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Эффективный способ размножения роз

Чаще всего для размножения роз садоводы выбирают эффективный метод черенкования. Однако отличные результаты даст и другой очень простой способ размножения роз, для которого потребуются отцветшие веточки.
Правильно подготовив семена к посадке, можно получить крепкие и жизнеспособные саженцы, из которых в будущем вырастут большие здоровые кустики.

Эффективный способ размножения роз

Поместите семена в воду с добавлением стимулятора корнеобразования на 30 минут.

Эффективный способ размножения роз

Через 30 минут посадите семена в горшок, наполненный рыхлой плодородной почвой.

Эффективный способ размножения роз

Слегка присыпьте семена землей и полейте их водой, в которой они замачивались.

Эффективный способ размножения роз

Следите за тем, чтобы почва не пересыхала и регулярно поливайте семена. Результат будет заметен уде через 3-4 недели. За это время начнется активное формирование зеленой массы.

Эффективный способ размножения роз

Более того, начнет активно развиваться корневая система саженцев.

Эффективный способ размножения роз

Пересадите будущие розовые кустики в горшок большего диаметра и продолжайте ухаживать за ними обычным образом. Уже весной их можно будет посадить на постоянное место на участке.

Эффективный способ размножения роз


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