Как «ботан» мечтал быть биологом, а стал звездой «Не родись красивой»

Григорий Антипенко — скучная звезда

Григорий Антипенко в детстве.

Григорий Антипенко в детстве с сёстрами, мамой и папой.

Мечтал стать биологом, а стал артистом

Григорий Антипенко и Нелли Уварова в сериале «Не родись красивой». / Фото: kp.ru

Профессия артиста — это возможность говорить в мир

Григорий Антипенко говорит, что актёрская игра сродни исповеди со сцены. / Фото: biographe.ru

Григорий Антипенко предпочитает играть в театре. / Фото: worldpodium.ru

Что делает сериал всенародно любимым по мнению Антипенко

Что ищет Григорий Антипенко в книгах и от чего спасается в горах

Лучше гор могут быть только горы... / Фото: antipenko.com

Григорий Антипенко — строгий отец

Григорий Антипенко со старшим сыном. / Фото: kino-teatr.ru

Григорий Антипенко с Юлией Такшиной и их сыновьями. / Фото: globalmsk.ru

Григорий Антипенко сейчас