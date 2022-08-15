Средства, которые заставят цвести любое растение

Стимуляторы цветения – это специальные вещества, которые заставляют растения цвести и образовывать завязи.
Действие подобных добавок основано на фитогормонах, которые образуются и в самом растении. Однако естественных гормонов у растения хватает лишь на минимальное цветение, чтобы обеспечить потомство. Для продолжительного и обильного образования бутонов требуется стимуляция растений. Именно эту функцию и выполняют подобные вещества, которые при этом различаются между собой.
Особенности применения стимуляторов цветения
У разных растений механизм цветения и образования плодов различается. Это зависит прежде всего от местности, в которой они проживают и светового дня. Цветение растений стимулируют такие гормоны, как:
гиббереллин, который необходим для растений, которые цветут при длительном световом дне;
верналин, который подходит для 2-х летних и многолетних, а также для комнатных растений.
Стимуляторы также могут содержать в себе фосфор, калий и глюкозу – вещества, которые необходимы для образования гормонов и самого цветения. Поэтому такие добавки не только украшают растение, но и укрепляют его. Так стимуляторы цветения содержат мало азота и направляют все силы растения на цветение, а не на рост зеленой массы.
Также стимуляторы делятся по способу производства. Бывают вещества натурального (естественного происхождения) или искусственные. Натуральные гормоны выделяют из обычных растений или из других органических веществ:
останков растений;
живых растений;
торфа;
биогумуса;
угля.
Эти средства являются наиболее удобными для поглощения растениями. Они также обогащают почву и делают ее более питательной. Но их минус в медленном действии.
Синтетические средства представляют собой соединения, полученные искусственным путем. То есть в лаборатории с помощью реакций воспроизводят гормоны по химической формуле. Особенностью таких средств является их активное действие на растения. Эффект от них более сильный и ярко выраженный. Но они при этом наполняют почву разными солями и другими соединениями, что сильно портит ее.
Какие стимуляторы цветения выбирать – решение каждого садовода. Здесь важно соблюдать соотношение плюсов и минусов обоих видов средств. Благо, что сейчас производители представляют множество добавок. Важно – выбрать из них лучшее именно для вашей ситуации.
Лучшие стимуляторы цветения
Ниже представлены лучшие стимуляторы цветения, которые помогут саду весь сезон оставаться прекрасным.
Ripen
Содержит в себе природные гормоны и витамины. Гормональная стимуляция стимулирует образование завязей и быстрое развитие плодов. Средство делает плоды более вкусным. Для цветочных растений подходит меньше, так как цветки не только быстро распускаются, но и скоро отцветают.
Способ применения: растворить 5 мл в 1 литре воды и орошать раствором растения через 7-10 дней после начала цветения.
BioBloom
Полностью натуральное средство, которое производится из остатков растений, то есть представляет из себя биогумус. Препарат имеет следующие действия:
увеличивает количество бутонов на 20%;
укрепляет иммунитет растений;
усиливает морозостойкость растений.
Средство идеально подходит как для однолетних, быстроцветущих растений, так и для многолетних и комнатных культур.
Способ применения: 2 мл средства разводятся в 10 литрах воды, которой необходимо поливать и поверхностно обрабатывать растения.
DeltaNueve
Средство отличается тем, что оно сочетает в себе действие сразу разных веществ:
гормонов гиббереллина и верналина;
аминокислот, которые нужны для образования цветков, завязей и плодов; витаминов, которые являются катализаторами всех химических процессов.
Препарат является натуральным и оказывает комплексное действие: усиливает цветение, усиливает вкусовые качества урожая за счет присутствия аминокислот и укрепляет иммунитет.
Способ применения: распыление на растение за неделю до начала цветения и в начале цветения.
Explode
Натуральный препарат, который вырабатывается из природного сырья. Он увеличивает количество бутонов, делает цветки более яркими и крупными, стимулирует образование завязей у плодовых растений.
Особенностью препарата является то, что он усиливает выработку глюкозы и фруктозы в плодах, из-за чего они становятся более сладкими и вкусными. Лучше всего средство проявляет себя на плодовых растениях.
Способ применения: 1,5 мл средства растворить в 10 мл воды, после чего обработать зеленые насаждения за неделю до цветения или в его начале до образования завязей.
Super Vit
Средство усиливает развитие растения в целом. В результате цветки формируются быстрее, увеличивается их яркость и объем. Завязи плодов также появляются активнее. Вместе с тем препарат усиливает и рост зеленой массы, что не всегда требуется.
Препарат универсальный и высококонцентрированный. Он содержит в себе гормоны разных видов, аминокислоты, витамины и соли микроэлементов. Благодаря этому он комплексно воздействует на все растение.
Способ применения: развести 1 мл средства в 5 литрах воды и опрыскивать им растения с начала роста растения весной. Опрыскивания повторять раз в 2 недели.
Завязь
Несмотря на свое название, препарат подходит как для плодовых кустарников и деревьев, так и для декоративных, красивоцветущих растений. В состав препарата входят гормоны, витамины и аминокислоты.
Препарат имеет комплексное действие:
увеличивает количество цветов;
делает цветы ярче и крупнее;
увеличивает количество завязей;
Увеличивает скорость технического и полного созревания плодов;
делает плоды более вкусными и полезными;
усиливает резистентность зеленых питомцев к заболеваниям и погодным условиям.
РекламаСпособ применения: 2 грамма сухого порошка растворить в 1 литре воды. Таким раствором поливать и опрыскивать растения во время процесса цветения и формирования завязей.
Бутон
Полунатуральный препарат, который сочетает в себе биогумус и химические соединения, такие как натриевая соль. Благодаря препарату, бутоны формируются более быстро, они становятся более плотными, а цветы – более крупными. Одним из преимуществ средства является низкая стоимость.
Это средство подходит как для цветочных, так и для плодовых растений. Однако его не рекомендуется использовать в течение всего сезона.
Способ применения: 1-2 грамма сухого порошка растворить в 1 литре воды. Орошать растения в начале цветения или в начале процесса образования завязей.
Совет. Действие этих высокоэффективных препаратов можно усилить и народными средствами. Для этого использование стимуляторов цветения нужно сочетать с поливом раствором дрожжей, газированной водой или живым кефиром. Живые бактерии, грибки и углекислый газ усилят восприимчивость корневой системы растения к удобрениям и стимуляторам.
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