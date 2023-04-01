Что помогло Кхмерской империи добиться колоссального успеха в доиндустриальном мире

Кхмерская империя когда-то охватывала большую часть Юго-Восточной Азии, а её столица была крупнейшим городом в доиндустриальном мире. Секрет их успеха заключался в гидротехнике. Они обуздали муссон и использовали его в своих интересах. Система управления водными ресурсами была разработана для сбора и хранения воды в течение всего года. Именно поэтому, у кхмерского народа были продукты питания, водоснабжение, канализация и транспортная сеть.
Ангкор-Ват, крупнейший религиозный памятник в мире и символ Кхмерской империи. \ Фото: nytimes.com.
Джаяварман (Джайаварман) II был провозглашён императором новой Кхмерской империи на церемонии в Пном Кулене (Пномкулен) в 802 году нашей эры. Он объединил два главных королевства Ченла и большинство мелких княжеств, существовавших ранее. Большая часть Камбоджи плоская, но холмы Кулен возвышаются над равнинами к северу от Тонлесапа.
Для нового императора, объединяющего мелкие государства, оборонительные преимущества этого района были очевидны. Но Пном Кулен обеспечивал не только военные преимущества, он также почитался кхмерами как священный и предоставлял два ресурса, которыми кхмеры могли манипулировать в своих интересах: камень и воду.
Кхмерская империя (карта). \ Фото: commons.wikimedia.org.
Джаяварман II провёл большую часть своего правления, подчиняя и укрепляя свою новую Империю, и он построил свою столицу, Махендрапарвату, на Пном Кулене. Его преемники были в гораздо большей безопасности и перенесли город с холмов на равнину, к северу от поймы Тонлесапа, ныне известного как Ролуох ( Ролуос ). Позже столица снова переехала в Ангкор, поскольку гидроинженеры стали полными хозяевами климата и ландшафта в течение сотен лет.
Древняя Камбоджа была в основном индуистской нацией. Она была индианизирована за сотни лет до того, как возникла Кхмерская империя. Поэтому Джаяварман II решил провести свою коронацию в Пном Кулене, чтобы узаконить своё правление. Тогда он был известен как Пном Махендра. Это было изображение горы Меру в индуистской космологии. Название города Джаявармана, Махендрапарвата, означает «Гора Великого Индры».
Кбал Спин на холмах Кулен и Пном Кулен имеют священные резные изображения на берегах рек, которые благословляют воду и делают её плодородной. \ Фото: lonelyplanet.com.
Гора Меру была местом обитания Богов, чем-то похожим на гору Олимп у древних греков. Будучи коронованным там, он стал не просто правителем, а и божеством, он был Богом-царём (Богом-императором). Его преемники также были Богами-царями, но обращёнными в буддизм.
Климат Камбоджи показывает, что в засушливый сезон требуется мало сельскохозяйственных работ. Строительство храма не только занимало население, но и укрепляло идею о том, что правитель также был Богом. Для его народа это означало, что работа на императора была работой на Бога и накоплением очков заслуг для следующей жизни.
Карта водных путей и объектов Ангкора. \ Фото: ancientwatertechnologies.com.
В Кхмерской империи существовала культура относительного гендерного равенства: там были женщины-учёные и солдаты. Две жены Джаявармана VII, царица Индрадеви и царица Джаяраджадеви, были архитекторами и преподавателями в его университете. Женщины, по словам китайского дипломата, были мастерами своего дела. Таким образом, они использовали таланты всего населения, а не только одного пола. Они дополняли это трудом огромного рабского населения (все, кроме самых бедных семей, имели рабов).
Кхмерская империя, как и современная Камбоджа, питалась рисом и рыбой. Тонлесап обеспечивал огромную долю белка в различных морских животных и рыбах. Продукты из озера, включая сушёную рыбу, экспортировались в Китай Кхмерской империей.
Бронзовая статуя королевы Индрадеви. \ Фото: dharmasculpture.com.
Рис был основной культурой, и в выращивании риса Кхмерская империя преуспела. Они могли собирать три или четыре урожая в год благодаря своему мастерству владения водой. Они сажали глубоководные, средне- и мелководные рисовые культуры. Урожай на мелководье вырастет и будет собран сначала, затем на средней и глубокой глубине. Это дало им свежий рис круглый год и излишек для экспорта. Кхмеры выращивали травы и овощи вокруг своих домов во всём, что могло содержать растение, а их управление водными ресурсами гарантировало, что они могли орошать овощные культуры и фруктовые деревья круглый год.
Климат тропический с двумя сезонами из-за муссонов: влажный и сухой. Поскольку страна окружена горами, это ограничивает количество орографических осадков, достигающих района к северу от Тонлесапа в сухой сезон. Это приводит к тому, что ландшафт заболочен в сезон дождей, а в сухой сезон - сухой и пыльный. Он может месяцами обходиться вообще без осадков и напоминает Австралию в засуху.
Большая площадь Ангкора, показывающая гидравлическую сеть с Пном Куленом. \ Фото: cyclebodia.com.
