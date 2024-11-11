Как «ботан» мечтал быть биологом, а стал звездой «Не родись красивой»

Он работал фармацевтом, пробовал себя в менеджменте, в изготовлении копий музейных экспонатов и многом другом. Лишь случай помог понять, что ему мало одной жизни и он должен стать актёром. После того как на экраны вышел сериал «Не родись красивой», Григорий Антипенко проснулся знаменитым. И даже спустя годы, несмотря на десятки новых ролей, его по-прежнему узнают как Андрея Жданова из этого фильма.
Григорий Антипенко — скучная звезда
Несмотря на славу, всенародную любовь, Григория не накрыла звёздная болезнь. Он живёт скромно, в скандалах не замечен, интервью даёт очень неохотно. Словом, он очень скучная звезда.
Григорий, кажется, не подвержен искушениям. Он родился и вырос в Москве. Родители были инженерами. Своё детство артист считает очень счастливым. Его мать в своё время мечтала стать доктором, но не смогла пройти испытание патологоанатомическим отделением. Более 30 лет проработала на Мосфильме. Все пророчили Григорию будущее врача. У него для этого были все задатки: спокойный характер, невероятное хладнокровие, умелые руки и особенный тембр голоса, от которого так и веет покоем. Но он не смог преодолеть страх перед патологоанатомичкой так же, как и его мать.
Григорий Антипенко в детстве.
Отец Григория был очень жёстким человеком. Он родился в деревне и с малых лет уже занимался тяжёлым трудом. Потом работал на шахте в Донецке, строил метро в Москве. После стал руководителем серьёзной организации. Конечно, когда сын увлёкся театром, то отец был категорически против. Он считал, что это несерьёзная профессия — удел недотёп и бездельников. Кроме того, как считал Антипенко-старший, все актёры не очень хорошо кончают. Для своего ребёнка он хотел совершенно другого будущего.
Григорий Антипенко в детстве с сёстрами, мамой и папой.
Кроме Григория в семье были ещё две дочери. Отец всех детей воспитывал в строгости. Им было запрещено смотреть телевизор, проводить время в праздности, был очень жёсткий режим, как в армии. Тогда, понятно, им это очень не нравилось, но сегодня артист благодарен и считает, что именно отцу он обязан большей частью своих достижений.
Мечтал стать биологом, а стал артистом
Всё сознательное детство Григорий Антипенко готовился к поступлению на биофак. Он мечтал стать биологом, вторым Дарвином как минимум. Ведь он из тех людей, что не любят половинчатых целей. Артист считает, что лучше несбыточные мечты, чем приземлённое существование.
Отказаться от детской мечты, от замысла, который вынашивал долгие годы, Антипенко было очень сложно. Это решение было очень нелёгким и абсолютно осмысленным. Ведь Григорий очень ответственный и серьёзный человек. Он долгое время наблюдал за другими актёрами, присматривался к их среде, прислушивался к себе самому. С этой целью он два года проработал монтировщиком в «Сатириконе». Сначала Григорий совсем не видел себя артистом, считал, что ему больше подойдёт режиссура. Ведь Антипенко — ярко выраженный интроверт, который даже к доске в школе боялся выходить. Никаких внешних задатков к актёрской профессии не было вообще.
Только после двух лет работы монтировщиком и долгих самокопаний, Григорий решился поступать в Щукинское училище. Отучившись два года, он понял, что на что-то способен. Папа был против, он до последнего считал, что актёрство — это не для сына. В крайнем случае, режиссура.
Когда вышел сериал «Не родись красивой», отец Григория был уже очень болен. Он лежал в больнице и, когда сын приходил к нему, то по отношению персонала, Александр Григорьевич понял, что сыну всё же удалось стать настоящим артистом. Популярность его тогда была просто бешеной.
Григорий Антипенко и Нелли Уварова в сериале «Не родись красивой». / Фото: kp.ru
Профессия артиста — это возможность говорить в мир
Григорий считает, что профессия актёра — это то, чему невозможно научиться. По его мнению, артист должен родиться. Иногда люди-экстраверты ошибочно воспринимают своё желание чем-то делиться с людьми, открыто общаться, с талантом артиста. Потом эти люди обычно уходят из профессии и открывают себя в ином амплуа.
