Интересные факты о Советском Союзе, известные и не очень
Современная молодёжь знает, что существовала такая страна СССР, но на этом, обычно, все знания о ней и заканчиваются. Сегодня мы вам расскажем интересные факты о Союзе нерушимом, которые, возможно, были вам неизвестны…
В дореволюционной азбуке буква Д называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военного-морского флота имеет значение «да, согласен, разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». Производное от этого выражение «Таможня даёт добро» впервые появилось в фильме «Белое солнце пустыни».
Когда Маяковский ввёл в употребление свою знаменитую стихотворную «лесенку», коллеги-поэты обвиняли его в жульничестве — ведь поэтам тогда платили за количество строк, и Маяковский получал в 2-3 раза больше за стихи аналогичной длины.
Маяковский подарил своей возлюбленной Лиле Юрьевне Брик кольцо с её инициалами — «Л Ю Б». Будучи расположенными по кругу, эти буквы складывались в бесконечное «ЛЮБЛЮ».
Источник выражения «И ежу понятно» — стихотворение Маяковского («Ясно даже и ежу — / Этот Петя был буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких «Страна багровых туч», а затем в советских интернатах для одарённых детей. В них набирали подростков, которым осталось учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так и называли — «ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их по нестандартной программе, поэтому в начале учебного года выражение «ежу понятно» было очень актуально.
Музыка к пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие ночи» написана на основе «Марша солдат» из оперы Шарля Гуно «Фауст».
В начале 1920-х годов Новосибирск состоял из двух частей по разным берегам Оби, между которыми не было автомобильного моста. А так как часовой меридиан проходил прямо по реке, то в городе было два времени. На левом берегу разница с Москвой составляла 3 часа, а на правом — 4. Хотя большого неудобства это положение новосибирцам не доставляло, ведь каждая половина жила обособленно, и даже браки между жителями разных берегов города были редки.
В 1931 году в китайской провинции Синьцзян вспыхнуло восстание тюрко-мусульманского населения. В правительственные войска были мобилизованы русские эмигранты — как белогвардейцы, кто жил в Синьцзяне ещё со времён Гражданской войны в России, так и те, кто бежал от голода и коллективизации в СССР. Ещё через два года генерал-губернатор провинции Шэн Шицай сумел договориться с Советским Союзом о помощи в подавлении восстания. В Китай был переброшен 13-ый Алма-Атинский полк ОГПУ, солдаты которого были одеты в белогвардейскую форму. Кроме того, СССР напрямую финансировал уже сражавшиеся части, составленные из русских эмигрантов. Таким образом, «красные» и «белые» участвовали в этом конфликте на одной стороне.
В популярной песне, прозвучавшей в фильме 1934 года «Юность Максима», есть строки: «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой». Очевидная нелогичность текста (что за шар может крутиться над головой?) объясняется просто. В изначальном варианте этой песни, возникшей ещё в середине 19 века, пелось не «шар», а «шарф». Но так как буква «ф» на стыке слов в быстром темпе пелась очень трудно, она впоследствии редуцировалась.
В молодом советском государстве создавались Трудармии. Военных, совершивших преступления, называли «заключёнными красноармейцами», а в документах это словосочетание сокращали «з/к». Позже, во время строительства Беломорканала, это сокращение стало расшифровываться «заключённый каналоармеец». От «з/к» и произошло слово зек.
Город Владикавказ с 1924 по 1934 год был столицей сразу двух автономных республик в составе СССР — Северо-Осетинской и Ингушской. При этом сам город был самостоятельной административной единицей вне состава этих республик.
В СССР с ноября 1941 года существовал налог на бездетность, который составлял 6% от зарплаты. Платили его бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет.
С 22 июня 1941 года по 1 июля 1941 года (9 суток) в Вооружённые Силы СССР влилось 5 300 000 человек.
В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных «танков», обшитых листами брони.
Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1, что расшифровывается «На испуг».
За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу — только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывезти до начала блокады. Но в результате и здание, и ценности благополучно сохранились.
Константин Рокоссовский, поляк по национальности, имел звания маршала СССР и маршала Польши.
В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулемётчик Семён Константинович Гитлер, еврей по национальности. Семьдесят лет назад при обороне высоты 174,5 Тираспольского укреп. района Семен Константинович огнем пулемета уничтожил более сотни военнослужащих Вермахта. Израсходовав боезапас, получив ранение и оказавшись впоследствии в окружении, красноармеец не бросив оружия, преодолев более 10 километров, вышел к своим. Что и подтверждается наградным листом от 19 августа 1941 года.
Гитлер считал своим главным врагом в СССР не Сталина, а диктора Юрия Левитана. За его голову он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти тщательно охраняли Левитана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности.
Согласно описанию подвига красноармейца Дмитрия Овчаренко из указа о вручении ему звания Героя Советского Союза, 13 июля 1941 года он доставлял боеприпасы в свою роту и был окружён отрядом солдат и офицеров противника численностью 50 человек. Несмотря на то что у него отобрали винтовку, Овчаренко не растерялся и, выхватив из повозки топор, отрубил допрашивавшему его офицеру голову. Затем он бросил в немецких солдат три гранаты, уничтожив 21 человека. Остальные в панике разбежались, кроме ещё одного офицера, которого красноармеец догнал и также отрубил ему голову.
Расположенное в Азербайджане армянское село Чардахлы — родина двух маршалов, двенадцати генералов и семи Героев Советского Союза.
Во время советско-финской войны 1939 года министр иностранных дел Молотов говорил, что советские войска сбрасывают не бомбы, а грузы с продовольствием для голодающих финнов. В Финляндии такие бомбы окрестили «Молотовскими хлебными корзинами», а потом стали называть устройства с зажигательной смесью против советских танков «Коктейлем для Молотова». У нас название подобного оружия сократилось до просто «Коктейля Молотова».
Во время Второй мировой войны разминировать объекты сапёрам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны 7468 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели.
Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера: «Кто в артиллерию?» — Гайдай ответил: «Я!». Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, — сказал военком, — Дайте огласить весь список». Позже режиссёр адаптировал этот эпизод для фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Уинстон Черчилль очень любил армянский коньяк и ежедневно выпивал бутылку 50-градусного коньяка «Двин». Однажды премьер обнаружил, что «Двин» утратил былой вкус. Он высказал своё недовольство Сталину. Оказалось, что мастер Маргар Седракян, который занимался купажом «Двина», сослан в Сибирь. Его вернули, восстановили в партии. Черчилль стал снова получать любимый коньяк, а Седракяну впоследствии присвоили звание Героя Социалистического Труда.
В 1942 году Сталин пригласил посла США посмотреть вместе с ним фильм «Волга, Волга». Тому фильм понравился, и Сталин подарил через него президенту Рузвельту копию фильма. Рузвельт посмотрел фильм и не понял, почему Сталин прислал именно его. Тогда он попросил перевести слова песен. Когда прозвучала песня, посвящённая пароходу «Севрюга» : «Америка России подарила пароход: / С носа пар, колёса сзади, / И ужасно, и ужасно, / И ужасно тихий ход», он воскликнул: «Вот теперь понятно! Сталин упрекает нас за тихий ход, за то, что мы до сих пор не открыли второй фронт».
При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что название машины будет «Родина». Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Ну и почём у нас будет Родина?». Поэтому название изменили на «Победа».
Знаменитая формула «Дважды два равняется пяти», на которую Джордж Оруэлл неоднократно делал акцент в романе-антиутопии «1984», пришла ему в голову, когда он услышал советский лозунг «Пятилетку — в четыре года!».
В 1946 году деревня Селменцы была разделена между СССР и Чехословакией, причём граница прошла прямо по одной из улиц. Сегодня части деревни находятся в Словакии и Украине.
