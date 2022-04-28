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16 комичных ситуаций из реальной жизни, которые заставят повеселиться от души


Забавные ситуации, которые заставят посмеяться от души.

Забавные ситуации, которые заставят посмеяться от души.

В новом обзоре были собраны примеры не самых однозначных ситуаций, на которые сложно смотреть равнодушно. Самое главное во время просмотра данного обзора не надорвать живот от смеха. В остальном, бережем себя и стараемся улучшить свое настроение, если оно плохое. Приятного просмотра.

1. «Какие удостоверения?! У нас только клювы есть!»


Пугающие личности.

Пугающие личности.

 

2. «Кажется, мои малыши проголодались!»


Крошка поросенок и собака.

Крошка поросенок и собака.

 

3. «Эх, хорошо сидим, ребята!»


На высоте.

На высоте.

 

4. «Живым не сдамся! У меня батон, я буду отстреливаться!»


Смельчак с батоном.

Смельчак с батоном.

 

5. «Что уставились? Еще не ясно, кто из нас обезьяна!»


Эффектный пассажир.

Эффектный пассажир.

 

6. «Так вот ты какой - дар свыше!»


Прекрасные декорации.

Прекрасные декорации.

 

7. «Выбрал для начальника оригинальный и полезный подарок, а он почему-то разозлился...»


Полезная вещица.

Полезная вещица.

 

8. «Я обещал их матерям оберегать и заботиться об этих яйцах!»


Защитник.

Защитник.

 

9. Ничего необычного, просто несколько человек с горящими головами...


Странная компания.

Странная компания.

 

10. Целься лучше!


Для метких стрелков.

Для метких стрелков.

 

11. «Эй, так нечестно, это запрещенный прием!»


Удар по самому дорогому.

Удар по самому дорогому.

 

12. «У Вас очаровательная собачка!»


Грязные ассоциации.

Грязные ассоциации.

 

13. «Спасите курицу из лап этих сумасшедших!
»


Подозрительные ребята.

Подозрительные ребята.

 

14. Вроде, взрослые люди...


Вставная челюсть у рыбы.

Вставная челюсть у рыбы.

 

15. «О, свежую кока-колу привезли!»


Цистерна Колы.

Цистерна Колы.

 

16. «И все таки все мужики одинаковые!»


Самец.

Самец.

 

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16 комичных ситуаций из реальной жизни, которые заставят повеселиться от души

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16 комичных ситуаций из реальной жизни, которые заставят повеселиться от душиПодписаться на мой Instagram
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