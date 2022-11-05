Смерть с женским лицом. Самые жестокие серийные убийцы женщины

Так уж повелось, что в массовом сознании понятия «серийный убийца», «маньяк», «садист» и так далее, больше ассоциируются с представителями сильного пола. Действительно, когда полиция находит очередную цепочку изуродованных трупов, стражи правопорядка, в первую очередь, начинают обращать внимание именно на мужчин.
Однако, как показывает опыт многих иностранных и отечественных следователей, дамы не только идут в плане серийных убийств наравне с джентльменами, но, зачастую, даже превосходят их своей расчетливостью и жестокостью, ведь психологи считают, что в отличие от мужчин-маньяков, женщины менее подвержены сиюминутным порывам, таким как сексуальное влечение или жажда мести, поэтому планируют свои преступления более хладнокровно и методично.
В этой статье мы расскажем вам о самых ужасных и плодовитых серийных убийцах-женщинах, которые известны публике намного меньше, чем печально знаменитая Эйлин Уорнос.
1. Сладкая парочка
Гвен Грэм и Кэтти Вуд познакомились, когда работали в доме престарелых в Гранд-Рапидс в конце 80-х годов. Дружба между двумя девушками очень быстро переросла в нечто большее, и они вступили друг с другом в половую связь. Однако банальный секс очень быстро надоел девушкам, и они попытались разнообразить свой роман чем-то эдаким. Сначала будущие маньячки просто практиковали садо-мазохизм и эротическое удушение, чтобы добиться более сильной разрядки.
Однако вскоре одной из них пришла в голову идея, которая смогла бы перенести степень остроты ощущений на совершенно новый уровень. Первые попытки девушек убить человека оказались не слишком удачными, ведь намеченные жертвы оказывали сопротивление, и убийцам приходилось в спешном порядке ретироваться. Наконец они поняли, что самые перспективные жертвы находятся прямо под рукой – у них на работе. В общей сложности, девушки убили пятерых старушек в возрасте от 65 и до 97 лет.
Хотя Грэм явно лидировала в паре убийц, ее подруга не отставала от нее, пытаясь доказать свою преданность пролитой кровью. Когда Гвен Грэм наконец надоело заниматься сексом над трупами, она бросила Кэтти и уехала в другой штат с новой любовницей. Впрочем, нет ничего страшнее брошенной женщины, и Кэтти Вуд поспешила в полицию, чтобы сдать себя вместе с бывшей возлюбленной. Ее приговорили к 40 годам тюрьмы, в то время как Грэм, севшая пожизненно, явно не раз пожалела о необдуманном решении бросить свою мстительную партнершу.
2. Черная вдова
Белль Ганнесс представляет собой типичное воплощение «черной вдовы». Эта расчетливая женщина, несет ответственность за смерть более сорока человек, с которыми она расправилась в начале 20-го века. Ганнесс убивала своих любовников и мужей, чтобы завладеть наследством и страховкой, поэтому изобретала такие методы убийства, которые сошли бы за естественную смерть.
Загадочной смертью умирали и дети Белль от разных браков. Когда других потенциальных любовников в округе не осталось, Белль разместила в газету объявление о том, что одинокая богатая вдовушка с большой фермой на плодородной земле штата Индиана желает познакомиться с таким же обеспеченным джентльменом, чтобы вместе встретить спокойную и счастливую старость.
На объявление вдовушки быстро купился один норвежец, которого постигла та же незавидная участь, что и других кавалеров. Однако в этот раз Ганнес поняла, что дело «запахло жареным», ведь у мужа оказался заботливый брат, переживавший о его судьбе, и поняла, что нужно «делать ноги». На ферме вдовы внезапно разгорелся пожар, в котором нашли тела детей и труп обезглавленной женщины. Хотя рост трупа и не совпадал с ростом Белль, но стоматологическая экспертиза зубов подтвердила ее личность.
Хотя это и навело следователей на мысль, что Ганнес вырвала свои вставные зубы и вставила их в десна жертвы, ее дальнейшая судьба так по-прежнему и остается неизвестной.
3. Ангел смерти
Джейн Топпан призналась в 31 убийстве своих пациентов. Девушка работала медсестрой и ставила на беспомощных жертвах различные эксперименты с дозами морфина и атропина. Медсестра-убийца также созналась, что получала от своих действий сексуальное удовольствие, любила лежать с пациентами в одной постели, пока они умирали. После того как экспериментаторшу арестовали, ее поместили в психиатрическую лечебницу до конца жизни, где она скончалась только в возрасте 81 года.
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