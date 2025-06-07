15 современных слов из английского сленга

В английском языке новое слово рождается каждые 90 минут. Какие-то слова приживаются, какие-то годны только для того, что 1 раз над ними посмеяться. Вот несколько терминов из английского языка, которые описывают знакомые всем нам явления.
с
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В английском языке новое слово рождается каждые 90 минут. Какие-то слова приживаются, какие-то годны только для того, что 1 раз над ними посмеяться. Вот несколько терминов из английского языка, которые описывают знакомые всем нам явления.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии