20 редких фотографий юной Софи Лорен с конкурса «Мисс Италия 1950»

1. Прекрасные конкурсантки

Сегодня итальянскую актрису Софи Лорен знает практически каждый, кто хоть немного интересуется кинематографией.

2. Юная участница конкурса

Знаменитая итальянка стала первой актрисой, которая получила «Оскар» за роль не на английском языке.

3. Улыбка для фотографа

Софи Лорен смогла стать не только знаменитой актрисой, но и иконой стиля, которая воплотила в себе итальянскую элегантность и шик.

4. Строгое жюри

Но в 1950-м году обычная девушка, которую впоследствии будут называть «легендой кино», начинала свой путь с конкурсов красоты.

5. Молодая и прекрасная

София Шиколоне, как некогда звали известную ныне актрису, в юности была высокой и стройной девушкой.

6. Длинноногая красавица

Уже тогда очаровательная юная красавица привлекала внимание окружающих своей фигурой и пленительным взглядом

7. Участницы конкурса красоты

Мама сумела уговорить Софию принять участие в конкурсе красоты, хотя сама девушка относилась к этому довольно скептически.

8. Под номером «2»

Дело в том, что девушка, как и все подростки, считала себя ужасно непривлекательной , вспоминая детское прозвище – «жердочка».

9. Демонстрация ножек

В 1950 году 16-летняя София Шиколоне становится участницей национального конкурса красоты «Мисс Италия».

10. Одно из конкурсных заданий

Вместе с другими девушками-участницами София попыталась выиграть корону победительницы.

11. Яркая внешность

За всеми перипетиями конкурса интересующиеся могли следить , слушая радио, ведь в 1950-м была первая трансляция.

12. Целеустремленная София

Внешность юной Софии Шиколоне произвела должное впечатление на строгих судей конкурса красоты.

13. Воплощение элегантности

Но не только внешность смогла покорить жюри – девушка отличалась женственностью и обаянием.

14. Веселые качели

Но, несмотря на все свои достоинства, 16-летняя красавица так и не смогла примерить корону «Мисс Италии 1950».

15. Волнительный момент

Строгие судьи ссылались на то, что девушка «слишком худая», а ее фигура «слишком провокационная».

16. Взгляд с высоты

Тем не менее, специально для юной участницы на конкурсе учредили новый почетный титул - «Мисс Элегантность».

17. В ожидании

Участие в конкурсе такого уровня помогло Софии поверить, что она уже давно не та худая и угловатая «жердочка».

18. Держать равновесие!

Конкурс красоты «Мисс Италия» 1950-го года стал поворотным в жизни прекрасной Софии Шиколоне.

19. В окружении красавиц

Девушка с такой внешностью не осталась без внимания и вскоре получила предложение принять участие в съемках фильма.

20. Прекрасные мечты

Возможно, именно благодаря конкурсу «Мисс Италия 1950» будущая актриса смогла поверить в свои силы и вскоре стать обладательницей множества почетных премий .