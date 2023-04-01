Что помогло Кхмерской империи добиться колоссального успеха в доиндустриальном мире

Ангкор-Ват, крупнейший религиозный памятник в мире и символ Кхмерской империи. \ Фото: nytimes.com.

Кхмерская империя (карта). \ Фото: commons.wikimedia.org.

Кбал Спин на холмах Кулен и Пном Кулен имеют священные резные изображения на берегах рек, которые благословляют воду и делают её плодородной. \ Фото: lonelyplanet.com.

Карта водных путей и объектов Ангкора. \ Фото: ancientwatertechnologies.com.

Бронзовая статуя королевы Индрадеви. \ Фото: dharmasculpture.com.

Большая площадь Ангкора, показывающая гидравлическую сеть с Пном Куленом. \ Фото: cyclebodia.com.

Лидарное сканирование в Камбодже выявило древние города, в том числе столицы Ангкор и Пном Кулен. \ Фото: ingenieur.de.

Ров, окружающий Ангкор-Ват, предотвращает падение уровня грунтовых вод и затопление храма. \ Фото: fineartamerica.com.

Каменный мост Кхмерской империи. \ Фото: twitter.com.

Западный Барай и ров Ангкор-Вата, прямые трассы основных каналов и Тонлесап из космоса. \ Фото: earthobservatory.nasa.gov.

Масштабы изменившегося ландшафта вокруг Ангкора, от холмов Кулен до Тонлесапа. \ Фото: khmertop.news.