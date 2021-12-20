4 «умных» спальных мешка, которые не только спасут от холода, но и позаботятся о комфорте владельца

Спальный мешок, Шурик, Нина...
Когда речь заходит о спальных мешках, многие сразу представляют огромные свёртки, которые крепятся к рюкзакам сзади. Но это в прошлом. Сегодня появились «умные» спальные мешки, которые не только спасут от холода, но и позаботятся о комфорте своего владельца. Такие мешки стоит прихватить с собой, отправляясь за город.
1. Sierra Designs Cloud 35 Degree
Cпальный мешок «Sierra Designs Cloud 35 Degree».
цена: ~ 270 $
Для начала стоит сказать, что в данной модели используется запатентованная конструкция без застежек-молний, что обеспечивает больше комфорта. Наполнитель 800-fill не будет образовывать складок, когда человек будет переворачиваться с боку на бок. Запатентованная самогерметизирующаяся вентиляция для ног пригодится, если станет слишком жарко, а изолированные «карманы» для рук помогают предотвратить сквозняки. В свернутом состоянии размеры такого мешка, сделанного из 15D нейлона рипстоп, составляют 63,5 х 6,3 см
2. Nemo Equipment Ramsey 15
Cпальный мешок «Nemo Equipment Ramsey 15».
цена: ~ 280 $
Объединив все самые популярные функции экипировки NEMO Equipment, спальный мешок Nemo Equipment Ramsey 15 гарантирует покупателю превосходный комфорт во время сна и легкость при переноске. Прочный водоотталкивающий нейлоновый рипстоп обеспечивает идеальную комбинацию защиты от дождя, снега и жары, и позволяет с комфортом спать при температуре до минус 15 градусов.
Технология Thermo Gills гарантирует то, что избыточное тепло тела не будет накапливаться в мешке, но при этом не будет холодных сквозняков, а водонепроницаемые дышащие карман для ног и капюшон идеально защищают человека при непогоде.
3. Mountain Hardwear Ghost Whisperer
Cпальный мешок «Mountain Hardwear Ghost Whisperer».
цена: ~ 570 $
В новых спальных мешках Ghost Whisperer применены те же невероятно легкие материалы, что и в куртках с таким же названием, - от премиального наполнителя Q.Shield emoji-8482 DOWN до ткани Ripstop 7x10D. Эти ультраэффективные материалы позволяют контролировать теплообмен ничуть не хуже, чем намного более громоздкие спальники. А что самое главное, Ghost Whisperer можно упаковать до размера примерно с полулитровую бутылку.
4. Sierra Madre Research Inferno
Cпальный мешок «Sierra Madre Research Inferno».
цена: ~ 400 $
Двухкомпонентная теплоизолирующая система для гамаков под названием SMR Inferno от американской компании Sierra Madre Research (SMR) была разработана для кемпинга зимой, поскольку ее можно использовать при температуре до минус 17 ° С. SMR Inferno состоит из двух элементов: снаружи находится внешний спальник-одеяло Inferno Top Quilt, а внутри - утепляющая подстежка Inferno Under Quilt.
Оба компонента продаются по отдельности в комплекте с чехлом. Сделаны оба элемента из легкой и прочной ткани с армировкой из рипстоп. Наполнитель - натуральный пух с гидрофобной обработкой. Весит комплект из Top Quilt и Under Quilt порядка полутора килограммов.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии