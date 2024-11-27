Как выбрать электростельки, чтобы не замерзнуть зимой

Когда наступает сезон холодов, важно озаботиться вопросом сохранения тепла и комфорта. И недостаточно сохранять это тепло в доме, нужно также поддерживать комфортную температуру и при нахождении на улице.







Важно не замерзнуть при долгих прогулках зимой, работе в саду или просто длительного нахождении на холодом воздухе.

Принцип работы электросетелек

Как правильно подобрать электростельки под себя

Как долго могут прослужить стельки

Стоит ли брать дорогие стельки, раз у них хорошие показатели

Современное решение для этого существует — электростельки. Они могут работать от аккумуляторов, и ноги получат равномерный обогрев, что поспособствует сохранению тепла намного дольше.Принцип работы стелькиЭто современный вид оборудования, который имеет встроенную систему обогрева от аккумуляторов, и размещаются в обуви как обычные стельки. Силу нагрева можно менять в зависимости от температуры на улице. Они окажутся особенно полезны при рыбной ловле или работы на свежем воздухе на дачном участке, ведь известно, что ноги начинают замерзать в первую очередь.Все стельки различаются как по ценовому диапазону, так и по сроку их службы. Они также бывают как быть одноразовыми, так и многоразовыми. Например, проводные, которые работают от батареек, проводные, но с аккумулятором. Также имеются и беспроводные, в них сам аккумулятор уже помещен в саму стельку. Также есть и химические варианты, и они самые доступные по цене около трёхсот рублей. В них специальные активные вещества начинают реагировать с кислородом, чем вызывается нагрев. Но такие стельки подходят лишь для одноразового использования, около трёх часов.Стельки с химическими реагентамиВсе остальные, имеющие батареи, могут работать намного дольше — более одного сезона. Модель, которая рассчитана на дозарядку, стоит около шестисот рублей и заряжается даже от пауэрбанка. Но их нужно носить очень аккуратно, чтобы не повредить провода внутри стелек.Модель на батарейках стоит более полутора тысяч и также имеет блок питания. Она фиксируется на воде с помощью ремня и хорошо удерживается в ботинке. Стельки, которые относятся к категории беспроводных, естественным образом самые дорогие — более трёх тысяч рублей. Их аккумулятор находится в самой стельке. И также заряжается от любого устройства, а температуру нагрева регулируется пультом.Зарядка стелекДля определения подходящих стелек стоит обратить внимание на несколько параметров. Для того чтобы достигнуть максимального эффекта, стоит подбирать стельки точно под размер обуви. Также важно обратить внимание на материалы и технологии, которые используются при нагревательных элементах. Также очень важна возможность регулировки температуры стелек. Также нужно подобрать модель из прочных и износостойких материалов, они точно прослужат дольше и в них будет комфортнее. Если планируется использовать их при сырой погоде, нужно подбирать водонепроницаемые.Для того чтобы определить интенсивность нагрева стелек, стоит воспользоваться электронным термометром. Обычно они должны достигать заложенных в них максимальных температур не более чем за пятнадцать минут.Ноги всегда должны быть в теплеХимические стельки нагреваются за это время до пятидесяти градусов те, которые на батарейках, не выше сорока двух. Самые дорогостоящие модели достигают отметки чуть более шестидесяти. Но важна те только температура, но и равномерное распределение тепла по всей стельке. Чтобы она не фиксировалась в одном лишь центре, стопа, пальцы и пятка также должны ощущать тепло.Те модели, которые могут заряжаться, обычно имеют обогревательные элементы, идущие по контуру, потому и вполне равномерно прогревают ногу. Там также могут находиться две спирали, зависит от модели.Беспроводные стелькиЕсли провести эксперимент эффективности работы на тридцатиградусном морозе, можно наблюдать, что самые обычные химические стельки стали греть всего лишь на 25 градусов. Однако если на них попадет вода, стельки перестают работать. А вот те, что заряжаются от сети вообще вышли из строя, к тому же они не водостойкие, поскольку происходит замыкание при попадании даже малейшего количества воды в обувь. Самая дорогая модель действительно стоит своих денег, при нахождении при максимально низких температурах они продолжат работать с температурой выше тридцати градусов в области пальцев, однако, тоже не без минусов. В области пятки температура уже будет недостаточно комфортной.Самыми водостойкими из них являются стельки на батарейках, при попадании воды они никак на это не реагируют и продолжают нагреваться до двадцати градусов и выше в условиях холода. Со стельками большой цены тоже ничего не произойдёт, они продолжат выполнять свою функцию и нагреваться до заявленных тридцати градусов.Для зимней рыбалки самое тоНо все их, к сожалению, очень легко повредить во время использования. Невозможно предотвратить сползание по ноге при ходьбе, также можно случайно пережать провода. Конечно, можно попробовать прикрепить их к ботинку различными способами, но тогда вполне легко повредить и саму конструкцию, которая, как правило, должна быть крайне герметична.К тому же, если повредится стелька с химическими реагентами, очень легко повредить кожу. Можно вызвать сильный химический ожог на ноге, так что можно считать, что хоть они и достаточно хорошо показывают себя различных условиях, также имеют достаточный нагрев, они всё же могут считаться опасными, потому что испортить их достаточно просто при использовании.Не самый удобный вариант с батареейЗаряжающиеся стельки достаточно прочные в этом отношении. Они будут изнашиваться намного больше, чем протираться и выходить из строя на протяжении всего холодного сезона. Даже очень сильное трение, которое может быть оказано на них при ходьбе, не в состоянии испортить их раньше времени, заявленного производителем. Образец с батареей тоже достаточно прочен. У него есть некоторые недостатки, например, слезает верхний слой, но его целостность всё же оказывается сохранена, а также и работоспособность.Но, к сожалению, очень хорошая дорогая модель проверку точно не пройдёт, она очень хрупкая. При ношении она стирается столь быстро, что точно не сможет прослужить весь сезон, если использовать стельки достаточно часто, поверхность придёт в негодность, и носить их станет опасно.Внутренности стелькиТакже нельзя точно сказать, смогут ли стельки продержаться теплыми на протяжении заявленных шести часов. У некоторых садится батарея быстрее, чем у других, стельки с химическими элементами могут намокнуть и также выйти из строя, а дорогие модели иногда держат тепло, но не шестьдесят градусов, а не более сорока, а иногда нет.Вся стопа должна быть в теплеХотя все стельки имеют свои минусы в тех или иных условиях экспериментов, всё же покупать стельки более чем за три тысячи, которые при этом могут оказаться недолговечными, не имеет смысла. Самый доступный и простой вариант для одноразового использования это химические, к том же не нужно ломать голову над их зарядкой, просто снял и выкину. К тому же стоят они не слишком дорого, если не нужны на каждый день. Они отлично подойдут для зимней рыбалки или прогулки на улице, но тут очень важно следить за тем, чтобы ноги внутри сапог или ботинок оставались сухими.