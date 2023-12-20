С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    подобный вояж совершал и хрущ... в итоге и у микояши и хруща в совдепии появлялась всякая хрень , мало похожая на исх...Как в СССР рождал...
  • Ингерман Ланская
    Россия  не совдепия, ей не надо столько угля - мелкого и многоКрай затопленных ...
  • Tatyana Maranjyan
    Потрясающе!Как хладнокровный...

Край затопленных угольных шахт: город-призрак Глубоковский

Мало, кто знает, что рядом с Москвой есть своя Чернобыльская зона. По площади загрязнения Тульская область занимает первое место среди других регионов страны, пострадавших от аварии на Чернобыльской Электростанции.

Около половины территории области подверглось заражению. Но что, если я скажу, что конкретно этот тульский городок почти не задели радиоактивные облака. Здесь нет цезия, стронция и радиации. Но авария здесь все-таки приключилась. Но не атомная, а экономическая. Это другой Чернобыль. И панорамы здесь самой настоящей зоны отчуждения.

Здесь совершенно ничего не работает. Угольные шахты давно закрыты. Дом культуры, школа, общежитие и другие учреждения тоже закрыты и попросту брошены. Город-призрак Глубоковский – край затопленных угольных шахт и пронизывающая тоска окутывает все это место.

Мы прошлись по обломкам некогда богатого угольного края, чтобы показать его вам.

 

Ссылка на первоисточник
г. МоскваТульская обл.

Картина дня

наверх