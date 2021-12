4 «умных» спальных мешка, которые не только спасут от холода, но и позаботятся о комфорте владельца

Спальный мешок, Шурик, Нина...

1. Sierra Designs Cloud 35 Degree

2. Nemo Equipment Ramsey 15

3. Mountain Hardwear Ghost Whisperer

4. Sierra Madre Research Inferno

Когда речь заходит о спальных мешках, многие сразу представляют огромные свёртки, которые крепятся к рюкзакам сзади. Но это в прошлом. Сегодня появились «умные» спальные мешки , которые не только спасут от холода, но и позаботятся о комфорте своего владельца. Такие мешки стоит прихватить с собой, отправляясь за город.Для начала стоит сказать, что в данной модели используется запатентованная конструкция без застежек-молний, что обеспечивает больше комфорта. Наполнитель 800-fill не будет образовывать складок, когда человек будет переворачиваться с боку на бок. Запатентованная самогерметизирующаяся вентиляция для ног пригодится, если станет слишком жарко, а изолированные «карманы» для рук помогают предотвратить сквозняки. В свернутом состоянии размеры такого мешка, сделанного из 15D нейлона рипстоп, составляют 63,5 х 6,3 смОбъединив все самые популярные функции экипировки NEMO Equipment, спальный мешок Nemo Equipment Ramsey 15 гарантирует покупателю превосходный комфорт во время сна и легкость при переноске.Прочный водоотталкивающий нейлоновый рипстоп обеспечивает идеальную комбинацию защиты от дождя, снега и жары, и позволяет с комфортом спать при температуре до минус 15 градусов.Технология Thermo Gills гарантирует то, что избыточное тепло тела не будет накапливаться в мешке, но при этом не будет холодных сквозняков, а водонепроницаемые дышащие карман для ног и капюшон идеально защищают человека при непогоде.В новых спальных мешках Ghost Whisperer применены те же невероятно легкие материалы, что и в куртках с таким же названием , - от премиального наполнителя Q.Shield emoji-8482 DOWN до ткани Ripstop 7x10D. Эти ультраэффективные материалы позволяют контролировать теплообмен ничуть не хуже, чем намного более громоздкие спальники. А что самое главное, Ghost Whisperer можно упаковать до размера примерно с полулитровую бутылку.Двухкомпонентная теплоизолирующая система для гамаков под названием SMR Inferno от американской компании Sierra Madre Research (SMR) была разработана для кемпинга зимой, поскольку ее можно использовать при температуре до минус 17 ° С. SMR Inferno состоит из двух элементов: снаружи находится внешний спальник-одеяло Inferno Top Quilt, а внутри - утепляющая подстежка Inferno Under Quilt.Оба компонента продаются по отдельности в комплекте с чехлом. Сделаны оба элемента из легкой и прочной ткани с армировкой из рипстоп. Наполнитель - натуральный пух с гидрофобной обработкой. Весит комплект из Top Quilt и Under Quilt порядка полутора килограммов.