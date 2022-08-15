С нами не соскучишься!

8 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • geo u
    Автор весёлый сказочник. Особенно про флаги.25 недавних откры...
  • Ирина Пичугина
    Ну я уж точно не решусь.10 странных газир...
  • Зоя Иманбаева
    к чему этот мусор,закончилисьтемы?:«Крестная мать ко...

Средства, которые заставят цвести любое растение

Стимуляторы цветения – это специальные вещества, которые заставляют растения цвести и образовывать завязи.
Действие подобных добавок основано на фитогормонах, которые образуются и в самом растении. Однако естественных гормонов у растения хватает лишь на минимальное цветение, чтобы обеспечить потомство. Для продолжительного и обильного образования бутонов требуется стимуляция растений. Именно эту функцию и выполняют подобные вещества, которые при этом различаются между собой.


Средства, которые заставят цвести любое растение

Особенности применения стимуляторов цветения



У разных растений механизм цветения и образования плодов различается. Это зависит прежде всего от местности, в которой они проживают и светового дня. Цветение растений стимулируют такие гормоны, как:
гиббереллин, который необходим для растений, которые цветут при длительном световом дне;
верналин, который подходит для 2-х летних и многолетних, а также для комнатных растений.

Стимуляторы также могут содержать в себе фосфор, калий и глюкозу – вещества, которые необходимы для образования гормонов и самого цветения. Поэтому такие добавки не только украшают растение, но и укрепляют его. Так стимуляторы цветения содержат мало азота и направляют все силы растения на цветение, а не на рост зеленой массы.


Средства, которые заставят цвести любое растение

Также стимуляторы делятся по способу производства. Бывают вещества натурального (естественного происхождения) или искусственные. Натуральные гормоны выделяют из обычных растений или из других органических веществ:

останков растений;
живых растений;
торфа;
биогумуса;
угля.
Эти средства являются наиболее удобными для поглощения растениями. Они также обогащают почву и делают ее более питательной. Но их минус в медленном действии.

Синтетические средства представляют собой соединения, полученные искусственным путем. То есть в лаборатории с помощью реакций воспроизводят гормоны по химической формуле. Особенностью таких средств является их активное действие на растения. Эффект от них более сильный и ярко выраженный. Но они при этом наполняют почву разными солями и другими соединениями, что сильно портит ее.
Какие стимуляторы цветения выбирать – решение каждого садовода. Здесь важно соблюдать соотношение плюсов и минусов обоих видов средств. Благо, что сейчас производители представляют множество добавок. Важно – выбрать из них лучшее именно для вашей ситуации.

Лучшие стимуляторы цветения



Ниже представлены лучшие стимуляторы цветения, которые помогут саду весь сезон оставаться прекрасным.

Ripen



Содержит в себе природные гормоны и витамины. Гормональная стимуляция стимулирует образование завязей и быстрое развитие плодов. Средство делает плоды более вкусным. Для цветочных растений подходит меньше, так как цветки не только быстро распускаются, но и скоро отцветают.

Способ применения: растворить 5 мл в 1 литре воды и орошать раствором растения через 7-10 дней после начала цветения.


Средства, которые заставят цвести любое растение

BioBloom



Полностью натуральное средство, которое производится из остатков растений, то есть представляет из себя биогумус. Препарат имеет следующие действия:
увеличивает количество бутонов на 20%;
укрепляет иммунитет растений;
усиливает морозостойкость растений.
Средство идеально подходит как для однолетних, быстроцветущих растений, так и для многолетних и комнатных культур.

Способ применения: 2 мл средства разводятся в 10 литрах воды, которой необходимо поливать и поверхностно обрабатывать растения.

Средства, которые заставят цвести любое растение

DeltaNueve



Средство отличается тем, что оно сочетает в себе действие сразу разных веществ:

гормонов гиббереллина и верналина;
аминокислот, которые нужны для образования цветков, завязей и плодов; витаминов, которые являются катализаторами всех химических процессов.

Препарат является натуральным и оказывает комплексное действие: усиливает цветение, усиливает вкусовые качества урожая за счет присутствия аминокислот и укрепляет иммунитет.
Способ применения: распыление на растение за неделю до начала цветения и в начале цветения.
Средства, которые заставят цвести любое растение

Explode



Натуральный препарат, который вырабатывается из природного сырья. Он увеличивает количество бутонов, делает цветки более яркими и крупными, стимулирует образование завязей у плодовых растений.
Особенностью препарата является то, что он усиливает выработку глюкозы и фруктозы в плодах, из-за чего они становятся более сладкими и вкусными. Лучше всего средство проявляет себя на плодовых растениях.
Способ применения: 1,5 мл средства растворить в 10 мл воды, после чего обработать зеленые насаждения за неделю до цветения или в его начале до образования завязей.

Средства, которые заставят цвести любое растение

Super Vit



Средство усиливает развитие растения в целом. В результате цветки формируются быстрее, увеличивается их яркость и объем. Завязи плодов также появляются активнее. Вместе с тем препарат усиливает и рост зеленой массы, что не всегда требуется.
Препарат универсальный и высококонцентрированный. Он содержит в себе гормоны разных видов, аминокислоты, витамины и соли микроэлементов. Благодаря этому он комплексно воздействует на все растение.
Способ применения: развести 1 мл средства в 5 литрах воды и опрыскивать им растения с начала роста растения весной. Опрыскивания повторять раз в 2 недели.

Средства, которые заставят цвести любое растение

Завязь



Несмотря на свое название, препарат подходит как для плодовых кустарников и деревьев, так и для декоративных, красивоцветущих растений. В состав препарата входят гормоны, витамины и аминокислоты.

Препарат имеет комплексное действие:

увеличивает количество цветов;
делает цветы ярче и крупнее;
увеличивает количество завязей;
Увеличивает скорость технического и полного созревания плодов;
делает плоды более вкусными и полезными;
усиливает резистентность зеленых питомцев к заболеваниям и погодным условиям.
РекламаСпособ применения: 2 грамма сухого порошка растворить в 1 литре воды. Таким раствором поливать и опрыскивать растения во время процесса цветения и формирования завязей.

Средства, которые заставят цвести любое растение

Бутон



Полунатуральный препарат, который сочетает в себе биогумус и химические соединения, такие как натриевая соль. Благодаря препарату, бутоны формируются более быстро, они становятся более плотными, а цветы – более крупными. Одним из преимуществ средства является низкая стоимость.
Это средство подходит как для цветочных, так и для плодовых растений. Однако его не рекомендуется использовать в течение всего сезона.
Способ применения: 1-2 грамма сухого порошка растворить в 1 литре воды. Орошать растения в начале цветения или в начале процесса образования завязей.
Средства, которые заставят цвести любое растение
Совет. Действие этих высокоэффективных препаратов можно усилить и народными средствами. Для этого использование стимуляторов цветения нужно сочетать с поливом раствором дрожжей, газированной водой или живым кефиром. Живые бактерии, грибки и углекислый газ усилят восприимчивость корневой системы растения к удобрениям и стимуляторам.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Растениясредства
Обсудить

Картина дня

наверх