5 мифов о мясе, в которые давно пора перестать верить

Сегодня все чаще говорят о том, что от мяса лучше отказываться

1. Без мяса в рационе люди становятся слабыми и раздражительными

На физическом уровне усталость и раздражительность никак не связаны конкретно с мясом / Фото: attuale.ru

2. Есть мясо - вредно для здоровья

Противники мяса мотивируют это тем, что на переваривание продукта желудок тратит много времени и сил / Фото: integrativenutrition.com

3. После заморозки мясо утрачивает свои питательные свойства

Главное - соблюдайте сроки хранения и не держите мясо в морозилке больше 6-12 месяцев / Фото: redfoxday.ru

4. Не стоит солить мясо до обжаривания

Кто-то заранее просаливает продукт, а кто-то предпочитает солить прямо перед приготовлением / Фото: medaboutme.ru

5. Сырое или слабопрожаренное мясо не опасно для здоровья

Сырые или полусырые блюда, например, стейк с кровью, могут обернуться заражением гельминтозом / Фото: pbs.twimg.com