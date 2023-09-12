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Шторы, которые портят интерьер

Если вы самостоятельно продумываете интерьер своего дома, то могли допустить одну или даже несколько ошибок со шторами. В таком случае они могут полностью испортить весь интерьер. А ведь исправить эти ошибки очень просто!

Шторы, которые портят интерьер

Карнизы расположены слишком низкоВизуально это портит интерьер. Помните: чем выше закреплён карниз, тем лучше смотрится окно. Крепление карниза для штор должно составлять 1/3 расстояния от верха окна до потолка.

Шторы, которые портят интерьер

Очень узкий карнизДизайнер предупреждает: карниз обязательно должен выходить за границы окна (на 15-30 см), а не быть ему вровень. Тогда шторы визуально «не давят» на окно.

Шторы, которые портят интерьер

Слишком узкие шторыВ этом случае шторы смотрятся просто как дешёвые тряпки, а не элемент интерьера. Ширина шторы слева и справа должна составлять минимум 3/4 от окна.

Шторы, которые портят интерьер

Чересчур короткие шторыКороткие шторы могут полностью испортить весь интерьер. Они выглядят слишком подрезанными, как будто здесь чего-то не хватает.

Шторы, которые портят интерьер

Очень длинные шторыЭффект с наползанием на пол яркий, но здесь очень легко ошибиться с длиной. Если о штору постоянно спотыкаются домочадцы, если на них скапливается пыль, то вы явно переборщили с длиной.

Шторы, которые портят интерьер
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