Как вырастить разноцветные цветы на одном кусте

При разглядывании цветов и цветущих кустарников всегда наибольшее восхищение вызывают растения с разноцветными бутонами. Цветки разного цвета на одном стебле получают методом прививки нескольких сортов. Рассмотрим эту технологию на примере бугенвиллии голой.







Такой шикарный и естественный букет не останется без внимания, и точно притянет взгляды ваших соседей по участку.

Процесс прививки одного куста разноцветными цветами

Бугенвиллия голая разных сортов;канцелярский нож с новым лезвием;прививочная лента.Для прививки выбираем здоровый крепкий куст, и обрезаем верхушки его веток с почками. В данном случае работа ведется с бугенвиллией голой. Это растение, у которого листья и цветки появляются только на кончиках, поэтому точек роста внизу нет, что сильно облегчает прививку. Родных почек на подвое быть не должно, так как растение затратит силы на них, и привои не приживутся.Далее берем привой другого сорта с двумя почками. Его нижний кончик должен выходить на два пальца от первой почки. Эту часть необходимо срезать чистым острым ножом с двух сторон под углом.Почка при этом располагается сбоку относительно срезов. Теперь расщепляем ветку подвоя вдоль, и вставляем в расщелину заточенный привой.После этого обматываем узел привычной лентой.Таким образом, нужно поставить прививку на все кончики подвоя. Для этого используются привои сортов с разным цветом.Когда прививки приживутся, нужно будет разрезать ленту, и снять ее. Не следует оставлять обмотку надолго. В случае с бугенвиллией, это можно делать уже через 20 дней.Теперь остается поливать и подкармливать растение жидкими удобрениями, ожидая пока оно зацветет. В последующие годы, выполняя санитарную обрезку, учитывайте, что она делается только выше прививочных узелков. В противном случае можно удалить точки роста с пересаженными цветами.