Кто или что заставляло рыцарей первыми лезть на стену во время штурма, если впереди ждала гибель

Сегодня существует достаточно много произведений искусства о средневековой войне, в том числе кинематографического толка. Нередко в этих произведениях фигурируют приступы замков и крепостей. В таких сценах можно видеть, как совершенно отчаянные люди карабкаются на стены по лестницам и с высокой долей вероятности погибают. Приходилось ли современному обывателю задумываться над тем, кто или что заставляло древних и средневековых людей идти на такое?
1. «В городе вино и бабы!»
За славой и звонкой монетой. /Фото: liveinternet.ru.
Первое, но в действительности не самое главное из того, что заставляло рыцарей отважно лезть по осадной лестнице на крепостную стену прямо на встречу собственной гибели – это жажда наживы. В Средневековье, как и в глубокую древность, любое военное предприятие было неразрывно связано с возможностью грабежа. Грабеж – первый и самый верный способ улучшить материальное положение себя и своего рода. Совершенно очевидно, что первый кто окажется за стенами города и победит врагов, банально по «праву очереди» получит эксклюзивное право начать первым грабить.
Кто первый, то получает возможно забрать все самое вкусное. /Фото: livejournal.com.
Часто встречается заблуждение о том, что храбрецы получали какую-то надбавку, «премию» за то, что первым оказались на крепостной стене. На самом деле грабеж городов происходил по одному из двух сценариев: хаотичном или договорному. В первом случае рыцари, оказавшиеся в городе, просто начинали грабить все подряд. Каждая рыцарская корпорация занимала какой-то участок территории и принималась устраивать там бесчинства: грабежи, убийства, изнасилования. В некоторых случаях при этом могли выставлять знамя на входе, чтобы другие рыцари понимали – здесь уже занято. Это позволяло минимизировать конфликты между дорвавшимися до добычи благородными господами.
Военные трофеи - важнейшая часть всякой войны. /Фото: maxpark.com.
Во втором случае город еще до момента взятия делился старшими начальниками на участки. Каждой рыцарской корпорации доставался свой участок грабежей. Самые «жирные» и «вкусные» места, вроде торговых факторий или еврейских кварталов получали самые большие отряды рыцарей, которые возглавляли наиболее авторитетные и влиятельные господа. Такой подход может выглядеть как дележка шкуры неубитого медведя, но на практике он позволял сократить число инцидентов между теми, кто придается победному разврату и террору.
Само собой, у бедных рыцарей и боевых слуг все равно оставался собственный интерес. Ведь старший начальник едва ли будет грабить сам. Он лишь потребует принести ему его долю. Ты же, оказавшись в городе первым, получишь возможность прихватить специально для себя что-нибудь действительно ценное.
2. «Такая у нас работа»
Высокий уровень мотивации прямо проистекал из экономической жизни. /Фото: kartinkinaden.ru.
Суть в том, что бедные рыцари чаще всего не имели собственной земли. А потому не имели источника дохода, а значит и возможности содержать себя, свою семью, покупать военное снаряжение и лошадей. Военный аристократ в то время только и был представителем высшего общества, потому что он воевал. Если аристократ терял такую возможность, то становилось решительно непонятно: какой из него аристократ? А отсюда и до безродного бедняка один шаг.
Смысл жизни военной аристократии сводился к той самой войне. /Фото: Pinterest.
Поддерживать свой знатный статус рыцари могли только за счет военной службы, которая требовала серьезных финансовых вливаний для покупки снаряжения. Поэтому у бедных рыцарей (коих было абсолютное большинство) дороги было две. Первая – получить землю в пользование от более богатого господина, поступив к нему на службу, принеся вассальную клятву верности. Вторая – стать рыцарем-наемником, который не будет иметь своего собственного домена (земли), но будет постоянно служить другим господам за пропитание, деньги и подарки.
Грабили города далеко не всегда. /Фото: jewishmagazine.ru.
Поэтому, когда нужно было лезть на крепостную стену первым и тем самым исполнять свою вассальную клятву: лишних вопросов у рыцарей не возникало. Нарушение клятвы – это де-факто разрыв договора между господином и слугой. Ирония в том, что самое страшное для этих людей была отнюдь не смерть, а угроза потерять те материальные блага, которыми они обладали и в первую очередь - землю с крестьянами.
3. «Чего не сделаешь ради семьи»
Заставляла лезть рыцаря на стену в первую очередь экономическая нужда. /Фото: pikabu.ru.
Феодальная честь – это совсем не то, что представляет себе большинство современных людей, познакомившихся с произведениями массовой культуры или классическими рыцарскими романами. Это не только набор общественных правил, но и летописание рода. В русском языке было бы правильнее называть «рыцарскую честь» - «рыцарской почестью». В ту самую «честь» (Сударь, вы ****! Извольте драться) она превратилась только в XVI столетии.
Чего не сделаешь ради семьи. /Фото: Pinterest.
Если говорить самым простым языком, то рыцарская честь – это не репутация конкретного рыцаря, а репутация всего его знатного рода. То, о чем будут помнить и через столетия. Вспоминать и припоминать. И все это отнюдь не пафосные слова. Система феодального права была достаточно специфической и запутанной штукой. Многое в ней определялось достижениями не только конкретного человека, но и его предков. Это в свою очередь оказывало прямое влияние на политические решения, занимаемые должности в государстве и войске, определяло права на земли и материальные блага. Можно сказать, что репутация рода прямо конвертировалась в твердую валюту!
Нужно ли говорить, что предательство, трусость, нарушение воли сюзерена било по чести рода самым серьезным образом. Поэтому на стену отважные насильники, грабители и убийцы в шлемах-горшках и кольчугах лезли не только за свое будущее, но и за будущее своих потомков.
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