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25 любопытных и невероятных фактов о телевидении, о которых известно немногим


Голубой TV-магнит.

Голубой TV-магнит.

Телевидение играет важную роль в жизни современного человека. В течение последнего столетия оно обеспечивает людей новостями, развлекает их, заставляет смеяться, плакать или даже пугает. Это началось с первых дней появления черно-белых телевизоров и продолжается до сегодняшних красочных плоских экранов. В этом обзоре мы расскажем о малоизвестных, невероятных и просто забавных фактах, связанных с телевидением.

1. Сила убеждения


Пропаганда необходима!

Пропаганда необходима!

 

В 1969 году США хотели сократить бюджет общественного вещания. Роджерс, который был относительно неизвестен в то время, отправился в Вашингтон, чтобы переубедить конгресс. В итоге предполагаемый бюджет в $ 9 млн был увеличен до $ 22 млн.

2. Chanel не поскупилась


Неподражаемая Николь.

Неподражаемая Николь.

 

Самая дорогая реклама за всю историю стоила $ 33 млн. Это была реклама Chanel, в которой снялась Николь Кидман.

3. Черно-белые или цветные?


Зебрам все равно...

Зебрам все равно...

 

Известно, что большинство людей видят цветные сны. Однако, люди, которые выросли в эпоху черно-белого телевидения, как правило, видят сны в черно-белом цвете.

4. Запрет на просмотр


Фило Тейлор Фарнсуорт.

Фило Тейлор Фарнсуорт.

 

Фило Тейлор Фарнсуорт считается изобретателем современного телевидения. Что интересно, он не разрешал своим детям смотреть телевизор.

5. "Дом закрыт на ремонт"


TV - причина банкротства.

TV - причина банкротства.

 

В США в течение 9 лет (2003-2012) было чрезвычайно популярно реалити-шоу "Дом закрыт на ремонт". Мало кто знает, что оно привело множество семей к банкротству и потере права выкупа своей собственности.

6. Налог на TV



$ 230 для ВВС.

 

В Великобритании люди, у которых есть телевизор, должны платить телевизионный налог в размере $ 230 в поддержку ВВС.

7. Неутомимый Дэйв Томас


800 рекламных роликов.

800 рекламных роликов.

 

Основатель американской сети ресторанов быстрого питания Wendy’s Дэйв Томас снялся более чем в 800 рекламных роликах для своей компании. Большего количества рекламных роликов не делал никто в истории.

8. Захват телевизионной станции


Доктор Кто.

Доктор Кто.

 

В 1987 году мужчина захватил телевизионную станцию во время эпизода сериала "Доктор Кто". Он появился на экранах всей страны в маске и в течение некоторого времен нес какую-то чушь. В итоге этого незнакомца
так никогда и не поймали.

9. "Телевизионный призрак"


Детектив от мертвеца.

Детектив от мертвеца.

 

В 1930-х годах на экранах демонстрировался сериал "Телевизионный призрак". В нем актер, загримированный под мертвеца, рассказывал о том, как его убили.

10. Продакт-плейсмент вне закона


Неявная реклама в Норвегии.

Неявная реклама в Норвегии.

 

В Норвегии незаконным является продакт-плейсмент. Это неявная реклама, в которой герои фильмов и ТВ-передач пользуются продуктами, имеющими реальные коммерческие аналоги.

11. "Эффект CSI"


Обучение преступников.

Обучение преступников.

 

Благодаря телесериалам о работе полиции преступники научились лучше заметать следы своих преступлений. Это было названо "Эффект CSI".

12. Первый пианист на TV


Эрл Уайлд.

Эрл Уайлд.

 

Американский пианист Эрл Уайлд был первым человеком, который сыграл на пианино по телевизору. 60 лет спустя он стал первым человеком, который в режиме потокового видео сыграл в Интернете.

13. 15 лет жизни на TV


70% россиян смотрят телевизор ежедневно.

70% россиян смотрят телевизор ежедневно.

 

В среднем каждый человек в Соединенных Штатах тратит 15 лет своей жизни на просмотр телевизионных передач. 70% россиян смотрят телевизор ежедневно.

14. Самый длинный анимационный сериал


Гомер Симпсон.

Гомер Симпсон.

 

"Симпсоны" - самый длинный анимационный сериал в истории американского телевидения. Второй по длительности мультсериал - "Эй, Арнольд!".

15. Самый популярный сериал в мире


Команда Top Gear.

Команда Top Gear.

 

Британское TV-шоу Top Gear является самым популярным сериалом в мире.

16. Самоубийство в прямом эфире


Кристин Чаббак.

Кристин Чаббак.

 

В 1974 году телеведущая Кристин Чаббак объявила во время телевизионной трансляции, что "в соответствии с с политикой "Канала 40", которая подразумевает как можно больше крови и кишок в прямом эфире, телезрителям впервые будет продемонстрирована попытка самоубийства". Затем она вытащила пистолет и убила себя, выстрелив в голову.

17. "Смертельные комнаты"


Китайский детский дом.

Китайский детский дом.

 

"Смертельные комнаты" - документальный сериал, выпущенный в 1995 году, в котором показывали китайские детские дома. В нем неоднократно дети умирали от голода.

18. TV - Великий манипулятор


Солнцезащитные очки Wayfarer.

Солнцезащитные очки Wayfarer.

 

Солнцезащитные очки Wayfarer почти стали реликвией в 1980-х годах. Однако, компания Ray-Ban подписала сделку о продакт-плейсменте, в рамках которой очки показали почти в 60 телевизионных шоу и фильмах, резко увеличив их популярность.

19. 5 часов ежедневно


Зомбо-ящик.

Зомбо-ящик.

 

Сегодня люди намного меньше смотрят телевизор в связи с быстрым развитием Интернета. Однако, средний американец и сейчас тратит 5 часов каждый день на просмотр телевизора.

20. Первый межрасовый поцелуй


Сериал Star Trek.

Сериал Star Trek.

 

Первый межрасовый поцелуй на американском телевидении был показан во время эпизода сериала Star Trek. Что интересно, сцена была снята с и без поцелуя, но актеры (Шатнер и Николс) намеренно испортили каждый кадр, сделанный без поцелуя.

21. Стоимость телетрансляции $ 100 млн


Похороны Кенеди.

Похороны Кенеди.

 

После того как президент Кеннеди умер в 1963 году, в телевизионные сети 4 дня нон-стоп передавали только сцену его похорон. Это стоило $ 100 млн в виде недополученных доходов от рекламы.

22. TV на мобильных устройствах


TV и интернет.

TV и интернет.

 

Прогресс не стоит на месте. 25% людей смотрят телепередачи на мобильных устройствах.

23. 17 дней жизни на рекламу


Вездесущая реклама.

Вездесущая реклама.

 

Вряд ли найдется хоть один человек, которому нравится надоедливая реклама. В Соединенных Штатах люди тратят около 17 дней жизни на просмотр рекламных роликов.

24. Джон Мунк


Ричард Бельцер.

Ричард Бельцер.

 

Джон Мунк (в исполнении Ричарда Бельцера) - единственный вымышленный персонаж, которого играет один тот же актер, показанный в 10 различных телесериалах. К их числу относятся "Закон и порядок" и "Секретные материалы".

25. Комедийный сериал "Сайнфелд"


Скрытый Супермен в каждой серии.

Скрытый Супермен в каждой серии.

 

"Сайнфелд" — американский комедийный сериал, который транслировался в течение 11 лет (1989 — 1988). В каждой его серии есть скрытый Супермен.

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