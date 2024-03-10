Как правильно мыть посуду

Рассказываем, почему мыть в горячей воде необязательно, и как сделать мытье посуды безопасным для здоровья.







На кухнях большинства из нас когда-либо разворачивались дебаты — одни считают, что посуду мыть надо чуть ли не в кипятке, другие же уверены, что и прохладной воды достаточно. Разбираемся раз и навсегда: как же правильно мыть посуду (и почему температура воды — не самое главное)?



При какой температуре надо мыть посуду?



Как мыть посуду без вреда для здоровья — 3 правила

№1 — Сушите посуду

№2 — Мойте раковину

№3 — Меняйте губки



Многие из нас уверены: чем теплее вода, тем чище потом посуда. Мозг выстраивает вполне логичную цепочку: прохладная вода не справится с жиром и остатками пищи.Но исследования показывают — это не так. По данным эксперимента, вода температурой от 26 до 57 градусов справится с любыми загрязнениями.Хорошая новость в том, что эта температура не вынуждает нас надевать толстые перчатки. Но почему же такой низкой температуры достаточно?Все дело в средствах для мытья посуды — они уже усовершенствованы настолько, что справляются даже при холодной воде. Плюс — губки для мытья посуды. Сейчас производители делают их с жестким ворсом, который качественно убирает остатки пищи.Мы разобрались, что температура воды — не самое важное, так что перейдем к вещам, которые действительно делают мытье посуды качественнее.Исследования показали, что сушка посуды убивает еще 90% оставшихся после мытья бактерий. Все просто: бактерии размножаются в воде, а если ее нет, то они умирают. Поэтому, если вы помыли посуду и сложили ее в общую кучу — она загрязнена не меньше, чем до мойки.Самый простой вариант — бумажными полотенцами. Это и гигиеничнее, и быстрее.Второй вариант — кухонным полотенцем. Но тогда его надо менять каждые два дня, иначе бактерии копятся.И третий вариант сушки посуды — на воздухе. Но тогда она должна лежать под открытым окном, раздельно друг от друга и не дольше 1 часа (иначе бактерии начнут размножаться).Вся грязь с посуды оседает на раковине, в которую мы, после мойки, снова загружаем посудой. Этот круговорот превращает раковину в рассадник бактерий с опасными остатками мяса, рыбы и прочей еды. Поэтому не забывайте мыть раковину после каждого мытья посуды. Для этого понадобится губка и средство для мытья посуды.Чтобы губка для мытья посуды не стала причиной пищевого отравления, ее надо менять каждую неделю. К тому же, надо пользоваться разными губками: одна для овощей и фруктов, вторая для столовых приборов и стаканов, третья для тарелок и кастрюль и четвертая для раковины