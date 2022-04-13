Правильная прививка за кору

Увеличить урожайность плодового дерева — это просто! Достаточно по весне сделать прививку под кору. Прививка — способ, доступный каждому садоводу!







Прежде всего, вам следует правильно выбрать прививаемые черенки. Это должны быть «живые» черенки от выбранного дерева с нераспустившимися почками. Если кора немного подсохла и сморщилась, то черенки следует на сутки положить в воду.







Следующий шаг — правильно выбрать ветки на дереве, к которым будет прививаться черенок. Угол между осью ветки и центральным проводником должен быть 45-60 градусов. В таком случае ветка прочно срастается и хорошо развивается. Дерево можно привить сразу полностью за один сезон, а можно растянуть: например, этой весной — 2-3 ветки, следующей весной — ещё пара веток и т. д.

Процесс прививки несложен, однако, имеет пару нюансов. Выбранную ветку срезаем на высоте примерно 40-50 см от центрального проводника. Если вы собираетесь привить центральный проводник тоже, то его срежьте, отступая от уже срезанных веток 35-40 см выше. Имеющиеся тонкие веточки просто укоротите секатором.







Если рядом со срезом ветки имеются небольшие веточки, удалите их подчистую.







Очень важный момент — сделать правильный срез на прививаемом черенке.

На одном черенке должно иметься 3-4 почки максимум. Срез должен быть гладкий, ровный и достаточно большой (длина — 2,5-4 см). Отступив от ближайшей почки 2,5-3 см, поставьте острый нож под наклоном и сделайте срез.Черенок размещается сверху выбранной ветки. Ножом сделайте продольный разрез по коре.Края разреза коры немного раздвиньте лезвием влево и вправо. Вставьте черенок под кору. Черенок за кору нужно вставить так, чтобы срез на черенке точно совпал со срезом на ветке. Глубже, чем срез, задвигать не нужно!Теперь останется только плотно замотать черенок к ветке скотчем. Можно ещё для надёжности сверху обмотать шпагатом.Садовым варом тщательно замажьте срезы на ветке. После этого наденьте и завяжите шпагатом прозрачный, прочный полиэтиленовый пакет, чтобы создать повышенную влажность. В течение 7-10 черенок приживётся, если вы увидите набухание почек. Как только вы это увидите, аккуратно снимите пакет.Подробнее о том, как сделать прививку за кору, смотрите в видео ниже: