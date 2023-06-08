Самые высокие и страшные смотровые площадки в мире

Многие люди боятся высоты, но есть смельчаки, мечтающие забраться как можно выше. Одни ходят в горы, другие прыгают с парашютом, а есть те, кто отправляется в разные уголки света, чтобы пройтись по самым страшным смотровым площадкам.







Текст news.mail.ru



«Стеклянная небесная тропа» (The Glass Sky Walk)

«Небесная тропа» над Гранд-Каньоном (Grand Canyon Skywalk)

«Небесный мост» на острове Лангкави (Langkawi Sky Bridge)

Мост в Энгельберге (Titlis Cliff Walk)

Смотровая площадка в Альпшпитце (AlpspiX)