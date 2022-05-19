Каковы шансы умереть от того или иного бедствия?

Жизнь – штука непредсказуемая. На каждом шагу нас могут подкарауливать смертельные опасности, начиная с крушения самолёта и заканчивая ударами молнии.



Предлагаем вашему вниманию топ-25 причин, которые, согласно статистике, могут повлечь за собой смерть:



25. Фейерверки

24. Цунами

23. Падение астероида

22. Нападение собаки

21. Землетрясение

20. Укус ядовитого животного/насекомого

19. Удар молнии

18. Торнадо

17. Смертная казнь

16. Наводнение

15. Авиакатастрофа

14. Утопление

13. Удар током

12. Авария на велосипеде

11. Природные катаклизмы

10. Пожар

9. Огнестрельное ранение

8. Падение

7. Суицид

6. Автокатастрофа

5. Случайная травма

4. Инсульт

3. Рак

2. Болезни сердца

1. Предел Хейфлика