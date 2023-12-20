Край затопленных угольных шахт: город-призрак Глубоковский

Мало, кто знает, что рядом с Москвой есть своя Чернобыльская зона. По площади загрязнения Тульская область занимает первое место среди других регионов страны, пострадавших от аварии на Чернобыльской Электростанции.

Около половины территории области подверглось заражению. Но что, если я скажу, что конкретно этот тульский городок почти не задели радиоактивные облака. Здесь нет цезия, стронция и радиации. Но авария здесь все-таки приключилась. Но не атомная, а экономическая. Это другой Чернобыль. И панорамы здесь самой настоящей зоны отчуждения.

Здесь совершенно ничего не работает. Угольные шахты давно закрыты. Дом культуры, школа, общежитие и другие учреждения тоже закрыты и попросту брошены. Город-призрак Глубоковский – край затопленных угольных шахт и пронизывающая тоска окутывает все это место.

Мы прошлись по обломкам некогда богатого угольного края, чтобы показать его вам.