5 мифов о мясе, в которые давно пора перестать верить

Сегодня все чаще говорят о том, что от мяса лучше отказываться. Якобы вегетарианство намного полезнее для организма, а из-за продуктов животного происхождения люди быстрее стареют и хуже себя чувствуют. Какие же утверждения о мясе - правда, а какие - миф?
1. Без мяса в рационе люди становятся слабыми и раздражительными
На физическом уровне усталость и раздражительность никак не связаны конкретно с мясом / Фото: attuale.ru
Зачастую мы чувствуем усталость и раздражительность из-за нервного перенапряжения, а также это зависит от нашего восприятия определенных ситуаций. Однако на физическом уровне это никак не связано конкретно с мясом. Да, продукты могут влиять на психоэмоциональное состояние, но только в том случае, если в организме большой дефицит некоторых витаминов. Например, когда человек резко садится на жесткую диету, исключая жирное, соленое, сладкое, мучное, у организма происходит стресс.
Чрезмерные ограничения чреваты раздражительностью, слабостью и приводят к пищевым срывам. Если чувствуете то же самое после отказа от мяса, значит, вы не придерживаетесь сбалансированного питания. Многим людям кажется, что как только они начнут питаться одним салатом и зеленью, здоровье моментально улучшится. Но таким образом вы не получите массу полезных микроэлементов, включая белок, которыми богаты продукты животного происхождения. Если планируете перейти на вегетарианство, проконсультируйтесь с врачом и не забывайте о многообразии продуктов, чтобы в организме не было нехватки витаминов..
2. Есть мясо - вредно для здоровья
Противники мяса мотивируют это тем, что на переваривание продукта желудок тратит много времени и сил / Фото: integrativenutrition.com
Противники мяса мотивируют это тем, что на переваривание продукта желудок тратит много времени и сил. Однако употребление мясных блюд вовсе не вредно для организма. Опасность представляет не само мясо, а его переизбыток. Собственно, это относится и к другим продуктам, ведь сладкое и мучное тоже хорошо в меру. Старайтесь дольше пережевывать мясо и ешьте его умеренными порциями. В таком случае оно пойдет не во вред, а только на пользу.
3. После заморозки мясо утрачивает свои питательные свойства
Главное - соблюдайте сроки хранения и не держите мясо в морозилке больше 6-12 месяцев / Фото: redfoxday.ru
Обычно мясо замораживают двумя способами: бытовым и шоковым (мгновенным). Первый вариант - это заморозка продукта в домашних условиях, когда мы отправляем его в морозилку. В процессе микрокристаллы льда разрывают мясную структуру, образуя клетки, содержащие воду. Кстати, именно поэтому из продукта может вытекать много воды при оттаивании. Однако подобная заморозка никак не сказывается на питательной ценности мяса. А вот вкусовые качества могут немного измениться. При шоковой заморозке продукт резко погружают в минусовую температуру, так что кристаллы не успевают проникнуть в структуру мяса. За счет этого сохраняется и питательная ценность, и вкус. Главное - соблюдайте сроки хранения и не держите мясо в морозилке больше 6-12 месяцев.
4. Не стоит солить мясо до обжаривания
Кто-то заранее просаливает продукт, а кто-то предпочитает солить прямо перед приготовлением / Фото: medaboutme.ru
Недаром говорят, что на вкус и цвет товарищей нет. Именно поэтому, когда приправлять мясо - дело крайне субъективное. Кто-то заранее просаливает продукт, добавляет специи и ждет пару часов, чтобы мясо хорошо пропиталось. А кто-то предпочитает солить прямо перед приготовлением. Есть даже люди, которые приправляют блюда во время готовки или в самом конце. Главное, чтобы нравился финальный результат.
5. Сырое или слабопрожаренное мясо не опасно для здоровья
Сырые или полусырые блюда, например, стейк с кровью, могут обернуться заражением гельминтозом / Фото: pbs.twimg.com
На самом деле в сырой свинине, говядине и других видах мяса могут находиться личиночные стадии паразитических червей. Да, конечно же, перед продажей продукцию должны тщательно проверять, однако не стоит пренебрегать термической обработкой мяса. А также старайтесь покупать мясо в проверенных местах, а не магазинах и ларьках без лицензии. Иначе сырые или полусырые блюда, например, стейк с кровью, могут обернуться заражением гельминтозом (червями-паразитами). Это же правило относится и к рыбе.
