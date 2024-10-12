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Как вырастить разноцветные цветы на одном кусте

При разглядывании цветов и цветущих кустарников всегда наибольшее восхищение вызывают растения с разноцветными бутонами. Цветки разного цвета на одном стебле получают методом прививки нескольких сортов. Рассмотрим эту технологию на примере бугенвиллии голой.

Как вырастить разноцветные цветы на одном кусту

Такой шикарный и естественный букет не останется без внимания, и точно притянет взгляды ваших соседей по участку.



Что потребуется:

Бугенвиллия голая разных сортов;

канцелярский нож с новым лезвием;

прививочная лента.

Процесс прививки одного куста разноцветными цветами


Для прививки выбираем здоровый крепкий куст, и обрезаем верхушки его веток с почками. В данном случае работа ведется с бугенвиллией голой. Это растение, у которого листья и цветки появляются только на кончиках, поэтому точек роста внизу нет, что сильно облегчает прививку. Родных почек на подвое быть не должно, так как растение затратит силы на них, и привои не приживутся.

Как вырастить разноцветные цветы на одном кусту

Далее берем привой другого сорта с двумя почками. Его нижний кончик должен выходить на два пальца от первой почки. Эту часть необходимо срезать чистым острым ножом с двух сторон под углом.

Как вырастить разноцветные цветы на одном кустуКак вырастить разноцветные цветы на одном кусту

Почка при этом располагается сбоку относительно срезов. Теперь расщепляем ветку подвоя вдоль, и вставляем в расщелину заточенный привой.

Как вырастить разноцветные цветы на одном кусту

После этого обматываем узел привычной лентой.

Как вырастить разноцветные цветы на одном кусту

Таким образом, нужно поставить прививку на все кончики подвоя. Для этого используются привои сортов с разным цветом.

Как вырастить разноцветные цветы на одном кусту

Когда прививки приживутся, нужно будет разрезать ленту, и снять ее. Не следует оставлять обмотку надолго. В случае с бугенвиллией, это можно делать уже через 20 дней.

Как вырастить разноцветные цветы на одном кустуКак вырастить разноцветные цветы на одном кустуКак вырастить разноцветные цветы на одном кусту

Теперь остается поливать и подкармливать растение жидкими удобрениями, ожидая пока оно зацветет. В последующие годы, выполняя санитарную обрезку, учитывайте, что она делается только выше прививочных узелков. В противном случае можно удалить точки роста с пересаженными цветами.

Как вырастить разноцветные цветы на одном кустуКак вырастить разноцветные цветы на одном кустуКак вырастить разноцветные цветы на одном кусту
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