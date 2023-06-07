Кто или что заставляло рыцарей первыми лезть на стену во время штурма, если впереди ждала гибель

1. «В городе вино и бабы!»

За славой и звонкой монетой. /Фото: liveinternet.ru.

Кто первый, то получает возможно забрать все самое вкусное. /Фото: livejournal.com.

Военные трофеи - важнейшая часть всякой войны. /Фото: maxpark.com.

2. «Такая у нас работа»

Высокий уровень мотивации прямо проистекал из экономической жизни. /Фото: kartinkinaden.ru.

Смысл жизни военной аристократии сводился к той самой войне. /Фото: Pinterest.

Грабили города далеко не всегда. /Фото: jewishmagazine.ru.

3. «Чего не сделаешь ради семьи»

Заставляла лезть рыцаря на стену в первую очередь экономическая нужда. /Фото: pikabu.ru.

Чего не сделаешь ради семьи. /Фото: Pinterest.