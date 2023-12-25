10 чудных попыток человека взлететь, которые закончились сомнительным успехом

Самые чудные попытки людей взлететь.
Всю свою историю люди пытались подняться в небо и парить, там как птицы. Теперь у людей есть самолеты и вертолеты. Однако некоторым чудакам этого мало и они хотят летать самостоятельно, без какой-либо помощи таких громоздких и сложных технических устройств.
1. Джордж Кейли
Аппарат Джорджа Кейли был очень странным.
Хотя история попыток людей подняться в воздух уходит в далекое прошлое, Джордж Кейли был признан первым человеком, который проанализировал техническую сторону полета. Изучив разные модели, Кейли создал ряд конструкций с неподвижным крылом и пришел к пониманию того, что полет требует подъема, движения и управления. В начале девятнадцатого века Кэли работал над различными планерами, добавляя вогнутые под небольшими углами крылья и рули. Он понял, что его планер нуждается в двигателе, но так и не смог построить его. Без этого компонента его устройство пролетело всего пару сотен метров и рухнуло на землю.
2. Элен Альберти
Элен Альберти был явно романтиком.
Бывшая оперная певица и танцовщица бурлеска, мадам Элен Альберти была еще одним ранним пионером работ над летающим костюмом. Она настолько верила в «греческий космический закон движения», что намеревалась открыть летную школу после того, как продемонстрировала свой костюм. Космический закон движения предположительно основывался на принципах, описанных доктором Артуром Нойсом.
Альберти утверждала, что человеческие нервы действуют как двигатели, а сила воли является «ключом зажигания». Якобы если размахивать крыльями и верить в то, что полетишь, то «космическое движение» обеспечит полет. Когда Альберти впервые испытала эту теорию в Бостоне в 1929 году, ничего не получилось. Она обратилась к некому человеку из Конкорда, чтобы тот помог ей усовершенствовать дизайн костюма, и попробовала взлететь снова ... но только лишь вспахала носом землю.
3. Клем Сон
Вот, какая идея посетила Клем Сон.
Группа смельчаков, включая Клем Сона, экспериментировала в 1930-х годах с крыльями из комбинации холста, китового уса и шелка. Сон поднимался на самолете на высоту 3 километра, а затем выпрыгивал из него, используя крылья под мышками и между ног, чтобы парить в течение около 75 секунд. Обычно он приземлялся на парашюте, но в 1937 году парашют не раскрылся, и Сон разбился насмерть. К сожалению, подобное случалось довольно часто, и около 70 «летунов» погибли между 1930 и 1960 годами.
4. Фрэнсис и Гертруда Рогалло
Фрэнсис и Гертруда Рогалло были настоящими авантюристами.
Несмотря на то, что Фрэнсис Рогалло работал в Национальном совете комитета по аэронавтике, его коллеги не интересовались идеями Рогалло насчет автомобилей с «гибким крылом». Поэтому Фрэнсис разрабатывал эту идею дома, работая вместе с женой Гертрудой над созданием прототипа. Они использовали настольные вентиляторы и картон для создания аэродинамических труб. Затем Гертруда сшила из цветных кухонных занавесок треугольный воздушный змей.
Стоит отметить, что хотя первоначально Рогалло лицензировал дизайн своего устройства как воздушного змея, на самом деле оно в конечном итоге было предназначено для дельтапланеризма и параглайдинга. В итоге изобретением Рогалло заинтересовалось NASA, которое приобрело патент за 35 000 долларов и планировало использовать изобретение для посадки космических капсул на землю. Но в пылу космической гонки предпочтение отдали простому парашюту.
5. Ракетный пояс
Ракетный пояс смелая идея, ничего не скажешь.
Финансируемый американскими военными, Гарольд Грэхем первым взлетел в воздух на ракетном поясе, который был изобретен Венделлом Муром в 1961 году. Он пролетел на расстояние 33 метра за 13 секунд, используя давление перекиси водорода. Из-за ограниченного количества топлива, которое мог брать с собой человек, ракетные пояса позволяли летать не более минуты и их было трудно контролировать. Конструкция впоследствии была усовершенствована NASA для использования космонавтами Manned Maneuvering Unit с целью самостоятельного перемещения вне космического челнока.
6. Конкурсы персональных летательных аппаратов
Очень много в мире чудаков.
Когда в 1980-х годах персональные летательные аппараты стали более распространенными, в мире возникли несколько соревнований, целью которых было превратить подобное увлечение в экстремальный вид спорта. Используя доступные легкие материалы для создания своих проектов, авиаторы-любители строят и летают на своих устройствах, соревнуясь друг с другом. Один из таких фестивалей проводится в Квинстауне, Новая Зеландия. Еще одно подобное соревнование - Кубок Икара в Англии, где пилоты участвуют в соревнованиях по спринту, продолжительности полета, слалому, взлетах и посадке.
7. Gossamer Condor/Albatross
Отличная идея, а самое главное надежная.
В 1977 году Gossamer Condor Пола МакКриди успешно пролетел 2.01 километра и выиграл британскую премию за полет на мускулолете, учрежденную в 1959 году. Его преемник, Gossamer Albatross, стал первым мускулолетом, который сумел пересечь Ла-Манш. В некоторых точках он летел на высоте всего 15 см над волнами со скоростью 25 км/ч. Позже МакКриди работал вместе с NASA над тестированием беспилотной модели Gossamer Albatross, способной подниматься на 21-25 км. NASA (и, возможно, военные) были привлечены к усовершенствованию разработки МакКриди, поскольку она могла обеспечить тому большую скорость и управляемость, а также могла дольше находиться в воздухе над целью, чем самолет.
8. Ив Росси
Нужно же было такое придумать.
Еще один персональный летательный аппарат, который пересек Ла-Манш, был разработан профессиональным летчиком Ивом Росси. Устройство Росси отличается от прочих тем, что в нем есть четыре реактивных двигателя, крепящихся к спине человека. Каждая турбина представляет собой модифицированную версию, используемую в военных беспилотных летательных аппаратах. Кроме того, каждая часть «крыла» Росси была выполнена по индивидуальному заказу: стеклопластиковая оболочка, каркас из углеродного волокна, электронный блок управления и баки, содержащие 13 литров реактивного топлива.
Росси управлял своим «крылом» движениями тела, а поворачивал с помощью поворота головы. Только в 2007 году Ив Росси получил спонсорскую поддержку от швейцарской часовой компании Breitling и больше не нуждается в том, чтобы тратить собственные деньги на разработки. Он надеется создать в будущем более простую модель, которую можно производить массово.
9. Бейсджампинг
А это действительно работает.
С появлением крылатых костюмов, сделанных из прочной ткани, бейсджампинг стал излюбленным видом спорта некоторых экстремалов. Спрыгивая с небоскребов или природных скал, бейсджамперы используют или парашют, или надувные тканевые крылья для «скольжения» по воздуху. К сожалению, многие бейсджамперы гибнут от несчастных случаев каждый год.
10. Puffin
Очень странный концепт.
Как можно было убедиться из этого списка, NASA в течение многих лет вкладывало немало средств в исследования персональных авиационных транспортных средств. В 2010 году агентство представило концепцию «The Puffin», разработанную их аэрокосмическим инженером Марком Муром, которая просто взорвала Интернет. Хотя данный аппарат еще не появился на свет, уже известно, что Puffin будет использовать чувствительные двигатели и системы управления так, чтобы аппарат «ощущал» намерения своего пилота, подобно тому, как лошадь ощущает намерения своего наездника. Весит Puffin 100 килограммов, его длина составляет 3.7 метра, а размах крыла 4.4 метра.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии