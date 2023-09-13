Зачем в Пакистане построили «бесполезное» кольцо, если можно было протянуть дорогу по прямой

Почему было не сделать вот так? |Фото: ya.ru.

Потому, что это мост над железной дорогой. |Фото: vk.com.

Кольцо нужно для выдерживания правильного уклона. |Фото: myseldon.com.

Делать переезд на шоссе - не выгодно, а мост должен подниматься плавно. ¦Фото: Twitter.