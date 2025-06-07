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15 современных слов из английского сленга

В английском языке новое слово рождается каждые 90 минут. Какие-то слова приживаются, какие-то годны только для того, что 1 раз над ними посмеяться. Вот несколько терминов из английского языка, которые описывают знакомые всем нам явления.




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