В СССР долго ходила легенда, что знаменитую фразу Хрущева «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН перевели буквально — «Kuzma’s mother». Что есть «кузькина мать»? Наверное, новейшее секретное оружие! Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось для обозначения атомных бомб СССР. Но на самом деле переводчик, переводя это выражение, высказался иносказательно: «Я покажу вам, что есть что».
В 1959 году в Москве проходила Американская национальная выставка, где Хрущёву предложили попробовать Пепси-колу. Он согласился и невольно стал рекламным лицом компании, так как на следующий день в газетах всего мира была опубликована фотография, на которой советский лидер пьёт Пепси.
В 1945 году советские школьники подарили американскому послу деревянное панно из ценных пород дерева с изображением герба США. Ни школьники, ни посол не знали, что в панно вмонтировано подслушивающее устройство, конструкция которого была разработана Львом Терменом. «Жучок» был так удачно спрятан, что американские спецслужбы ничего не заметили, а советские разведчики ещё 8 лет прослушивали разговоры в рабочем кабинете посла. После обнаружения устройство было представлено в ООН в качестве доказательства разведывательной деятельности СССР, однако принцип его действия еще несколько лет оставался неразгаданным.
В период масштабных ядерных испытаний в СССР и США, с конца 1960-х до начала 1990-х годов, которые включали также множество подземных ядерных взрывов, на планете не было зафиксировано почти ни одного сильного, имеющего магнитуду более 8,3 единиц, землетрясения. Впрочем, то, что данная связь является не просто совпадением, пока не доказано.
За время Холодной войны было немало случаев, когда мир стоял на пороге ядерной войны из-за неверных показаний систем обнаружения запусков ракет. Так, в 1979 году в США была поднята тревога из-за того, что на одном из компьютеров по ошибке была загружена учебная программа массированного ядерного удара. Однако спутники не обнаружили стартов ракет, и тревога была отменена. А в 1983 году дала сбой советская система спутникового обнаружения, передав сигнал о старте нескольких американских ракет. Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров взял на себя ответственность не передавать информацию высшему руководству страны, решив, что вряд ли США будут наносить первый удар столь малыми силами. В 2006 году ООН наградила Петрова как «человека, предотвратившего ядерную войну».
Когда в 1950-х годах было принято решение строить космодром в казахских степях, для введения вероятного противника в заблуждение построили ещё один космодром — деревянный — в посёлке Байконур Карагандинской области. После старта корабля «Восток-1» с Гагариным на борту это название в печати перешло к настоящему космодрому, находящемуся в 300 км от этого посёлка.
Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение: если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негритят.
Во время подготовки запуска советской автоматической станции на Марс возникли проблемы с излишком веса исследовательской аппаратуры. Королёв, изучив чертежи, захотел проверить прибор, который должен был сообщить по радио о наличии или отсутствии органической жизни на планете. Прибор был вывезен в выжженную степь недалеко от космодрома, а затем передал, что жизни на Земле нет, что и послужило причиной его исключения из миссии.
Фамилии космонавтов, которые казались советским властям неблагозвучными, изменяли. Болгарину Какалову пришлось стать Ивановым, а поляку Хермашевскому — Гермашевским.
В начале эры космонавтики никто не мог представить, как скажется пребывание в космосе на здоровье человека, в частности, не сойдёт ли он с ума. Поэтому для перевода корабля с автоматического на ручной режим управления была предусмотрена защита со вводом специального цифрового кода, который находился в запечатанном конверте. Предполагалось, что в состоянии невменяемости Гагарин не сможет открыть конверт и понять код. Правда, перед самым началом полёта код ему всё-таки сказали.
После полёта в космос Гагарин был награждён чёрной «Волгой» с номерами 12-04 ЮАГ (дата полёта и инициалы). Причём буквы были законно произведены от индекса Московской области (где и находился Звёздный городок) — ЮА. У следующих космонавтов на именных машинах сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата полёта.
