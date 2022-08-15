Средства, которые заставят цвести любое растение

Стимуляторы цветения – это специальные вещества, которые заставляют растения цвести и образовывать завязи.

Действие подобных добавок основано на фитогормонах, которые образуются и в самом растении. Однако естественных гормонов у растения хватает лишь на минимальное цветение, чтобы обеспечить потомство. Для продолжительного и обильного образования бутонов требуется стимуляция растений. Именно эту функцию и выполняют подобные вещества, которые при этом различаются между собой.











Особенности применения стимуляторов цветения

Лучшие стимуляторы цветения

Ripen

BioBloom

DeltaNueve

Explode

Super Vit

Завязь

Бутон

У разных растений механизм цветения и образования плодов различается. Это зависит прежде всего от местности, в которой они проживают и светового дня. Цветение растений стимулируют такие гормоны, как:гиббереллин, который необходим для растений, которые цветут при длительном световом дне;верналин, который подходит для 2-х летних и многолетних, а также для комнатных растений.Стимуляторы также могут содержать в себе фосфор, калий и глюкозу – вещества, которые необходимы для образования гормонов и самого цветения. Поэтому такие добавки не только украшают растение, но и укрепляют его. Так стимуляторы цветения содержат мало азота и направляют все силы растения на цветение, а не на рост зеленой массы.Также стимуляторы делятся по способу производства. Бывают вещества натурального (естественного происхождения) или искусственные. Натуральные гормоны выделяют из обычных растений или из других органических веществ:останков растений;живых растений;торфа;биогумуса;угля.Эти средства являются наиболее удобными для поглощения растениями. Они также обогащают почву и делают ее более питательной. Но их минус в медленном действии.Синтетические средства представляют собой соединения, полученные искусственным путем. То есть в лаборатории с помощью реакций воспроизводят гормоны по химической формуле. Особенностью таких средств является их активное действие на растения. Эффект от них более сильный и ярко выраженный. Но они при этом наполняют почву разными солями и другими соединениями, что сильно портит ее.Какие стимуляторы цветения выбирать – решение каждого садовода. Здесь важно соблюдать соотношение плюсов и минусов обоих видов средств. Благо, что сейчас производители представляют множество добавок. Важно – выбрать из них лучшее именно для вашей ситуации.Ниже представлены лучшие стимуляторы цветения, которые помогут саду весь сезон оставаться прекрасным.Содержит в себе природные гормоны и витамины. Гормональная стимуляция стимулирует образование завязей и быстрое развитие плодов. Средство делает плоды более вкусным. Для цветочных растений подходит меньше, так как цветки не только быстро распускаются, но и скоро отцветают.растворить 5 мл в 1 литре воды и орошать раствором растения через 7-10 дней после начала цветения.Полностью натуральное средство, которое производится из остатков растений, то есть представляет из себя биогумус. Препарат имеет следующие действия:увеличивает количество бутонов на 20%;укрепляет иммунитет растений;усиливает морозостойкость растений.Средство идеально подходит как для однолетних, быстроцветущих растений, так и для многолетних и комнатных культур.2 мл средства разводятся в 10 литрах воды, которой необходимо поливать и поверхностно обрабатывать растения.гормонов гиббереллина и верналина;аминокислот, которые нужны для образования цветков, завязей и плодов; витаминов, которые являются катализаторами всех химических процессов.Препарат является натуральным и оказывает комплексное действие: усиливает цветение, усиливает вкусовые качества урожая за счет присутствия аминокислот и укрепляет иммунитет.Способ применения: распыление на растение за неделю до начала цветения и в начале цветения.Натуральный препарат, который вырабатывается из природного сырья. Он увеличивает количество бутонов, делает цветки более яркими и крупными, стимулирует образование завязей у плодовых растений.Особенностью препарата является то, что он усиливает выработку глюкозы и фруктозы в плодах, из-за чего они становятся более сладкими и вкусными. Лучше всего средство проявляет себя на плодовых растениях.1,5 мл средства растворить в 10 мл воды, после чего обработать зеленые насаждения за неделю до цветения или в его начале до образования завязей.Средство усиливает развитие растения в целом. В результате цветки формируются быстрее, увеличивается их яркость и объем. Завязи плодов также появляются активнее. Вместе с тем препарат усиливает и рост зеленой массы, что не всегда требуется.Препарат универсальный и высококонцентрированный. Он содержит в себе гормоны разных видов, аминокислоты, витамины и соли микроэлементов. Благодаря этому он комплексно воздействует на все растение.развести 1 мл средства в 5 литрах воды и опрыскивать им растения с начала роста растения весной. Опрыскивания повторять раз в 2 недели.Несмотря на свое название, препарат подходит как для плодовых кустарников и деревьев, так и для декоративных, красивоцветущих растений. В состав препарата входят гормоны, витамины и аминокислоты.увеличивает количество цветов;делает цветы ярче и крупнее;увеличивает количество завязей;Увеличивает скорость технического и полного созревания плодов;делает плоды более вкусными и полезными;усиливает резистентность зеленых питомцев к заболеваниям и погодным условиям.РекламаСпособ применения: 2 грамма сухого порошка растворить в 1 литре воды. Таким раствором поливать и опрыскивать растения во время процесса цветения и формирования завязей.Полунатуральный препарат, который сочетает в себе биогумус и химические соединения, такие как натриевая соль. Благодаря препарату, бутоны формируются более быстро, они становятся более плотными, а цветы – более крупными. Одним из преимуществ средства является низкая стоимость.Это средство подходит как для цветочных, так и для плодовых растений. Однако его не рекомендуется использовать в течение всего сезона.Способ применения: 1-2 грамма сухого порошка растворить в 1 литре воды. Орошать растения в начале цветения или в начале процесса образования завязей.Действие этих высокоэффективных препаратов можно усилить и народными средствами. Для этого использование стимуляторов цветения нужно сочетать с поливом раствором дрожжей, газированной водой или живым кефиром. Живые бактерии, грибки и углекислый газ усилят восприимчивость корневой системы растения к удобрениям и стимуляторам.