Что нужно знать о санскрите. 30 фактов

Санскрит – один из самых древних и загадочных языков. Его изучение помогло лингвистам приблизиться к тайнам древнего языкознания, а Дмитрию Менделееву создать таблицу химических элементов.











1. Слово «санскрит» означает «обработанный, совершенный».



2. Санскрит – живой язык. Он является одним из 22 официальных языков Индии. Примерно для 50 000 людей он родной, для 195 000 – второй язык.



3. Много веков санскрит называли просто वाच (vāc) или शब्द (śabda ), что переводится как «слово, язык». Прикладное значение санскрита как культового языка было отражено в ещё одном его названии – गीर्वांअभाषा (gīrvāṇabhāṣā) – «язык богов» .



4. Самые ранние из известных памятников на санскрите были созданы в середине II тысячелетия до нашей эры.



5. Лингвисты считают, что классический санскрит произошел от санскрита ведического (на нем написаны веды, самой ранней из которых является Ригведа). Хотя эти языки похожи, их сегодня cчитают диалектами. Древнеиндийский лингвист Панини в пятом веке до нашей эры и вовсе считал их разными языками.







6. Все мантры в буддизме, индуизме и джайнизме написаны на санскрите.



7. Важно понимать, что санскрит – не национальный язык. Это язык культурной среды.



8. Первоначально санскрит употреблялся как общий язык жреческого сословия, в то время как правящие классы предпочитали разговаривать на пракритах.

Окончательно санскрит стал языком правящих классов уже в поздней античности в эпоху Гуптов (IV—VI вв. н. э.).9. Отмирание санскрита происходило по той же причине, что и отмирание латыни. Он оставался кодифицированным литературным языком, в то время как разговорный язык менялся.10. Самая распространенная система записи санскрита – письмо деванагари. «Дева» – бог, «нагар» – город, «и» – суффикс относительного прилагательного. Деванагари используют также для записи хинди и других языков.11. Классический санскрит насчитывает около 36 фонем. Если учитывать аллофоны (а система письма их учитывает) , то общее количество звуков в санскрите увеличивается до 48.12. Долгое время санскрит развивался обособленно от европейских языков. Первое соприкосновение лингвистических культур произошло во время Индийского похода Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Тогда лексический набор санскрита пополнился словами из европейских языков.13. Полноценное лингвистическое открытие Индии произошло только во второй половине XVIII века. Именно открытие санскрита положило начало сравнительно-историческому языкознанию и исторической лингвистике. Изучение санскрита выявило сходство между ним, латынью и древнегреческим, что натолкнуло лингвистов на мысль об их древнем родстве.14. До середины XIX века было распространено мнение о том, что санскрит является праязыком, однако эта гипотеза была признана ошибочной. Настоящий праязык индоевропейцев не сохранился в памятниках и был древнее санскрита на несколько тысяч лет. Однако именно санскрит меньше всего удалился от индоевропейского праязыка.15. В последнее время есть много псевдонаучных и «патриотических» гипотез о том, что санскрит произошел от древнерусского языка, от украинского языка, и так далее. Даже поверхностный научный анализ показывает их ложность.16. Схожесть русского языка и санскрита объясняется тем, что русский – язык с медленным развитием (в отличие, например, от английского). Однако, например, литовский язык ещё более медленный. Из всех европейских языков именно он больше всего похож на санскрит.17. Индусы называют свою страну Бхарата. Это слово пришло в хинди из санскрита, на котором был написан один из древних эпосов Индии «Махабхарата» («Маха» переводится как «великий») . Слово Индия же произошло от иранского произнесения названия области Индии Синдху.18. Другом Дмитрия Менделеева был санскритолог Бётлингк. Эта дружба повлияла на русского ученого и во время открытия своей знаменитой периодической таблицы, Менделеев также предсказал открытие новых элементов, которые он назвал в стиле санскрита «экабором», «экаалюминием» и «экасилицием» (от санскритского «эка» — один) и оставил для них в таблице «пустые» места.Американский лингвист Крипарский также отметил огромное сходство между таблицей Менделеева и «Шива-сутрами» Панини. По его мнению, Менделеев совершил своё открытие в результате поиска «грамматики» химических элементов.19. Несмотря на то, что про санскрит говорят, что это сложный язык, его фонетическая система для русского человека понятна, но в нем есть, например, звук «р слоговое». Поэтому мы говорим не «Кршна», а «Кришна», не «санскрта», а «санскрит». Также сложности в изучении санскрита может вызвать наличие в санскрите кратких и долгих гласных звуков.20. Противопоставления мягких и твердых звуков в санскрите нет.21. Веды записаны со знаками ударения, оно было музыкальным и зависело от тона, однако в классическом санскрите ударения не обозначались. В прозаических текстах оно передается на основе правил ударения латинского языка 22. В санскрите восемь падежей, три числа и три рода. 23. Развитой системы знаков препинания в санскрите нет, но знаки препинания встречаются и делятся на слабые и сильные.24. В текстах на классическом санскрите часто встречаются очень длинные сложные слова, включающие десятки простых и заменяющие целые предложения и абзацы. Их перевод похож на разгадывание ребусов.25. От большинства глаголов в санскрите свободно образуется каузатив, то есть глагол со значением «заставить делать то, что выражает основной глагол». Как в парах: пить — поить, есть — кормить, тонуть — топить. В русском языке от древнерусского языка также сохранились остатки каузативной системы.26. Там, где в латыни или в греческом одни слова содержат корневое «э», другие корневое «а», третьи — корневое «о», в санскрите во всех трех случаях будет «а».27. Большая проблема с санскритом в том, что одно слово в нем может иметь до нескольких десятков значений. И корову в классическом санскрите никто не назовет коровой, она будет «пестроходящей», или «волоокой». Арабский ученый XI века Аль Бируни писал, что санскрит – «это язык, богатый словами и окончаниями, который обозначает разными именами один и тот же предмет и одним именем разные предметы».28. В древнеиндийской драме персонажи говорят на двух языках. Все уважаемые персонажи говорят на санскрите , а женщины и слуги говорят на среднеиндийских языках.29. Социолингвистические исследования употребления санскрита в устной речи указывают на то, что его устное использование весьма ограничено и что санкскрит больше не имеет развития. Таким образом, санскрит становится так называемым «мертвым» языком.30. Огромный вклад в изучение санскрита в России внесла Вера Александровна Кочергина. Она составила «Санкритско-русский словарь» и написала «Учебник санскрита». Если вы хотите учить санскрит, то без трудов Кочергиной вам не обойтись . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)