В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет несмертельного действия. Он предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее действие этого пистолета заключалось в выведении из строя чувствительных элементов оптических систем, в том числе глаз человека. А важным преимуществом по сравнению с обычным пистолетом в условиях невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный пистолет является памятником науки и техники и экспонируется в Музее истории военной академии РВСН.
Георгий Милляр сыграл почти всю нечисть в советских сказочных фильмах, и всякий раз ему накладывали сложный грим. Почти не понадобился он Милляру только для роли Кащея Бессмертного. Актёр был худым от природы, вдобавок к этому во время Второй Мировой войны заразился малярией в эвакуации в Душанбе, превратившись в живой скелет весом 45 килограммов.
Песенка «уно-уно-уно, ун моменто» из фильма «Формула любви» кажется написанной на итальянском языке. В действительности её текст представляет собой несвязный набор из итальянских слов, а придуман он был композитором фильма Геннадием Гладковым.
В фильме «Терминатор-2» Терминатор говорит байкеру: «Мне нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл». За 11 лет до этого в фильме «Приключения Электроника» Электроник, собираясь заменить Сыроежкина, обращается к нему с фразой: «Мне нужна твоя форма».
В советском мультфильме Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов. Для достижения большей комичности речь артиста была ускорена примерно на 30%. Если уменьшить скорость на эту величину, можно услышать обычного Леонова.
Известно, что у советских и российских космонавтов есть традиция — перед отлётом смотреть фильм «Белое солнце пустыни». Оказывается, у этой традиции есть логичное обоснование. Именно это кино показывалось космонавтам как эталон операторской работы — на его примере им объясняли, как правильно работать с камерой и строить план.
В фильме режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня», вышедшем в 1970 году, встречаются как цветные, так и чёрно-белые сцены. Некоторые критики нашли художественное обоснование для такого приёма. На самом деле не хватало запасов цветного «Кодака», а советская цветная плёнка не давала нужного качества изображения, поэтому и снимали на чёрно-белую.
Для съёмок сцены со стариком-афганцем в фильме «9 рота» понадобилась ослица. Съёмочная группа обратилась в Ялтинский зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое не боится камеры и громких звуков. Работники зоопарка сразу посоветовали ослицу Люсю, которая почти 40 лет назад снималась в «Кавказской пленнице», возя на себе Шурика. Роль в «9 роте» она сыграла также отлично.
Почти во всех фильмах Георгия Данелии в титрах указан актёр Рене Хобуа, хотя он никогда в них не снимался. Георгий Данелия и Резо Габриадзе познакомились со строителем Рене Хобуа в конце 1960-х, когда жили в гостинице в Тбилиси и вместе писали сценарий фильма «Не горюй!». Несколько дней подряд они рассказывали ему разные версии сценария, чтобы узнать «мнение простого зрителя», пока Рене не попросил, чтобы его отпустили. Оказалось, что он приехал в командировку из Зугдиди и должен был «достать» стройматериалы, но вместо этого вынужден был слушать сценарий. В благодарность его фамилию поместили в титры.
Советский баскетболист Янис Круминьш, уроженец Латвии, начал заниматься баскетболом только в 23 года. Уже через два года он стал чемпионом СССР, а ещё через год выиграл серебро Олимпиады-1956 в Мельбурне.
Клич болельщиков: «Шай-бу! Шай-бу!» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
На чемпионате мира по футболу 1962 года сборная СССР встречалась с командой Уругвая, и при счёте 1:1 после удара советского футболиста мяч залетел в сетку через дырку с внешней стороны. Арбитр плохо видел момент и гол засчитал, однако капитан советской команды Игорь Нетто жестами объяснил судье, что гол забит неправильно. Этот мяч в итоге отменили, но наши футболисты забили ещё и всё-таки выиграли матч.
