Любовь, предательство, война: Три индейские принцессы и их отношения с белыми завоевателями

Принцесса Малинче помогала испанцам уничтожать империю, которую ненавидела. Фреска Роберт Куэво дель Рио

Донья Марина: преданная и предавшая

Возможно, потомки и испанцев, и индейцев чувствуют внутри вину за судьбу Малиналь. Антонио Руис. Сон Малинче, 1939

Фреска, изображающая Малиналь во время переговоров между европейцами и индейцами. Она не просто так не смотрит ни на тех, ни на других: у неё своя игра

Эрендира Неукротимая: та, что научила не бояться кентавров

Принцесса Эрендира. Рисунок Джейсона Пората

Покахонтас: недолгое путешествие Маленькой Проказницы

Фрагмент картины, изображающей крещение Покахонтас