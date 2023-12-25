10 чудных попыток человека взлететь, которые закончились сомнительным успехом

Самые чудные попытки людей взлететь.

1. Джордж Кейли

Аппарат Джорджа Кейли был очень странным.

2. Элен Альберти

Элен Альберти был явно романтиком.

3. Клем Сон

Вот, какая идея посетила Клем Сон.

4. Фрэнсис и Гертруда Рогалло

Фрэнсис и Гертруда Рогалло были настоящими авантюристами.

5. Ракетный пояс

Ракетный пояс смелая идея, ничего не скажешь.

6. Конкурсы персональных летательных аппаратов

Очень много в мире чудаков.

7. Gossamer Condor/Albatross

Отличная идея, а самое главное надежная.

8. Ив Росси

Нужно же было такое придумать.

9. Бейсджампинг

А это действительно работает.

10. Puffin

Очень странный концепт.