Великаны техники: 10 самых больших самосвалов в мире, которым нет равных

Самыми крупными и мощными в мире являются карьерные самосвалы – ведь их задача заключается в том, чтобы перевезти как можно больше добытых ископаемых за один раз. Эти гиганты настолько большие, что человек рядом с ними выглядит как песчинка, а в кузов могут поместиться сотни легковых автомобилей. Вот десять самых больших современных самосвалов, которые поражают воображение своими грандиозными размерами.
1. Bucyrus MT 6300 AC
Кузов Bucyrus MT 6300 AC вмещает 363 тонны породы/ Фото: zamanturkmenistan.com.tm
Какая техника нужна в горнодобывающей промышленности? Конечно, очень большая и очень мощная, ведь работа в карьерах требует перемещения колоссальных объемов природных материалов. Такой мощный карьерный самосвал – Bucyrus MT 6300 AC.
В его кузов вмещается 363 тонны породы, которые этот гигант перевозит за один только раз, двигаясь при этом по сложным участкам карьера.
Эту производительность и выносливость обеспечивает супермощный двигатель, который выдает 4400 л.с. Размеры исполина действительно внушают уважение: длина составляет 15,5 м, ширина – около 10 м, а высота – порядка 8 м.
2. Sany STR 550
Sany STR 550 снабжен мощным дизельным мотором/ Фото: sany-sse.ru
Один из огромнейших самосвалов для работы в карьерах создан в Китае. Настоящий колосс Sany STR 550, который за один свой рейс способен прихватить 400 тонн ископаемых. За высокую работоспособность отвечает дизельный двигатель.
Машина выдерживает огромные нагрузки в сложных условиях карьера, при этом легко передвигается благодаря огромным колесам и усиленной подвеске.
Гигант обладает габаритами, вызывающими оторопь: его длина – 19 м, ширина – 10 м, а высота достигает 8 м, так что водителю приходится подниматься в кабину, расположенную на уровне третьего этажа жилого дома.
3. Hitachi EH 5000 AC-3
Hitachi EH 5000 AC-3 весит около 528 тонн/ Фото: ft.com
Еще один монстр в мире тяжелой карьерной техники – EH 5000 AC-3 от компании Hitachi. Трудно представить, что человек способен управлять этим исполином, и что его можно сдвинуть с места. Однако самосвал не только ездит в условиях карьерного практически бездорожья, но еще и перевозит сотни тонн породы.
Вес EH 5000 составляет 528 тонн, и это без учета перевозимого груза. В своем кузове гигант может перевозить 326 тонн добытой породы.
Чтобы справляться с колоссальной нагрузкой, Hitachi установила «под капот» этого великана внушительный 61-литровый дизельный двигатель. Маневренность и скорость до 60 км/час кажутся невероятными для исполина с размерами 16 м в длину, 9,5 м в ширину и высотой 8,2 м.
4. Caterpillar 797
Caterpillar 797 снабжен двумя дизельными двигателями V12/ Фото: blog.iseekplant.com.au
Техника Caterpillar, представленная самосвалом 797, уже давно стала символом истинной мощи в сложной горнодобывающей индустрии. Тяжелая машина трудится на разработках месторождений, начиная со второй половины прошлого века, причем компания продолжает совершенствовать модель.
На Caterpillar 797 были установлены два дизельных V12, общий объем которых составлял 106 л, а выдаваемая мощность достигает 3400 л.с. Размеры 797: в длину – 14,5 м, в ширину – 9 м и в высоту – 7 м. В 2002 году самосвал сделали более производительным, нарастив мощность до 3550 л.с. и увеличив грузоподъемность до 345 тонн.
Не остановившись на достигнутых результатах, инженеры Caterpillar в 2008 году обновили самосвал, выпустив модель 797 F с дизельным 20-цилиндровым двигателем. Мощность возросла до 4000 л.с., а расход топлива, наоборот, снизился. Это позволило самосвалу Caterpillar 797 F перевозить рекордные 363 тонны добычи ископаемых, став легендой техники в горнодобывающей индустрии.
5. Kamatsu 980E-4
Мотор Kamatsu 980E-4 имеет объем 60 литров и мощность 3500 л. с./ Фото: youtube.com
Работа на открытых карьерах предполагает высокую надежность и производительность техники. Именно этим требованиям отвечает Kamatsu 980E-4 – серьезный карьерный самосвал. Он обладает возможностью загрузить в кузов и уверенно доставить к месту сразу 406 тонн материалов – все это благодаря двигателю объемом 60 л, выдающему мощность 3500 л.с.
