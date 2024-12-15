Ошибки в оформлении квартиры, из-за которых она становится маленькой и неуютной

Даже если изначально вам повезло стать обладателем просторной квартиры, после ремонта она может лихо схлопнуться до размера спичечного коробка. Чтобы этого не случилось, советуем избегать ряда ошибок, которые визуально уменьшают площадь комнаты. Подробнее о них – в нашей статье.







Ошибка 1: Перегруженные стены

Ошибка 2: Отсутствие ковра

Ошибка 3: Большое количество растений

Ошибка 4: Габаритный диван

Ошибка 5: Обои с мелким рисунком

Ошибка 6: «Голое» окно

Ошибка 7: Перебор с акцентами

Ошибка 8: Массивные стулья и столы

Слишком много картин на полках.В вопросе стен хозяева квартиры часто впадают из крайности в крайность: кто-то оставляет их абсолютно пустыми в попытке придерживаться принципов минимализма, а кто-то увешивает от пола до потолка картинками, полками и прочим. Оба решения являются провальными.В первом случае создается впечатление блеклого, незавершенного интерьера, а во втором – комната визуально сжимается и становится гораздо меньше, чем была изначально. Поэтому старайтесь соблюдать золотую середину – правильно подбирайте декор, чтобы уменьшить контраст между мебелью и стенами, и тогда обстановка будет гармоничной.• Если у вас небольшая квартира, откажитесь от идеи превратить ее в художественную галерею. Пусть в каждой комнате висит по одной-две картины. В зависимости от количества полотен, выбирайте соответствующий размер: если один постер, то большой, если два, то средние.• Берите широкие картинные рамы, так как в отличие от узких, они создают ощущение простора и добавляют в помещение воздуха.• Для того, чтобы создать композицию из картин и подвесных полок с декором, нужно визуально разделить стену на три равные части – это позволит сделать все максимально гармонично. Далее разместите постеры ближе к нижней трети, а полки – ближе к верхней. Такое расположение позволит зрительно приподнять стены.Ковер объединяет все элементы воединоК коврам у всех хозяек разное отношение. Одни их боготворят и считают неотъемлемой частью уютного интерьера, а другие придерживаются мнения, что ковры – это пылесборники, и чтобы облегчить себе «бытовую» жизнь, от них лучше отказаться. Мы считаем, что ковер должен быть в комнате, так как именно он связывает все детали интерьера в единую композицию. Как только вы разместите изделие возле дивана или сбоку от кровати, то сразу заметите, что комната заиграла новыми красками. Более того, ковер будет уместен даже на кухне – важно лишь подбирать практичные материалы.Для того, чтобы визуально расширить пространство, важно создать непрерывность. В спальне с этой задачей отлично справится ковер длиной от стены до стены. Он не будет оставлять зазоров, которые разобьют и без того маленькую комнату на крохотные зоны, поэтому сможет увеличить помещение. А вот короткие ковры по бокам от кровати, наоборот, зрительно уменьшат спальню.Комнатных растений не должно быть слишком многоЕще одна крайность: в то время как одни хозяйки отказываются от комнатных растений, так как не хотят за ними ухаживать, другие создают в квартире настоящие джунгли. Не спорим, цветы очищают воздух, улучшают микроклимат, оживляют интерьер и делают его более уютным. Но во всем важно знать меру, чтобы не перегрузить интерьер и не сделать помещение тесным.Вместо того, чтобы держать все растения в одной комнате, грамотно разделите их по квартире, чтобы получилось равномерно. Но не забывайте учитывать особенности цветов: например, орхидея спокойно себя будет чувствовать даже в темной ванной с перепадами температуры и влажности, а вот денежному дереву нужно больше света и сухости.На заметку: При покупке незнакомого растения уточните в магазине до каких размеров оно вырастет. А то вдруг вы хотели маленький цветочек, чтобы поставить на прикроватную тумбу, а в итоге он вымахает практически до потолка.Диван занял половину комнаты.Согласны, при выборе дивана очень хочется остановится на большом, удобном экземпляре с мягкими подушками, на котором без труда получится разместиться всей семьей. Однако не стоит забывать, для какой комнаты вы покупаете диван. Если гостиная маленькая, габаритная мебель займет едва ли не половину ее площади, а ведь в комнате нужно разместить и другие предметы интерьера.• Вместо одного большого дивана, возьмите диван поменьше, а в пару к нему установите кресло. Такой комплект займет меньше места, плюс вы всегда сможете перенести кресло в другой угол или даже в другую комнату.• Если вы не хотите расставаться с любимым диваном, уберите другой предмет интерьера или замените его на более компактный. Например, вместо габаритного журнального столика установите небольшой экземпляр, а стеллаж с книгами перенесите в спальню.Подбирайте более крупный узорМнение о том, что обои с крупным принтом лишь подчеркивают небольшие габариты помещения, является ошибочным. На самом деле, именно мелкий узор визуально уменьшает комнату, а вот большие рисунки, наоборот, расширяют пространство. Однако следует учитывать, что узор должен быть одинаковым на всех стенах. Если перед поклейкой нужно подобрать рисунок и обрезать обои, проследите, чтобы это было сделано симметрично.Шторы добавят уюта в комнатуНеправильное оформление окна также может стать причиной того, что комната будет казаться меньше. Поэтому откажитесь от идеи оставить окна полностью открытыми. Повесьте легкий, полупрозрачный тюль или создайте теневое обрамление с помощью штор. Гардины могут быть тяжелыми, но в этом случае выбирайте однотонные изделия, которые не будут перегружать интерьер.Пестрые шторы с ярким рисунком, а также варианты с оборками и ламбрекенами должны остаться в магазинах – вам такой вариант не подходит. Хотите полностью спрятать квартиру от посторонних взглядов? Отдайте предпочтение рулонным шторам. А для того, чтобы визуально вытянуть стены, используйте занавески в пол. Карниз в этом случае лучше закреплять не над окном, а прямо под потолком.Слишком много ярких деталей в интерьере.Если для вас стильный интерьер – это гармоничное сочетание разных цветов, проследите за тем, чтобы контраст между ними был практически незаметным. Избегайте комбинации темных стен и светлой отделки – такой прием создает ощущение разорванности, в то время как вам нужна цельная композиция.Подберите один основной цвет или поиграйте с его оттенками. Это касается не только отделочных материалов, но также мебели, декора, текстиля. Когда эти предметы подобраны в единой цветовой гамме, обстановка воспринимается как более легкая и открытая.Чтобы зрительно увеличить площадь комнаты, подбирайте мебель в цвет стен – так она «сольется» с пространством, и оно будет казаться больше. Даже если с обоями будет гармонировать всего пару предметов, комната все равно преобразится в лучшую сторону.Обеденная группа заняла всю кухню.Громоздкая обеденная группа перегружает пространство и слишком бросается в глаза. Как только вы заходите на порог комнаты, взгляд моментально цепляется за массивный стол, и кажется, будто он занимает всю свободную площадь. То же самое касается стульев. А вот легкая, прозрачная мебель, наоборот, «растворяется» в пространстве и не привлекает много внимания. Поэтому лучше делать ставку на нее. Также отлично смотрятся табуреты, которые в любой момент можно убрать под стол, чтобы не мешали.