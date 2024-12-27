В древних лавовых пещерах на Гавайях археологи нашли неведомые доселе формы жизни

Древние лавовые пещеры на Большом острове Гавайи, куда столетиями не ступала нога человека, подарили науке настоящее чудо. Археологи исследовали лавовые трубы и геотермальные жерла и обнаружили такие неизведанные доселе разнообразные экосистемы, которые превзошли самые смелые ожидания учёных. Специалисты говорят, что такие формы жизни могли населять не только Землю в древние времена, но и другие планеты нашей Солнечной системы. Например, Марс. Что же нашли учёные и почему это натолкнуло их на мысли о других мирах?
Невиданное разнообразие и многообразие
Большой остров Гавайи.
Археологи исследовали неизученные по сей день лавовые пещеры. Сюда не проникает солнечный свет и не ступал человек с незапамятных времён. Учёным открылось поразительно невиданное бактериальное разнообразие. Эксперты считают, что именно в таких формах некогда могла существовать жизнь на Земле в древние времена и на Марсе. Сейчас исследователи заняты изучением многообразия и взаимодействия в этих микробных экосистемах.
Существуют такие лавовые пещеры, куда столетиями не ступала нога человека.
Исследования невероятно удивили учёных, показав, что группа бактерий, называемая Chloroflexi, часто является «основным» видом. Из этого специалисты сделали вывод, что они связаны со многими другими видами и часто играют ключевые роли в экологических сообществах. К сожалению, на настоящий момент слишком мало известно о многих видах Chloroflexi. Учёные говорят, что дальнейшее изучение откроет ещё более захватывающие горизонты в науке.
Зелёные и фиолетовые микробные маты и биоплёнки распространены в геотермально активных местах на острове Гавайи.
Специалистам удалось выяснить, что существуют более древние виды жизни, такие как бактерии типа Chloroflexi. Они могут выполнять очень важные экологические функции. Разнообразие этой группы поражает. Эти формы жизни встречаются в самых разных средах. Недостаточность изучения не позволяет пока сказать с точностью, какие именно задачи решают они в этих сообществах. Некоторые учёные называют эти группы «микробной тёмной материей». Это значит, что они являются неизведанными или неизученными природными микроорганизмами.
Учёные работают в гавайской пещере в районе Кау на острове Гавайи.
Жизнь, которую люди не видят
Чтобы понять, как со временем могут развиваться бактериальные сообщества, исследователи собрали почти сотню образцов из различных мест. В этот «набор» вошли биоматериалы из геотермальных источников (фумарол), а также из «молодых» и «старых» лавовых труб и пещер. Учёные секвенировали рибосомную РНК образцов. Это позволило им выяснить сколько видов таких существует и какова их численность. Группы, которые образовали бактерии в результате взаимного сосуществования, также дали ключ к пониманию того, как эти жизненные формы могут взаимодействовать друг с другом.
Исследования дадут ключ к пониманию принципов сосуществования разных видов.
Исследовательская группа была удивлена, обнаружив, что более суровые условия — геотермальные места, не обделены соответствующим разнообразием. Наоборот, в таких группах взаимодействие живых организмов отличалось гораздо большей сложностью. Это заставило учёных задаться вопросом о том, что, возможно, столь экстремальные условия способствуют созданию более интерактивных микробных сообществ. Ведь в таких группах микроорганизмы более зависимы друг от друга. Если так, то что такого особенного в экстремальных условиях, что способствует этому?
Две группы бактерий разных классов, а именно Chloroflexi и Acidobacteria, присутствовали почти везде. Это говорит о том, что они могут играть ключевые роли в этих сообществах. Хотя эти группы были не самыми многочисленными, но демонстрировали большие различия в разнообразии и сложности микробных взаимодействий в зависимости от мест, где их находили. Более многочисленные группы, наоборот, не могли похвастаться разнообразием и сложностью. Следовательно, роль их может являться не только более важной, но ключевой во всей структуре устройства данного сообщества.
Две группы бактерий разных классов - Chloroflexi и Acidobacteria.
Больше вопросов, чем ответов
Произведённые исследования пока не могут ответить на все вопросы учёных. Нужно дальнейшее тщательное изучение, чтобы понять, какую роль играют эти неизвестные до сих пор формы жизни в существовании Земли. Ясно одно, столь мелкие формы жизни нельзя обесценивать. В природе всё взаимосвязано. Микробы не развиваются изолированно. Они живут, растут и взаимодействуют со многими другими формами жизни. Если понять все их генетические взаимосвязи — это может досконально изменить мир науки.
В мире всё взаимосвязано.
Это важно не только в свете того, какой была прошлая или даже будущая жизнь на Марсе. Прежде всего нужно понять главное: как всё это связано на Земле. Бактерии, которые населяют вулканическую среду, несут невероятно важные функции. Они со временем могут перерабатывать базальт (вулканическую породу) в плодородную почву. Для того чтобы понять, каким образом это происходит и нужны исследования. Они имеют первостепенную важность в разумном управлении мировыми природными ресурсами. Сегодня, когда человечество столь беспорядочно истощает всё, что подарено Творцом, нужно этот процесс если не повернуть вспять, то хотя бы притормозить...
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