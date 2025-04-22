Как быстро удалить камень с унитаза

Не знаете, как справиться с камнем на унитаз? Это проще, чем вы думаете! Попробуйте один из этих методов.





Камень собравшийся в унитазе создает неэстетичный налет. Как правило, он возникает в том месте, где вытекает вода. Может откладываться также на уровне воды. Как избавиться от камня в туалете? Мы подскажем!

Удаление камня из унитаза — эффективные способы

Уксус и сода

Сода и лимонная кислота

Для удаления накипи

Существует несколько проверенных методов удаления камня. Некоторые из них были известны еще нашим бабушкам. Они являются естественными и очень эффективными. Одним из лучших способов является использование смеси уксуса и соды.Одним из самых эффективных домашних способов является использование смеси уксуса и соды. Соединяем стакан уксуса с 1/3 стакана пищевой соды и так приготовленный раствор вливаем в туалет. Оставляем на 15-30 минут, после чего туалет обычно очищаем с помощью щетки. Для более обременительных загрязнений можно использовать добавку, но следует наблюдать, не оставляет он царапин.Раствор уксуса с содой можно приготовить сразу в унитаз. Для этого нужно очистить его от воды с помощью небольшого стаканчика.Не менее эффективным будет растворение соды и кислоты лимона в воде. Для воды в унитаз насыпаем 1/3 стакана пищевой соды и 1/4 чашки лимонной кислоты. Все смешиваем, до получения большого количества пены, которая должна выступать за уровень воды. Оставляем на 15-30 минут. Затем, как обычно мы чистим туалет.Если домашние способы не помогли, я предлагаю вам обратить внимание на сильные способы. Выбираем воду из туалета и заливаем его средством для удаления накипи выше уровня воды. Так оставляем на всю ночь или на весь день (если мы уходим на весь день на работу).Стоит также приобрести уксус в концентрации 25%