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Каковы шансы умереть от того или иного бедствия?

Жизнь – штука непредсказуемая. На каждом шагу нас могут подкарауливать смертельные опасности, начиная с крушения самолёта и заканчивая ударами молнии.

Предлагаем вашему вниманию топ-25 причин, которые, согласно статистике, могут повлечь за собой смерть:

25. Фейерверки


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

К примеру, в Соединённых Штатах около 10 000 человек каждый год обращаются в больницу с травмами и ожогами из-за неаккуратного использования фейерверков. Шанс умереть именно по этой причине: 1 к 615 488.

24. Цунами


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Вероятность гибели от цунами зависит от места проживания, но с точки зрения статистики шансы составляют 1 к 500 000.

23. Падение астероида


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?
В прошлом шанс гибели от астероида приравнивался к 1 из 20 000. Теперь благодаря развитию науки вероятность погибнуть от астероида составляет 1 к 500 000. Учёные считают, что даже такая вероятность в 4 раза превышает вероятность смерти от удара молнии.

22. Нападение собаки


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Шанс быть насмерть искусанным лучшим другом человека составляет 1 к 147 717.

21. Землетрясение


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Опять-таки всё зависит от местонахождения человека. В районе с высокой тектонической активностью шанс смерти от землетрясения составляет 1 к 131 890.

20. Укус ядовитого животного/насекомого


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

По статистике риск гибели от укуса пчелы в 2 раза превышает шанс гибели от укуса собаки и составляет 1 к 100 000.

19. Удар молнии


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Каждый год во всём мире около четверти миллиона людей попадают под удар молнии. Шанс смерти: 1 к 83 930.

18. Торнадо


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Проживание в США или Индии, конечно, увеличивает риск гибели от этой природной катастрофы и составляет примерно 1 к 60 000.

17. Смертная казнь


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Риск подвергнуться наказанию в виде смертельной казни зависит от характера совершённого преступления и места проживания. Но в целом шанс составляет 1 к 58 618.

16. Наводнение


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Одно из самых распространённых и опасных стихийных бедствий ежегодно забирает больше жизней, чем любые другие природные катастрофы из этого списка. Шанс гибели: 1 к 30 000.

15. Авиакатастрофа


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Полёт на самолёте считается более безопасным, чем поездка на автомобиле. Шанс гибели: 1 к 20 000.

14. Утопление


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

По данным Всемирной организации здравоохранения гибель от утопления является третьей причиной непреднамеренной смерти, которая ежегодно уносит сотни тысяч жизней. Шанс смерти: 1 к 8 942.

13. Удар током


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Включая гибель от удара молнии и смертельную казнь, поражение электрическим током в США происходит примерно 1000 раз в год, и большинство несчастных случаев происходит на производстве. Шанс смерти: 1 к 5 000.

12. Авария на велосипеде


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Чаще всего смерть в подобной аварии наступает в результате столкновения с автомобилем. Шанс гибели: 1 к 4 717.

11. Природные катаклизмы


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Сюда входят молнии, торнадо, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия. Шанс погибнуть по причине гнева матери-природы составляет 1 к 3 357.

10. Пожар


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Около 50-80% смертей при пожаре чаще всего происходят из-за отравления дымом, а не из-за получения ожогов, но в целом в США этот фактор уносит тысячи человеческих жизней ежегодно. Шанс смерти: 1 к 1 116.

9. Огнестрельное ранение


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Конечно, опасность быть застреленным может возникнуть в любой стране, но риск увеличивается в США, Гватемале, Бразилии и Южной Африке. Шанс смерти: 1 к 325.

8. Падение


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Чаще всего, это причина смерти среди детей и пожилых людей. Шанс: 1 к 246.

7. Суицид


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Каждые 40 секунд в мире происходит одно самоубийство, а каждый год преднамеренно лишают себя жизни примерно 1 миллион человек. Шанс смерти: 1 к 121.

6. Автокатастрофа


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Автомобильные аварии являются самой частой причиной летального исхода. Из-за них ежегодно погибают около 50,000 американцев. Шанс смерти: 1 к 100.

5. Случайная травма


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

По этой причине происходят около 30 миллионов обращений в скорую неотложную помощь, а погибают в результате подобных обстоятельств примерно 100 000 человек в год. Шанс смерти: 1 к 36.

4. Инсульт


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Для жителей развитых стран это одна из самых актуальных проблем. Шанс гибели составляет: 1 к 23.

3. Рак


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

В последнее время риск заболеть раком становится таким же неизбежным, как смерть и налоги. Шанс смерти: 1 к 7.

2. Болезни сердца


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Болезни сердца и сосудов стали самой частой и главной причиной смерти людей во всём мире. Шанс смерти: 1 к 5.

1. Предел Хейфлика


Каковы же шансы умереть от того или иного бедствия?

Даже если человек не погибнет от болезни, несчастного случая или насильственной смерти, то его клетки в какой-то момент перестают делиться, будут разрушаться и, в конце концов, умрут. Это явление известно под названием «Предел Хейфлика» (в честь открывшего это явление Леонарда Хейфлика). Хотя современные достижения в генетике могут продлить этот процесс, исследования показали, что в настоящее время максимальная продолжительность жизни для человека составляет около 125 лет.

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