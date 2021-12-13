Шоколад Callebaut: виды и особенности

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Шоколад Callebaut из Бельгии получил широкое распространение из-за своего идеального качества, сбалансированного вкуса и насыщенного аромата, красивого цвета с глянцевым блеском. Кондитеры применяют продукт для изготовления декора для десертов, приготовления ганаша, конфет, муссов, кремов и пр. Бельгийский Калибо подойдет для создания начинки, его также допускается класть непосредственно в тесто, чтобы придать эстетичности внешнему виду и уникальности вкусу.

В чем преимущество шоколада Каллебаут

Фабрики в Бельгии следят за каждым производственным этапом, строго проверяя качество продукта. Как результат – получается изделие высокого качества. По этой причине его стоимость – выше средней. Набор достоинств лакомство приобретает благодаря особой технологии изготовления:



На производстве применяются только хорошо созревшие какао-бобы, собранные в определенный период, и натуральное какао-масло.



Структура шоколада – очень тонкая: размер частичек какао-бобов составляет до 18 микрон. Сахарная пудра заменяет сахар.



Все это в сумме делает так, что ингредиент становится идеальным инструментом в кондитерском деле. С его помощью можно экспериментировать и создавать уникальные шоколадные шедевры.

Разновидности продукции

Шоколад Callebaut выделяется своим полностью натуральным составом.



1 капля. Означает, что использование продукта актуально для мороженого, крема или в качестве начинки для конфет. Обеспечит нежный вкус.



2 капли. Целесообразен для создания фигурок.



3 капли. Универсальный состав, который пригодится для решения практически всех кондитерских задач.



4 капли. Задействуется для приготовления украшения с острыми углами или элементами.



5 капель. Используется как глазурь.



Текучесть напрямую зависит от содержания какао. Чтобы понять этот показатель, необходимо ознакомиться с маркировкой:

Сегодня приобрести шоколад можно в разноплановом исполнении:



Рубиновый. Оттенок достигается за счет технологии обработки бобов. Предпочтителен за нежный сливочный вкус, который дополняется ягодными нотками.



Белый. Его выбирают за мягкий вкус, легкий аромат, стойкость к влаге и разным температурам. Такой ингредиент легко растопить, процесс застывания – быстрый.



Молочный. Продается в каллетах, которые характеризуются хорошей пластичностью и простым измельчением в крошку. Плавление занимает минимум времени.



Черный. Отличный вариант для создания фигурок, поскольку после застывания отмечается повышенная прочность. Преимущество – быстро плавится, допускается повторно обрабатывать.



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