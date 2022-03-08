Применение активированного угля на даче

Аптечный уголь – бюджетное средство, которое подходит не только для борьбы с пищевым отравлением. Плесень, черная ножка, высокая кислотность почвы – с этими и другими задачами уголь также справится. Но важно знать, как правильно его применять.



На даче активированный уголь не может заменить по своей полезности древесный, но и у него есть немало положительных свойств. Аптечный уголь представляет собой пористый материал, который словно губка впитывает молекулы других веществ. Другими словами, он прекрасный адсорбент (поглотитель). Все это стало возможным благодаря особой обработке сырья, в качестве которого обычно выступают древесный уголь, скорлупа кокосовых орехов и другие материалы. Также в составе активированного угля есть крахмал, благодаря которому таблетка сохраняет свою форму. Но может он выпускаться и в виде порошка. Различных примесей или антибиотиков в препарате нет.

Активированный уголь не встречается в природе, но он полностью безопасен для окружающей среды. Чаще всего его используют в медицине, на производстве и в быту (для очистки воды и воздуха). Но есть немало и дачных дел, в которых поможет это вещество. Если вы нашли в аптечке просроченный активированный уголь и боитесь его использовать по назначению – не беда!

1. Активированный уголь для здоровья почвы

2. Активированный уголь для укоренения черенков

3. Грунт для рассады с активированным углем

4. Обработка срезов растений активированным углем

5. Активированный уголь для борьбы с грибковыми заболеваниями растений

6. Активированный уголь против плесени в цветочном горшке

7. Активированный уголь для подкормки комнатных растений

8. Активированный уголь против мошек

9. Активированный уголь – скорая помощь для дачника

10. Активированный уголь для очистки воды

Он обязательно пригодится для помощи растениям.Поглощающие свойства активированного угля можно успешно применять на дачном участке. Подкармливая растения этим веществом, вы одновременно решите несколько задач:снизите кислотность почвы;уменьшите количество тяжелых металлов и опасных химических соединений в почве;подкормите растения: крахмал, который содержится в активированном угле, понравится практически всем культурам. Но для большей эффективности лучше все же использовать картофельные очистки.Добавлять таблетки или порошок угля можно в воду для полива. Также эффективно подкапывать таблетки непосредственно в почву. В сухом виде они вберут лишнюю влагу и снизят вероятность загнивания корней. Это особенно важно для рассады, недавно высаженной в открытый грунт. Слишком много угля добавлять не нужно, чтобы не изменить качество почвы.Черенки растений беззащитны перед грибками и инфекциями, поэтому стоит оградить их от болезней с помощью активированного угля. Добавьте несколько растолченных таблеток в емкость, где находятся растения, и по мере необходимости подливайте в нее воду. Уголь также является прекрасной альтернативой корнеообразующим препаратам, потому что благодаря ему черенки быстрее пускают корни и лучше приживаются.Поскольку уголь прекрасно впитывает влагу и защищает почву от появления гнили, его можно использовать и для приготовления рассадного грунта. На одну емкость достаточно 1-2 измельченных таблеток угля или 250-500 мг порошка.При работе с растениями часто приходится сталкиваться с такими процедурами как обрезка, деление, удаление поврежденных частей. После нее очень важно провести дезинфекцию срезов, чтобы не начались гнилостные процессы. Если под рукой нет специальных препаратов, выручит активированной уголь. Густо присыпьте им место свежего среза, не втирая, и оставьте на растении.Активированным углем можно также присыпать корни растений во время пересадки.Мы уже говорили о том, что уголь прекрасно впитывает влагу и не дает размножаться патогенной микрофлоре. Поэтому он также эффективен для борьбы с грибковыми заболеваниями, но только на начальном этапе их развития или в качестве профилактического средства. Особенно это актуально для рассады, которая часто поражается черной ножкой – гнилью корневой шейки сеянцев.Спасти растения нелегко, поэтому при первых признаках немедленно присыпьте почву растолченным активированным углем. Больное растение лучше выбросить, чтобы остановить эпидемию, а место посадки также присыпать углем. При возможности сеянцы рассадите по отдельным емкостям с продезинфицированной почвой.Любители цветов часто сталкиваются с такой проблемой как плесень в цветочном горшке. Причиной этого обычно является чрезмерный полив и высокая влажность в помещении. Если нужно срочно что-то предпринять, на помощь придет измельченный активированный уголь. Сначала снимите слой почвы с плесенью, а затем густо посыпьте землю углем. Через несколько дней уголь стоит заменить на свежий.Активированный уголь нужно именно измельчить, целые таблетки не подойдут, т.к. они могут спровоцировать появление плесени, активно впитывая воду с поверхности. Старайтесь всегда измельчать уголь, если присыпаете им почву.Активированный уголь можно использовать и для подкормки цветов. Многие цветоводы отмечают, что после его применения растения лучше развиваются и цветут. Все это благодаря обеззараживающим свойствам угля, который сдерживает развитие опасных бактерий и грибков, снижает кислотность почвы, убирает излишнюю влагу.На один горшок понадобится 1-2 таблетки угля. Предварительно разломите их на 2-4 части и прикопайте в почву. На поверхности не оставляйте, иначе они могут покрыться плесенью. Понаблюдайте за растением, если все хорошо, подкормите таким же образом и других зеленых питомцев.Иногда в горшках с цветами и рассадой можно встретить мошек. Часто они просто залетают в дом с улицы, иногда попадают вместе с зараженным грунтом или на фруктах и овощах. Бороться с мошками очень трудно, они быстро размножаются. Им нравится влажная кислая почва. В нее они откладывают яйца, из которых выходят прожорливые личинки, питающиеся корнями. В итоге растение быстро ослабевает и может погибнуть.Средств для борьбы с мошками много и активированной уголь в данном случае не убивает насекомых, а только становится некоторым барьером для их размножения. Посыпьте землю в горшке толстым слоем измельченных таблеток, и взрослые особи больше не смогут откладывать в нее яйца. Кроме того, снизится кислотность и влажность почвы. Конечно, этот способ лучше дополнять другими, но он окажет свое положительное действие.Если вас укусил на даче комар или вы оцарапали кожу, попробуйте снять боль с помощью активированного угля. Измельчите его и аккуратно приложите к месту укуса или ссадины. Скоро вы заметите, что неприятные ощущения уменьшились, отек исчез.На даче часто используются различные химические препараты. В случае случайного проглатывания пестицида немедленно используйте активированный уголь. Выпейте несколько стаканов воды с взвесью угля (1 г на 1 кг массы тела) и вызовите рвоту. Повторите процедуру, если необходимо, а затем выпейте стакан воды с углем по инструкции и немедленно обратитесь к врачу.Активированный уголь активно применяют в фильтрах для воды. Он позволяет очистить ее от примесей и неприятных запахов. В дачных или походных условиях уголь может также пригодиться для очистки воды. Заверните несколько таблеток вещества в марлю и поместите на дно стеклянной емкости с водой. Чем больше емкость, тем больше угля стоит взять. Через 12 часов вода станет чище.Емкость с углем поставьте в прохладном помещении, иначе количество бактерий в воде наоборот увеличится.Активированный уголь выручит в самых разных ситуациях. С его помощью вы не только нейтрализуете действие токсинов при отравлении, но и защитите рассаду от черной ножки, снизите кислотность почвы, избавитесь от плесени в цветочных горшках, защитите срезы растений от поражения гнилью. Смело используйте этот препарат на даче и дома. А если у вас есть свои рецепты применения угля в огороде или цветнике, делитесь ими в комментариях!