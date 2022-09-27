Оригинальный способ подарить деньги

Если вы решили подарить деньги, но не хотите использовать обычный конверт, попробуйте подарить их в носках. Купюры внутрь засовывать не придется, все будет выглядеть оригинально и эстетично.

Такой подарок однозначно запомнится и будет выделяться на общем фоне.

Итак, из носков предлагается сделать оригинальный букет. Кроме носков понадобятся длинные шпажки, резинки для денег, веточки зелени, скотч и упаковочная бумага.

Распаковываем подходящие по расцветке носки, избавляемся от фиксирующих ниток и этикеток. Затем перекладываем их пяточками вверх. Укладываем носки один на другой со смещением. Поперек нижнего носка в начале размещаем шпажку с небольшим отступом от края, а затем начинаем сворачивать носок в трубочку таким образом, чтобы шпажка оказалась внутри.







Пройдя область пятки, укладываем купюру. Затем продолжаем делать намотку.







Чтобы носки самопроизвольно не разворачивались, дополнительно скрепляем готовый «цветочек» резинкой для денег.







Нужное количество «цветов» сформировано, деньги завернуты. Осталось собрать все в букет.







Укладываем «цветы» и собираем шпажки в пучок, а затем перехватываем их резинкой.







Дополняем веточками зелени подходящей длины. Снова дополнительно скрепляем снизу.

Дальше остается лишь завернуть букет в подарочную бумагу и перевязать лентой.Подарок готов. При желании импровизировать можно бесконечно. Никто не помешает дополнить носочный букет с секретом сладостями или фруктами. В любом случае будет нетривиально и оригинально.Более подробно об оформлении букета в видео: