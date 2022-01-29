Как заставить цвести тюльпаны зимой 

Вы никогда не задавались вопросом: откуда берутся тюльпаны, которыми пестрят уличные развалы каждый год накануне 8 марта, хотя с промерзшей земли едва ли сошел снег?

На самом деле, заполучить букет свежих первоцветов к знаменательной дате можно бесплатно в домашних условиях, если следовать правилам выгонки — их всего шесть.







Выбирайте подходящие сорта





Тщательно готовьте материал











Правильно высаживайте луковицы









Обеспечивайте нужные условия









Соблюдайте режим выгонки









Отбраковывайте неликвид





Термином «выгонка» называют агротехнический прием, позволяющий обмануть растение и заставить расцвести в неположенное время. Мелко- и крупнолуковичные культуры попадаются на эту уловку охотнее всего. Однако выбор сорта определяется не эстетикой, а планируемой датой цветения.Эприкот Бьюти;Кристмас Марвел;Люстиге Витве;Бриллиант Стар;Флеминг Флэг.Престо;Скарборо;Дипломат;Лондон;Оксфорд.Голден Апельдорн;Фринжит Элеганс;Бургунди Лейс; Негрита;Хиберния.Тюльпанов, пригодных для осенне-зимней выгонки, великое множество — это лишь несколько удачных примеров. Цикл от начала охлаждения луковиц до появления долгожданных бутонов занимает 12-16 недель и зависит от конкретного сорта, поэтому вырастить цветы к любому торжеству не составит труда.Если вы разводите тюльпаны на приусадебном участке и хотите самостоятельно запастись материалом для выгонки, делайте это правильно. Приглядитесь к клумбе, наметьте самые сильные растения и не дайте им расцвести, заблаговременно удалив вытянувшиеся цветоносы — это сбережет потенциал.Для культивации поздней осенью и зимой годятся здоровые крепкие луковицы не менее 5 см в диаметре и не легче 25 граммов.Выкопанных красавцев просушите как обычно и отправьте на хранение, а когда придет время выгонки, отсортируйте их, обеззаразьте фунгицидом и удалите верхние чешуйки, чтобы не мешать развитию корневой системы и свободному росту побегов. Главное условие успеха — уверенность в безупречном здоровье посадочного материала.Избавить себя от вышеозначенных хлопот позволит закупка луковиц в цветочном салоне, где вам помогут выбрать сорт, продемонстрируют результат, гарантируют качество, сориентируют по срокам и условиям выгонки.Обычно тюльпаны зимой выращивают в горшках с дренажными отверстиями в днище. Стандартная керамическая емкость диаметром 15 см станет уютным вместилищем для трех луковиц, равноудаленных друг от друга на 3 см.Сажать подготовленный материал лучше в специальный субстрат, продаваемый в садовых магазинах, но составить его можно и самостоятельно из 2 частей плодородной почвы, 2 частей перегноя и 1 части речного песка. Оптимальная кислотность грунта для тюльпанов — 6-7 pH.Насыпьте в горшок дренаж (щебень, перлит, вермикулит) на 2 см высотой.Дополните тару субстратом на 2/3 части.Установите луковицы и прикопайте так, чтобы после аккуратного приминания почвы они выглядывали из нее на 1-2 см.Накройте бумажным колпаком или пластиковым стаканом.Полейте слегка розовым настоем марганца.Выгнать тюльпаны зимой можно, поместив луковицы в высокие стеклянные сосуды с водой так, чтобы донца луковиц были на 2-3 мм выше и постоянно доливая ее, или воспользовавшись дренажом и гидрогелем.Суть выгонки заключается в том, чтобы растение последовательно прошло стадии покоя и вегетации в укоренном режиме. Для этого окружающая среда должна говорить тюльпану: сейчас зима, тебе нужно спать, а вот пришла весна, пора просыпаться, выпускать листочки и цвести.После посадки необходимо сразу начинать «морочить голову» луковицам. Если тюльпанов мало, не на продажу, а для личной радости, поставьте их на нижнюю полку холодильника. Масштабный зимний инкубатор удобнее организовать в подвале или погребе. Главное, чтобы место было темное, влажное (80-85%) и прохладное (4-9 градусов). «Зимовать» цветы будут 6-8 недель. Все это время их необходимо умеренно, но регулярно поливать и подкармливать жидким минеральным удобрением для луковичных культур.Как это и бывает в природе, весенняя погода установится не сразу. Питомцы переедут на балкон или холодную веранду (10-14 градусов) и поначалу будут видеть солнце на протяжении 6 часов в сутки, а затем световой день плавно увеличится до 10-12 часов. Если добиться этого естественным образом не получается, лучше обзавестись фитолампой. «Весна» продлится 4-6 недель, по завершении тюльпаны лишатся колпаков, достигнут высоты 12-16 см, выпустят цветоносы и приготовятся пленять своей красотой.Выставлять ростки на теплый (15-20 градусов) хорошо освещенный подоконник на южной или восточной стороне нужно за 2-4 недели до предполагаемой даты цветения, которая, как и остальные сроки, зависит от сорта.Если в течение цикла растения запаздывают в развитии, им необходимо осторожно добавлять тепла и света, пока не войдут в график, а также следить за гидробалансом. Сухость и переувлажнение почвы или воздуха в равной степени могут отвечать за неудачу.Именно пренебрежение режимом содержания тюльпанов чаще всего приводит начинающих цветоводов к провалу миссии.Луковицы, из которых цветы были получены на гидропонике, к сожалению, уже не подлежат просушке, хранению и дальнейшей высадке в грунт — они свой жизненный ресурс исчерпали. А вот материал, использованный для выгонки тюльпанов в грунте, может оказаться пригодным к дальнейшей культивации.Собрав долгожданный роскошный букет, выкопайте луковки, внимательно осмотрите и ощупайте их, неказистые и подозрительные экземпляры утилизируйте, а перспективные подготовьте к будущему сезону.Вырастить тюльпаны зимой совсем не сложно, если отнестись к задаче ответственно. Но в этом деле слишком большое значение имеет качество исходников. Если вы не уверены в своих запасах, обращайтесь к профессионалам.