7 автомобильных концептов ВАЗ, которые не были выпущены в серию

ВАЗ-1152 «Эльф» и другие, не попавшие в серию вазовские концепты.
Стоит признать, что лишь небольшая часть концептов машин, которые создают известные автомобильные бренды, попадает на конвейер. Основная же масса придуманных машин так и остаётся в чертежах или в лучшем случае выпускается в единственном варианте. В этом обзоре речь пойдёт об автомобилях ВАЗ, которые сегодня можно увидеть только в частных коллекциях или Музее истории ВАЗа.
1. ВАЗ-2122 «Река»
ВАЗ-2122 «Река»/
ВАЗ-2122, известный как Лада-«Река» - одна из вариаций на тему самого известного советского внедорожника «Нивы». Но если «Нива» ассоциируется с надёжностью и производится уже более трёх десятилетий, то ВАЗ-2122 так и остался на уровне концепта. Хотя задумка была великолепная.
«Нива» амфибия - ВАЗ-2122 «Река».
Этот автомобиль – первая и на сегодня единственная амфибия, которую создали в Тольятти. И по земле, и по водной поверхности ВАЗ-2122 передвигается за счёт вращения собственных колёс. Жаль только, что пока косяки вазовских «Рек» которые бороздят Волгу, так и остались фантазией конструкторов.
2. ВАЗ-1801 «Пони»
ВАЗ-1801 «Пони».
Советский электромобиль ВАЗ-1801 – попытка «догнать и перегнать» Запад. Через 10 лет после того, как на ВАЗ попал британский Mini Moke, на котором по территории предприятия разъезжал главный конструктор, на заводе разработали некое подобие «заряженного» британца. Автомобиль получил название «Пони». Он был оснащён двумя аккумуляторами, а их заряда хватало примерно на 120 км.
ВАЗ 1801 Пони Опытный '1979.
Советский автомобиль планировали выпустить к проходившей в Москве Олимпиаде-80. Но к сроку не успели. Концепт показали на нескольких выставках и забыли о нём. Это и понятно: в СССР гольф-кар был просто не нужен, страна желала машин, на которых можно было бы возить картошку с дачи.
3. ЛАДА РОДСТЕР
ЛАДА РОДСТЕР.
На автошоу MIMS 2000 в Москве особого внимания посетителей удостоился автомобиль Lada Roadster. Ключевой идеей автомобиля была крыша, которая полностью укладывалась на багажник. В то время, как в мировой практике все производители тщательно прячут крышу внутрь. Но такое решение «вазовских конструкторов» позволило сохранить объём багажника. Эта идея и сегодня не имеет аналогов. На ВАЗе Roadster сравнивают с автоматом Калашникова – «такой же простой»
ЛАДА РОДСТЕР, вид сзади.
В серию автомобиль не пошёл, то стал наглядным примером, как быстро можно создавать автомобили. На заводе готовы выпускать этот автомобиль мелкими партиями.
4. ВАЗ-1152 «Эльф»
ВАЗ-1152 «Эльф».
Автомобиль «Эльф» - ещё один электрокар от ВАЗа. Он предназначен для использования на спортивных соревнованиях, в гольф-клубах, в курортно-санаторных зонах, в аэропортах, больничных городках. Правда, производитель, красочно рассказывая о багажнике для спортивного снаряжения и об оригинальных дугах, о свойствах двигателя и безопасности предпочитал умалчивать. Возможно, именно поэтому автомобиль не пошёл в серию.
5. Спорткар Лада 2108 EVA
Спорткар Лада 2108 EVA - прибалтийская разработка.
Спортивная версия Лада 2108 увидела свет на экспериментальном Вильнюсском Автозаводе благодаря стараниям автогонщика и конструктора Стасиса Брундзы. Опытный раллист захотел использовать новую платформу ВАЗа для постройки собственных спортивных болидов. Он сохранил только силовой каркас средней части, боковые двери и оптику, а в остальном машина с привычным силуэтом отличалась от обычного «Спутника» очень кардинально. 1,9-литровый агрегат выдавал умопомрачительные по меркам обычных машин 300 «лошадок». Конечно, о выходе авто в серию речь не шла.
6. LADA CARAT
LADA CARAT - перспективная модернизация ОКИ.
Концепт-кар Lada Carat впервые показали в 2002 году на автосалоне в Женеве. В тот же год этот проект был признан лучшим на всероссийской выставке-конкурсе «Автодизайн-2002». По сути, Carat – один из перспективных вариантов модернизации «Оки», которая в будущем должна «подрасти».
7. Электрогрузовик ВАЗ-2802
Электрогрузовик ВАЗ-2802.
Электрический грузовик создавался на ВАЗе для доставки почты и товаров населению. После долгих конструкторских споров и разногласий получился вполне достойный автомобиль. Кузов по проекту был съёмным – в те годы больной популярность пользовалась идея модульности. Но для дело до вариативного кузова так и не дошло.
Кабина этого электрического грузовика и сегодня не выглядит устаревшей, хотя сделана была в 1979 году. Недостаткам стало то, что кроме люка в крыше, вентиляции никакой не было. Не менее интересным был и интерьер кабины: приборная панель, выполненная одним блоком, квадратный руль. Но у этой машины был один, правда, весьма существенный недостаток – переотяжелённость. В начале 1980-х справиться с проблемой не смогли, а сегодня решили, что лучше сделать новый авто, чем исправлять косяки старого.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии