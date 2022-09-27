С нами не соскучишься!

8 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Оригинальный способ подарить деньги

Если вы решили подарить деньги, но не хотите использовать обычный конверт, попробуйте подарить их в носках. Купюры внутрь засовывать не придется, все будет выглядеть оригинально и эстетично.
Такой подарок однозначно запомнится и будет выделяться на общем фоне.
Итак, из носков предлагается сделать оригинальный букет. Кроме носков понадобятся длинные шпажки, резинки для денег, веточки зелени, скотч и упаковочная бумага.
Распаковываем подходящие по расцветке носки, избавляемся от фиксирующих ниток и этикеток. Затем перекладываем их пяточками вверх. Укладываем носки один на другой со смещением. Поперек нижнего носка в начале размещаем шпажку с небольшим отступом от края, а затем начинаем сворачивать носок в трубочку таким образом, чтобы шпажка оказалась внутри.

Оригинальный способ подарить деньги

Пройдя область пятки, укладываем купюру. Затем продолжаем делать намотку.

Оригинальный способ подарить деньги

Чтобы носки самопроизвольно не разворачивались, дополнительно скрепляем готовый «цветочек»  резинкой для денег.

Оригинальный способ подарить деньги

Нужное количество «цветов» сформировано, деньги завернуты. Осталось собрать все в букет.

Оригинальный способ подарить деньги

Укладываем «цветы» и собираем шпажки в пучок, а затем перехватываем их резинкой.

Оригинальный способ подарить деньги

Дополняем веточками зелени подходящей длины. Снова дополнительно скрепляем снизу.



Оригинальный способ подарить деньги

Дальше остается лишь завернуть букет в подарочную бумагу и перевязать лентой.

Оригинальный способ подарить деньги

Подарок готов. При желании импровизировать можно бесконечно. Никто не помешает дополнить носочный букет с секретом сладостями или фруктами. В любом случае будет нетривиально и оригинально.

Оригинальный способ подарить деньги

Более подробно об оформлении букета в видео:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
подарокДеньги
Обсудить

Картина дня

наверх