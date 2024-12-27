В древних лавовых пещерах на Гавайях археологи нашли неведомые доселе формы жизни

Невиданное разнообразие и многообразие

Большой остров Гавайи.

Существуют такие лавовые пещеры, куда столетиями не ступала нога человека.

Зелёные и фиолетовые микробные маты и биоплёнки распространены в геотермально активных местах на острове Гавайи.

Учёные работают в гавайской пещере в районе Кау на острове Гавайи.

Жизнь, которую люди не видят

Исследования дадут ключ к пониманию принципов сосуществования разных видов.

Две группы бактерий разных классов - Chloroflexi и Acidobacteria.

Больше вопросов, чем ответов

В мире всё взаимосвязано.