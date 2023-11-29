Как современные творцы стирают границы между искусством и природой: Впечатляющие работы мастеров

Природа всегда вдохновляла художников. В ней они находили и лучший объект для своего творчества, и отражение невысказанных чувств, и умиротворение, и новые, неожиданные идеи. Но иногда природа становится для художника соавтором. Именно так можно описать лэнд-арт – направление в современном искусстве, стирающее границы между рукотворным и «естественным».
В каком-то смысле природа и искусство противопоставлены друг другу. Природа – дика и первозданна, хаотична, полна случайностей, неподвластна разуму, неукротима человеческой волей. Искусство же целиком и полностью зависит от человека – его таланта, его взглядов, его умений. Но современность со всеми ее сложностями и неопределенностями перевернула с ног на голову многое, и в том числе – взаимоотношения человека и природы. Лэнд-арт позволяет силам природы вмешиваться в художественный процесс – и, наоборот, художнику имитировать формы, которые могли бы быть созданы самой природой.
Николай Полисский и «Никола-Ленивец»
Ворота Перми.
Крупнейший мировой центр лэнд-арта – это парк «Никола-Ленивец» в Калужской области, где проводится легендарный фестиваль «Архстояние». Там можно найти множество потрясающих инсталляций, и самые известные из них созданы Николаем Владимировичем Полисским. Полисский – патриарх российского лэнд-арта. Некоторое время он был близок «митькам» и входил в первый состав группы (хотя «митьки» позиционировали себя как исключительно «питерский» проект, а сам Полисский – москвич). На принципиально новое творчество его вдохновили… снеговики – по пути в Нижний Новгород он подумал о том, как много можно их слепить из свежего снега и установить вдоль дороги.
Границы империи. Инсталляция в парке Никола-Ленивец.
Именно таким стал один из первых известных его проектов в области лэнд-арта. В дальнейшем он создал множество инсталляций в Калужской области, в Перми и за пределами России, например, во Франции. В них есть сочетание архаичности – словно эти деревянные строения, удивительно вписанные в ландшафт, сохранились с древних времен – и размышлений на тему науки, политики, истории.
Роберт Смитсон и спиральные дамбы
Спиральная дамба.
Лэнд-арт Роберта Смитсона.
Исторически так сложилось, что большая часть представителей лэнд-арта – американские художники (хотя есть в числе знаменитостей и британцы, и японцы). Один из них – Роберт Смитсон. В 1968 году он написал эссе A Sedimentation of the Mind: Earth Projects, где изложил основные свои идеи. Его интересовали спирали, круги, водовороты. Он протестовал против «музейности» современного искусства, сооружая спиральные дамбы и запуская в плавание самодельные «острова». Важной темой для художника была «геттоизация» природы, ее изгнание на окраины человеческого существования, трагический конфликт города с ней. Смерть Смитсона удивительным образом вписывается в контекст его творчества. Он ушел из жизни в тридцать пять – попал в аварию, облетая на самолете территорию, где хотел создать новый проект.
Древесные скульптуры Дэвида Нэша
Инсталляция из сгоревших деревьев.
Ясеневый купол.
Дэвид Нэш создает «естественные» инсталляции из… деревьев. В семидесятые ему удалось добиться вихревого роста ясеней – та получился его легендарный «ясеневый» куплол. Эта работа стала ответом на разливающуюся в воздухе тревогу, массовое предчувствие – к счастью, несбывшееся – ядерной войны, подарком людям XXI века, знаком надежды на лучший мир. «Ясеневый купол» Дэвида Нэша должен был пережить его, но деревья оказались поражены грибком. Художник утверждает, что, несмотря на многочисленные рекомендации по спасению деревьев, но принял решение дать им умереть – ведь настоящий мастер лэнд-арта не препятствует природе в ее желании принять участие как в создании, так и в разрушении его произведения. Кроме того, смерть «ясеневого купола», как и его создание, вполне можно расценивать в символическом ключе.
Лесные твари Софи Престиджакомо
Скульптура Софи Престиджакомо.
Скульптура Софи Престиджакомо.
От символизма перейдем к реализму. Скульптор из Франции, Софи Престиджакомо известна даже тем, кто далек от современного искусства и его философской проблематики. Ее человекоподобные скульптуры расположены в природных парках таким образом, что набрести на них можно только случайно. Персонажи Престиджакомо – то ли обитатели лесов, гоблины или тролли, занятые своими нехитрыми делами, то ли заблудшие путешественники, практически вросшие в луга и берега, то ли призраки утопленников, обреченные вечно скитаться возле рек и озер… И пусть эти лесные жители выглядят творениями природы в состоянии распада, внутри у них прочный металлический каркас. Совершенно точно – рукотворный. Каркас заполняется глиной и водорослями, а самым удачливым из лесных духов даже достается собственная одежда – правда, из весьма грубой ткани.
Круги жизни Джонса и Хилла
Ледяной круг.
Круг из листьев.
Есть у современного искусства еще одна особенность – исключительная важность медиа-средств. Перформансы могут занимать доли секунды и не иметь возможности повторения, инсталляции – моментально разрушаться. Именно поэтому верная спутница современного художника – фотография. Инсталляции Филиппа Джонса и Мартина Хилла существуют от нескольких минут до нескольких часов – листья, плавающие в воде, ледяной диск, погруженный в воду, ветви и камни, чудом удерживающие равновесие… Но недолговечность их «круглых» инсталляций – часть художественного замысла. Авторы стремятся привлечь внимание публики к состоянию окружающей среды – такой хрупкой, такой уязвимой перед «всесильным» человеком.
Христо и Жанна-Клод – лэнд-арт или нет?
Упакованные деревья.
Окруженные острова.
Творческие дуэты всегда представляют особый интерес, а уж когда это семейная пара… Христо Явашев и Жанна-Клод де Гийебон родились в один день — 13 июня 1935 года: он в Болгарии, она в Марокко. После первой же встречи они не расставались полвека, до смерти Жанны. Большую часть наследия художников нельзя отнести к лэнд-арту, самый любимый их прием – «обертывание» архитектурных сооружений в бесконечные слои ткани. Они протестовали против войн, сооружая баррикады из бочек, обматывали Триумфальную арку полиэтиленом… В природную среду они включали мосты, дорожки, пирсы, позволяющие зрителю по-новому взглянуть на объект, вокруг которого он прогуливается.
Текст: Софья Егорова.
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