положить в сковороду кусочек свежего имбиря. Продукт дезодорирует растительное масло и нейтрализует лишние ароматы, благодаря чему вы сможете использовать его повторно. Отличный способ экономии масла!Чередуйте слой чеснока и соли в банке.Чеснок, как и любые другие овощи, очень быстро портится, если не соблюдать условия хранения. Но ведь далеко не во всех квартирах есть кладовки или другие темные и прохладные места, подходящие для содержания овощей. В этих случаях необходимо прибегать к различным хитростям. Вот одна из них.Засаливайте чеснок. Для этого возьмите большой контейнер или любую другую, подходящую по размеру емкость, насыпьте в нее слой соли, затем положите чеснок, и снова засыпьте солью. Нужно сделать несколько слоев. Очень важно, чтобы последней была именно соль, и толщина слоя варьировалась от двух до трех сантиметров. Так вы сможете продлить срок хранения чеснока и не переживать о его свежести.Добавляйте муку в соусы и подливы.Мука, пожалуй, является одним из тех продуктов, который всегда найдется на кухне любой хозяйки, вне зависимости от того, насколько часто она готовит выпечку. Однако муку можно использовать не только для пирожков, блинов или пиццы. Она прекрасно подходит для приготовления различных соусов, подлив, загущения супов и некоторых других блюд.Рассказываем, как сделать идеальную подливу к мясу. Возьмите сухую сковороду, хорошо разогрейте ее на плите и обжарьте муку несколько минут. После этого добавьте немного горячей воды, чтобы смесь загустела, и добавьте ее к мясу. Благодаря такой хитрости подлива будет правильной консистенции, а вкус блюда станет намного ярче. Обратите внимание, что ее можно подавать не только к мясу, но также к птице и рыбе. А чтобы добавить интересную изюминку в блюдо, добавляйте в подливу разные специи, овощи и травы.В холодильнике можно хранить только красный перец.Существует мнение, что молотые специи необходимо хранить в герметичных контейнерах в холодильнике, чтобы они не теряли свой аромат и яркость вкуса. Однако такой подход не совсем верный. Да, приправы необходимо держать в закрытых емкостях, чтобы в них как минимум не попадала влага. Однако низкая температура и конденсат, который периодически возникает в холодильнике, могут испортить специи. Исключением являются лишь пряности из красного перца, например, паприка или чили. Их действительно лучше держать в холоде.Раскаленное масло раскрывает вкус овощейСложно удивить кого-то салатом, даже многокомпонентным, состоящим из дорогих продуктов. Однако, если знать некоторые кулинарные приемы, даже самый обычное и банальное блюдо сможет превратиться в кулинарный шедевр. Делимся одним из них.Итак, если вы не знаете, какую заправку придумать для салата, или под рукой нет подходящего соуса, залейте овощи…раскаленным маслом. Да-да, вы все правильно поняли. Оказывается, этот простой ингредиент способен добавить +100 очков вашему блюду.Поставьте на плиту сковороду, налейте в нее масло, как следует его разогрейте, а затем заправьте свой салат. Секрет в том, что раскаленное масло сильнее раскрывает вкус специй и овощей, благодаря чему блюдо получается более насыщенным и интересным. Кроме того, это отличный способ сэкономить на различных заправках и соусах – в них просто отпадет необходимость.Молоко нейтрализует запах рыбы.Запах рыбы нравится далеко не всем – он очень интенсивный и специфический. Если вы хотите нейтрализовать его, воспользуйтесь помощью молока. Замочите в нем тушку на несколько часов, и убедитесь в том, что этот способ действительно работает. Кстати, чтобы рыба стала более упругой и сохранила свою форму в процессе жарки, добавьте в молоко щепотку соли. Не волнуйтесь, вымачивание в таком растворе не отразится на вкусе рыбы – никакого молочного запаха или привкуса у нее не останется.Одной чайной ложки будет достаточно.Казалось бы, как можно улучшить вкус гречневой каши? Это же одна из самых простых и банальных круп, рецепт приготовления которой знают все. Оказывается, есть секретные ингредиенты, которые раскрывают ее вкус, делая его более насыщенным. Мы говорим о сахаре и подсолнечном масле. Когда будете варить гречку, добавьте эти компоненты в кастрюлю и хорошо перемешайте. Сахар уберет горчинку, свойственную гречневой крупе, и, тем самым, сбалансирует ее вкус.