Камбоджа — это в основном скопление ила, смытого рекой Меконг в течение миллионов лет, в прошлом это была одна обширная пойма. Она окружена горами, но большая часть страны плоская, а в центре находится озеро Тонлесап, похожее на последние остатки воды в луже. Река Меконг разделяет современную Камбоджу посередине и соединяется с рекой Тонлесап в Пном Пене. Во время сезона дождей из-за большого количества воды, стекающей с севера, река Меконг вызывает разворот реки Тонлесап, а это, в свою очередь, раздувает великое озеро.
Лидарное сканирование в Камбодже выявило древние города, в том числе столицы Ангкор и Пном Кулен. \ Фото: ingenieur.de.
Большая часть центральной Камбоджи по-прежнему представляет собой пойму, большое озеро Тонлесап может увеличиться в размерах до шестнадцати раз во время сезона дождей. Это огромное скопление ила, откладываемого ежегодно, сделало сельскую местность плодородной, но в сухой сезон ил превращается в пыль, поскольку земля высыхает, сжимается и трескается. Но кхмеры и здесь нашли выход.
Холмы Кулен возвышаются над этим плоским ландшафтом и видны на многие мили вокруг. Они сложены из песчаника, а на вершине находится большое плато. Песчаник поглощает и удерживает муссонную воду и разрушается, чтобы дать достаточно площадей глубокой плодородной почвы, способной прокормить большое население.
Ров, окружающий Ангкор-Ват, предотвращает падение уровня грунтовых вод и затопление храма. \ Фото: fineartamerica.com.
Гений Кхмерской империи заключался в их способности строить огромные сооружения, такие как Ангкор-Ват, на земле, которая ежегодно увеличивается и уменьшается. Кхмеры спроектировали храмы так, чтобы они плавали, поддерживаемые грунтовыми водами, которые не позволяли им тонуть под собственным весом. Были построены огромные водохранилища, отведены реки и построена система каналов - весь ландшафт был изменен.
Река, протекающая через Сиемреап, является одной из главных артерий канала, соединяющих столицу Ангкора с Тонлесапом. Сейчас ему более тысячи лет, и он лишь немного изменил курс к югу от города, что свидетельствует о гениальности строителей.
Река была всего лишь одной из массивных сетей каналов, которые были вырыты по всему району. Каналы были транспортной сетью, которая перевозила всё от людей до массивных камней, необходимых для строительства храмов и памятников в городе Ангкор. Они также были источником пищи, воды и отходов для домов, построенных вместе с ними. Мосты через каналы были построены с высокими узкими арками. Они могут быть полностью или частично заблокированы, чтобы контролировать скорость прохождения воды через них. Там одновременно были мост, плотина, шлюз и стена плотины.
Каменный мост Кхмерской империи. \ Фото: twitter.com.
Западный Барай, единственный оставшийся резервуар, настолько велик, что его можно увидеть из космоса. Во времена Кхмерской империи он был отражен Восточным Бараем того же размера и, по крайней мере, ещё двумя меньшими резервуарами в этом районе. Эти огромные искусственные озера собирали огромное количество воды во время муссонов и помогали предотвратить наводнения. Они обеспечивали водой круглый год, чтобы поддерживать работу каналов и орошать посевы и сады.
Летя в Сиемреап в определённое время года можно увидеть сетку каналов на рисовых полях. Рис зеленеет над бывшими каналами по мере углубления почвы. На самом деле, масштабы гидросистемы Кхмерской империи можно оценить только с воздуха. И изображение из НАСА, наконец, показало истинные масштабы этой манипуляции ландшафтом.
Западный Барай и ров Ангкор-Вата, прямые трассы основных каналов и Тонлесап из космоса. \ Фото: earthobservatory.nasa.gov.
То, что было обнаружено, было ландшафтом, который вообще не был естественным, но был интенсивно изменён от холмов Кулен до Тонлесапа. В нём также имелись свидетельства существования сети автомагистралей, ведущих в более широкую Кхмерскую империю. Это необходимо было изучить более подробно, и первые лидарные сканирования для археологической съёмки ландшафта были проведены в 2013 и 2015 годах. Они показали город на Пном Кулене, город Махендрапарвата Джаявармана II, население которого, по оценкам, составляло восьмидесят тысяч человек, и ещё один – крупный город Ангкор.
В сложном городе Ангкор располагались больницы и университеты, у него были контакты и дипломатические отношения с Китаем и окружающими их королевствами. Делегатов и торговцев со всей Азии можно было найти в городе Ангкор. Этот город превзошёл всё, что было в Европе в то время.
Масштабы изменившегося ландшафта вокруг Ангкора, от холмов Кулен до Тонлесапа. \ Фото: khmertop.news.
Кхмерская империя, мастер гидротехники, манипулировала своим ландшафтом, чтобы обуздать ритм муссонов, и была главной державой в Азии в течение 500 лет. Их цивилизация соперничала с римлянами в своих инженерных достижениях и даже в чём-то их превзошла.
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