Для Антипенко зрительный зал — это немой собеседник. Он перед ним исповедуется, откровенно делится тем, что его по-настоящему волнует. Григорий всегда отказывается от ролей, которые ничем его не цепляют, не отзываются какой-то болью в его душе. Ему это необходимо, чтобы сделать свою работу качественно. Он считает, что если не будет об этом говорить, то просто сойдёт с ума.
Григорий Антипенко говорит, что актёрская игра сродни исповеди со сцены. / Фото: biographe.ru
Артист очень сожалеет о том, что сегодняшний мир очень быстро скатывается в примитивизм. Наверное, именно поэтому он в последнее время играет только в трагедиях и драмах. Пока зритель способен сопереживать и сочувствовать, а не смеяться одним глупым шуткам — у мира есть будущее. Когда это станет уже не интересно массовому зрителю — всему придёт конец. Сам артист говорит, что тогда он просто уйдёт из профессии.
Григорий Антипенко предпочитает играть в театре. / Фото: worldpodium.ru
Что делает сериал всенародно любимым по мнению Антипенко
Григорий считает, что успех любого сериала или просто фильма никогда не может быть построен на одном человеке. Это всегда следствие коллективных усилий и целого созвездия талантов. Любой проект начинается с талантливой идеи продюсера, который понимает, что на данный момент более всего интересно зрителю. Потом он же выбирает именно того режиссёра, который, по его мнению, способен воплотить его замысел наиболее блестяще. Режиссёр, в свою очередь, видит произведение, которое наиболее подходит к замыслу, подбирает талантливых актёров. Далее следует работа операторов и ещё множества других людей, которые делают всё для успеха. Конечный продукт зависит от каждого участника этого сложного процесса.
Поэтому даже самый талантливый актёр не сможет превратить глупую идею, с бездарной режиссурой, например, в успешный фильм. Один в кинематографе не воин. Такое возможно только в театре. Там такое бывает.
Что ищет Григорий Антипенко в книгах и от чего спасается в горах
Григорий говорит, что его очень тяжело обмануть, он видит любого человека насквозь. Ему сразу понятно всё, что человек собой представляет и очень раздражает наносной пафос, лесть и любая неискренность. Поэтому ему так тяжело находить себе друзей и вообще общаться с людьми. От всего этого его спасают книги. Он погружается в повествование с головой и не может оторваться от произведения, пока не прочтёт до конца. Только потом он испытывает облегчение и чувствует какую-то лёгкость.
Лучше гор могут быть только горы... / Фото: antipenko.com
Горы для Антипенко — это тоже место, где он ищет собеседников. Главный там Бог. Как считает артист, горы — это место, где Бог обитает, там он ближе всего к людям. В горах Григорий обретает истинный душевный покой. По его словам, один поход в горы — это годы жизни внизу. Ведь там, наверху, он обретает колоссальный опыт и мудрость. Только в горах можно постичь ценность самой жизни. Высотный альпинизм — это идеальное времяпровождение, как считает артист. Каждое восхождение для него, по его словам, как свидание с Богом.
Григорий Антипенко — строгий отец
Григорий очень трепетный папа, но при этом является сторонником консервативных методов воспитания. Он может проявить жёсткость, когда считает нужным. Баловать не любит. Считает, что для детей идеальное детство — это много читать, гулять на свежем воздухе, учиться. По словам его домашних, Антипенко никогда не повышает голос. Он в любых ситуациях умеет оставаться спокойным.
Григорий Антипенко со старшим сыном. / Фото: kino-teatr.ru
Сам Григорий считает себя очень мягким человеком. Другие, наоборот, думают, что он очень жёсткий. Такое впечатление производит его стальное самообладание.
Григорий Антипенко с Юлией Такшиной и их сыновьями. / Фото: globalmsk.ru
Григорий Антипенко сейчас
Григорий Антипенко не афиширует свою личную жизнь. Летом 2019 года стало известно, что у артиста родился четвёртый сын. Оказалось, что он втайне ото всех женился. Свою избранницу он от прессы оберегает. В одном из интервью Григорий признался, что мечтает о дочери.
Сейчас артист активно участвует в спектаклях. На днях у него был юбилей — Григорию Антипенко исполнилось 50 лет. В такую важную дату он в очередной раз задумался о том, а правильно ли выбрал свой жизненный путь? Актёр понял, что да. На сцену его привели довольно непростые окольные дороги, но главное, что там он обрёл своё истинное предназначение, а далеко не всем так в жизни везёт. Кто-то годами ищет себя и умирает, так и не постигнув того, для чего был рождён. Григорий Антипенко уверен, что он это знает.
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