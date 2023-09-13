Зачем в Пакистане построили «бесполезное» кольцо, если можно было протянуть дорогу по прямой

Строительство традиционно считается одним из самых криминализированных бизнесов. Как в XX веке, так и сегодня строительный бизнес активно использовался для отмывания доходов, полученных преступным путем. Кроме того, в строительстве достаточно активно воруют тем или иным способом, разводя «всевозможную коррупцию». И вот когда перед глазами оказывается чудо дорожного строительства подобное кольцу в пакистанском Лахоре, сразу же напрашивается вывод: похоже кто-то хорошо нагрел лапу на бесполезной стройке! Но так ли все просто на самом деле?
Почему было не сделать вот так? |Фото: ya.ru.
В пакистанском Лахоре есть своего рода местная достопримечательность – откровенно чудная дорожная развязка. Рядом с шоссе построено на первый взгляд бесполезное кольцо, которое зачем-то ведет на какой-то мост. Глядя на такую конструкцию, сразу же напрашивается вопрос: зачем подобное решение вообще могло понадобиться? Не проще и дешевле ли было сделать обычный перекресток? Но на самом деле нет.
Потому, что это мост над железной дорогой. |Фото: vk.com.
Самые внимательные должны были посмотреть не только на изображение кольца, но на то, что идет за ним. А подвох в том, что за кольцом находится железная дорога, которая как раз и пересекается с шоссе. Делать железнодорожный переезд на шоссе нельзя. Как минимум теряется весь смысл от скоростной дороги. Намного лучше и безопаснее перекинуть через пути мост. Однако, есть одно маленькое «но» - на мост еще нужно подняться.
Кольцо нужно для выдерживания правильного уклона. |Фото: myseldon.com.
Подъем на мост не должен быть слишком резким. По правилам уклон не должен превышать 8%. При этом высота моста над железной дорогой должна быть не менее 10 метров. Так как железная дорога и параллельное ей шоссе на момент строительства перпендикулярного ответвления уже существовали, перед строителями встала проблема: не хватало места для выдерживания безопасного уклона подъема на мост. Собственно эту проблему и решили путем строительства кольца рядом. Так что техническая необходимость и никакой коррупции.
Делать переезд на шоссе - не выгодно, а мост должен подниматься плавно. ¦Фото: Twitter.
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