За час своей работы гигант расходует невероятное количество топлива – до 307 л. Вес машины составляет 256 тонн без груза, размеры 980E-4 огромны: длина – 16 м, ширина – 10 м, высота – около 7,5 м.
6. БелАЗ 75600
БелАЗ 75600 является одним из лидеров по мощности и грузоподъемности/ Фото: blog.iseekplant.com.au
Белорусский гигант сразу разрабатывался с учетом последних научно-технических достижений. Это электромеханическая трансмиссия переменного тока, контроль и диагностика со стороны электроники, телеметрия обзора заднего вида. Неудивительно, что БелАЗ 75600 – один из лидеров по мощности и грузоподъемности.
Самосвал оснастили дизельным 78-л двигателем, который способен выдавать 3500 л.с., что обеспечивает перевозку за один рейс 320 тонн. При этом колоссальная махина, груженая таким объемом груза, не едет, как улитка, а развивает скорость 64 км/час. Габариты самосвала составляют: в длину – 15 м, в ширину – 9 м, его высота – более 7 м.
7. Liebherr T284
Собственный вес Liebherr T284 составляет около 252 тонн/ Фото: bizclikmedia.net
Один из грандиозных и впечатляющих представителей класса карьерных самосвалов – немецкий Liebherr T284. Он создавался специально, чтобы перемещать сразу многотонные объемы пород из выработок, и с задачей техника справляется отлично. Возможности T284 – перевозка 363 тонн одномоментно, причем его собственный вес – 252 тонны.
Невероятная машина может осуществлять перевозки со скоростью 64 км/час по грунтам карьеров. Эти задачи выполняются за счет работы мощного 60-литрового дизельного двигателя, выдающего 3650 л.с. Только один двигатель самосвала весит 10,5 тонны. T284 в длину составляет 15 м, в ширину– 9,5 м, его высота – почти 8 м.
8. БелАЗ 75710
Обычная грузоподъемность БелАЗ 75710 составляет около 450 тонн/ Фото: wikimedia.org
Автостроители Беларуси выпускают еще один знаменитый тяжелый самосвал для карьерных работ – БелАЗ 75710. Он настолько большой, что его сложно транспортировать, поэтому собирают его прямо на месте эксплуатации. Именно белорусскому гиганту довелось попасть в Книгу рекордов Гиннесса, справившись с рекордным грузом в 503 тонны.
Если БелАЗ 75710 работает и не гонится за рекордами, то его обычная грузоподъемность составляет 450 тонн. А вот размеры достойны упоминания в Книге рекордов – ведь это самый большой самосвал своего класса. Его длина – более 20 м, ширина – почти 10 м, высота – более 8 м, а шины его самые большие из всех возможных в производстве.
В движение гиганта приводят два 16-цилиндровых дизельных двигателя MTU TD, объем каждого из которых составляет 65 л, а их суммарная мощность достигает 4664 л.с. У каждой пары из восьми колес гиганта есть индивидуальные электромоторы, общая мощность которых – 6520 л.с.
9. XCMG XDE 440
Длина XCMG XDE 440 составляет порядка 15,7 метра/ Фото: wme.cn
Для китайских автопроизводителей в наши дни невозможного мало, что они и продемонстрировали, когда компания XCMG создала очень большой двухосный самосвал XDE 440. Как сообщают создатели, грузоподъемность машины достигает 440 тонн, а сам грузовик является крупнейшим в мире.
Двигатель работает на дизеле, его мощности хватает на стабильную работу по перемещению огромных объемов материалов в карьерах и на масштабных стройках. Вес машины – 260 тонн, ее размеры – 15,7 м в длину, 10 м – в ширину и 8 м – в высоту.
10. ETF Mining MT-240
Концепт карьерного самосвала ETF Mining MT-240/ Фото: ixbt.com
Совершенно необычную концепцию карьерного самосвала предложила компания из Словакии ETF Trucks – это сборка тяжелого грузовика MT-240 из различных модулей. Благодаря сборной конструкции самосвал можно направлять на разные производственные цели.
Увеличена грузоподъемность самосвала – теперь он способен доставлять 760 тонн твердых пород. В движение исполина приводят два двигателя, каждый из которых имеет мощность 2500 л.с. Двигатели, колеса, даже кабину можно снимать и добавлять в зависимости от рабочих задач.
Благодаря тому, что машина многоосная, она очень маневренна и может работать и разворачиваться даже на песке или на узких дорогах. Максимально можно установить 10 пар колес, тогда длина MT-240 увеличится до 29 метров.
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