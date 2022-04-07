7 автомобильных концептов ВАЗ, которые не были выпущены в серию

ВАЗ-1152 «Эльф» и другие, не попавшие в серию вазовские концепты.

1. ВАЗ-2122 «Река»

ВАЗ-2122 «Река»/

«Нива» амфибия - ВАЗ-2122 «Река».

2. ВАЗ-1801 «Пони»

ВАЗ-1801 «Пони».

ВАЗ 1801 Пони Опытный '1979.

3. ЛАДА РОДСТЕР

ЛАДА РОДСТЕР.

ЛАДА РОДСТЕР, вид сзади.

4. ВАЗ-1152 «Эльф»

ВАЗ-1152 «Эльф».

5. Спорткар Лада 2108 EVA

Спорткар Лада 2108 EVA - прибалтийская разработка.

6. LADA CARAT

LADA CARAT - перспективная модернизация ОКИ.

7. Электрогрузовик ВАЗ-2802

Электрогрузовик ВАЗ-2802.