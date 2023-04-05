Элитные блюда из дешевых продуктов

Кошелек показывает дно, несмотря на то, что вы последовали уже всем нашим советам по оптимизации своих расходов в кризис? Вы не один: падение курса рубля заставляет многих россиян начать экономить на всем, включая еду.



Если питаться в кафе и покупать готовую кулинарию вам больше не по карману, начните готовить сами. С этими шестью простыми и дешевыми блюдами справится даже новичок и, при этом, ими не только семью накормить не стыдно, но и подать к столу гостям.









Паста с рыбными консервами

Гренки

Овощные оладьи

Брускетта

Яблочно-медовый флан

Фритатта