Лев Яшин был не только футбольным вратарём, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призёром чемпионата СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе.
На закате своей карьеры знаменитый советский футболист Александр Заваров выступал за французский клуб «Нанси». В команде за ним закрепилось прозвище «blette» (в переводе с французского — «свекла»), так как Заваров часто произносил это слово при своих или чужих ошибках на футбольном поле.
Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райкконена была советская «Лада», которую он с отцом нашёл подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райкконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
На церемонии закрытия Олимпиады-80 в Москве одним из самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки, и особенно его слеза. Первоначально её не было в сценарии, однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не тёмной, а светлой стороной. Когда руководитель сказал поменять сторону, приказ стали выполнять все статисты ряда. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку, в таком виде её и включили в церемонию.
Однажды медвежий цирк Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте. На одной из репетиций медведица на мотоцикле выехала за пределы арены и ворота цирка и оказалась на городском шоссе в потоке машин. Она успела проехать три перекрёстка, на каждом из которых регулировщики давали ей зелёный свет, прежде чем Филатов на автомобиле догнал её и остановил. Вечером того же дня местная полиция вручила медведице водительские права.
Академик Семён Вольфкович был в числе первых советских химиков, проводивших опыты с фосфором. Тогда необходимые меры предосторожности ещё не принимались, и газообразный фосфор в ходе работы пропитывал одежду. Когда Вольфкович возвращался домой по тёмным улицам, его одежда излучала голубоватое свечение, а из-под ботинок высекались искры. Каждый раз за ним собиралась толпа и принимала учёного за потустороннее существо, что привело к распространению по Москве слухов о «светящемся монахе».
В Советском Союзе известным производителем резиновых шлёпанцев был завод «Полимер» в городе Сланцы Ленинградской области. Многие покупатели полагали, что выдавленное на подошвах слово «Сланцы» это название обуви. Далее слово вошло в активный словарный запас и превратилось в синоним слова «шлёпанцы».
Тема Тунгусского метеорита была очень популярна у советских фантастов, особенно начинающих. Литературному журналу «Уральский следопыт» в 1980-е годы пришлось даже написать отдельным пунктом в требованиях к публикациям: «Не рассматриваются произведения, в которых раскрывается тайна Тунгусского метеорита».
Для изготовления кустарных пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, в СССР широко использовали старые рентгеновские снимки. Их называли «пластинки на костях» или «пластинки на ребрах». Этот материал обходился бесплатно — медперсонал даже благодарил тех, кто помогал таким образом разгружать архивы.
«Воля и разум» — девиз итальянских фашистов. Авторы одноимённой песни группы «Ария» об этом не знали, равно как не знали и члены худсовета, одобрившие запись песни для пластинки.
У автомобиля ГАЗ-21 существовало множество модификаций. В 1965 году была даже выпущена модель ГАЗ-21П — экспортный вариант с правым рулём. И в том же году сделали ГАЗ-21ПЕ — такую же модель с правым рулём плюс автоматической коробкой передач.
На гербе Латвийской ССР было изображено солнце, восходящее из моря. Только художник не учёл, что Балтийское море находится к западу от территории Латвии. Поэтому солнце могло в это море только заходить, что можно было воспринимать как символ регресса вместо прогресса.
Настоящей фамилией писателя-сатирика Григория Горина была Офштейн. На вопрос о причине выбора псевдонима Горин отвечал, что это аббревиатура: «Гриша Офштейн решил изменить национальность».
В конце 1991 года с новогодним обращением к народу была полная неразбериха. Горбачёв формально был президентом СССР, но уже ничего не решал, а Ельцин тоже не смог поздравить по неизвестным причинам. Почётную роль предложили Михаилу Задорнову, который был ведущим «Голубого огонька». Сатирик выступал в прямом эфире и так увлёкся, что проговорил на минуту дольше. Ради него задержали бой курантов.
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