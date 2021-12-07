Предания старины глубокой на картинах, которые проникнуты атмосферой славянских сказок

Улица в посаде. Автор: Всеволод Иванов.
Трудно сказать, если ли в работах Всеволода Иванова хоть капля правды или быть может, все они основаны лишь на фантазиях художника. Но как бы там ни было, каждая из них достойна внимания, ведь автору удалось запечатлеть, если и не совсем достоверную историю Древней Руси, то уж точно передать царящую вокруг атмосферу на грани сказки и не только...
Монастырь у реки. Автор: Всеволод Иванов.
В православном краю. Автор: Всеволод Иванов.
Святилище у озера. Автор: Всеволод Иванов.
Вечерний дозор. Автор: Всеволод Иванов.
Храм бога Хорса. Автор: Всеволод Иванов.
В городе Словенске. Автор: Всеволод Иванов.
Погожий зимний день в древнерусском городе. Автор: Всеволод Иванов.
Вечерняя прогулка. Автор: Всеволод Иванов.
Анастасия. Автор: Всеволод Иванов.
Храм бога Радогоща. Автор: Всеволод Иванов.
Храм Бога Знича. Автор: Всеволод Иванов.
Святилище Числобога. Автор: Всеволод Иванов.
Белояр (март). Автор: Всеволод Иванов.
Долгожданная встреча. Автор: Всеволод Иванов.
Цветень (апрель). Автор: Всеволод Иванов.
Страж севера. Автор: Всеволод Иванов.
Храм у соколиного бога. Автор: Всеволод Иванов.
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