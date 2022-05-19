Каковы шансы умереть от того или иного бедствия?

Жизнь – штука непредсказуемая. На каждом шагу нас могут подкарауливать смертельные опасности, начиная с крушения самолёта и заканчивая ударами молнии.
Предлагаем вашему вниманию топ-25 причин, которые, согласно статистике, могут повлечь за собой смерть:
25. Фейерверки
К примеру, в Соединённых Штатах около 10 000 человек каждый год обращаются в больницу с травмами и ожогами из-за неаккуратного использования фейерверков. Шанс умереть именно по этой причине: 1 к 615 488.
24. Цунами
Вероятность гибели от цунами зависит от места проживания, но с точки зрения статистики шансы составляют 1 к 500 000.
23. Падение астероида
В прошлом шанс гибели от астероида приравнивался к 1 из 20 000. Теперь благодаря развитию науки вероятность погибнуть от астероида составляет 1 к 500 000. Учёные считают, что даже такая вероятность в 4 раза превышает вероятность смерти от удара молнии.
22. Нападение собаки
Шанс быть насмерть искусанным лучшим другом человека составляет 1 к 147 717.
21. Землетрясение
Опять-таки всё зависит от местонахождения человека. В районе с высокой тектонической активностью шанс смерти от землетрясения составляет 1 к 131 890.
20. Укус ядовитого животного/насекомого
По статистике риск гибели от укуса пчелы в 2 раза превышает шанс гибели от укуса собаки и составляет 1 к 100 000.
19. Удар молнии
Каждый год во всём мире около четверти миллиона людей попадают под удар молнии. Шанс смерти: 1 к 83 930.
18. Торнадо
Проживание в США или Индии, конечно, увеличивает риск гибели от этой природной катастрофы и составляет примерно 1 к 60 000.
17. Смертная казнь
Риск подвергнуться наказанию в виде смертельной казни зависит от характера совершённого преступления и места проживания. Но в целом шанс составляет 1 к 58 618.
16. Наводнение
Одно из самых распространённых и опасных стихийных бедствий ежегодно забирает больше жизней, чем любые другие природные катастрофы из этого списка. Шанс гибели: 1 к 30 000.
15. Авиакатастрофа
Полёт на самолёте считается более безопасным, чем поездка на автомобиле. Шанс гибели: 1 к 20 000.
14. Утопление
По данным Всемирной организации здравоохранения гибель от утопления является третьей причиной непреднамеренной смерти, которая ежегодно уносит сотни тысяч жизней. Шанс смерти: 1 к 8 942.
13. Удар током
Включая гибель от удара молнии и смертельную казнь, поражение электрическим током в США происходит примерно 1000 раз в год, и большинство несчастных случаев происходит на производстве. Шанс смерти: 1 к 5 000.
12. Авария на велосипеде
Чаще всего смерть в подобной аварии наступает в результате столкновения с автомобилем. Шанс гибели: 1 к 4 717.
11. Природные катаклизмы
Сюда входят молнии, торнадо, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия. Шанс погибнуть по причине гнева матери-природы составляет 1 к 3 357.
10. Пожар
Около 50-80% смертей при пожаре чаще всего происходят из-за отравления дымом, а не из-за получения ожогов, но в целом в США этот фактор уносит тысячи человеческих жизней ежегодно. Шанс смерти: 1 к 1 116.
9. Огнестрельное ранение
Конечно, опасность быть застреленным может возникнуть в любой стране, но риск увеличивается в США, Гватемале, Бразилии и Южной Африке. Шанс смерти: 1 к 325.
8. Падение
Чаще всего, это причина смерти среди детей и пожилых людей. Шанс: 1 к 246.
7. Суицид
Каждые 40 секунд в мире происходит одно самоубийство, а каждый год преднамеренно лишают себя жизни примерно 1 миллион человек. Шанс смерти: 1 к 121.
6. Автокатастрофа
Автомобильные аварии являются самой частой причиной летального исхода. Из-за них ежегодно погибают около 50,000 американцев. Шанс смерти: 1 к 100.
5. Случайная травма
По этой причине происходят около 30 миллионов обращений в скорую неотложную помощь, а погибают в результате подобных обстоятельств примерно 100 000 человек в год. Шанс смерти: 1 к 36.
4. Инсульт
Для жителей развитых стран это одна из самых актуальных проблем. Шанс гибели составляет: 1 к 23.
3. Рак
В последнее время риск заболеть раком становится таким же неизбежным, как смерть и налоги. Шанс смерти: 1 к 7.
2. Болезни сердца
Болезни сердца и сосудов стали самой частой и главной причиной смерти людей во всём мире. Шанс смерти: 1 к 5.
1. Предел Хейфлика
Даже если человек не погибнет от болезни, несчастного случая или насильственной смерти, то его клетки в какой-то момент перестают делиться, будут разрушаться и, в конце концов, умрут. Это явление известно под названием «Предел Хейфлика» (в честь открывшего это явление Леонарда Хейфлика). Хотя современные достижения в генетике могут продлить этот процесс, исследования показали, что в настоящее время максимальная продолжительность жизни для человека составляет около 125 лет.
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