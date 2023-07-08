Назад в прошлое: Лондон и операция Blitz

7 сентября 1940 года самолеты люфтваффе нанесли массированный удар по Лондону. Так началась операция Blitz — бомбардировка Великобритании нацистской Германией, которая продолжалась с небольшими перерывами до вечера 11 мая 1941 года. Ночь этого дня называют «Самой длинной ночью», и в этом году Англия отмечает 75-летнюю годовщину. 40 000 погибших, 1.5 млн оставшихся без крова над головой, разрушенный Лондон…



Фотограф Джим Дайсон совместил настоящее и времена операция Blitz Второй мировой войны.







Темза, Тауэрский мост, 7 сентября 1940 и 25 апреля 2016. (Фото Jim Dyson):







Призраки лондонцев скрываются от воздушного налета в метро, 1940 и 2016 года. (Фото Jim Dyson):







Автобус после бомбежки Лондона 9 сентября 1940 и современный автобус в 2016 году. (Фото Jim Dyson):







Сент-Па́нкрас — один из 13 центральных железнодорожных вокзалов Лондона, 19 сентября 1940 и 3 мая 2016. (Фото Jim Dyson):







Воронка от взрыва бомбы в Букингемского дворца 14 сентября 1940 и то же место с туристами 26 апреля 2016. (Фото Jim Dyson):







Поврежденное после авиаудара здание на площади Беркли в Лондоне и то же место 1 мая 2016. (Фото Jim Dyson):







Солдаты расчищают завалы после авиаудара и то же место напротив Королевской биржи в Лондоне 25 апреля 2016. (Фото Jim Dyson):







Завалы на Лестер-сквер в Лондоне и то же место 1 мая 2016. И куда же без Бургер Кинга. (Фото Jim Dyson):







Горящее здание в Лондоне и то же место 1 мая 2016. (Фото Jim Dyson):







Интерьер Вестминстерского аббатства после немецкой бомбардировки и снимок 13 января 2015 года. (Фото Jim Dyson):







Последствия немецкого воздушного налета на Портман-стрит в Лондон, 19 сентября 1940 и то же место 21 апреля 2016. (Фото Jim Dyson):







15 октября 1940 и Пикадилли 1 мая 2016. (Фото Jim Dyson):







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