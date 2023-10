10 лучших фильмов Ридли Скотта

Прославившийся в конце 1970-х британский постановщик Ридли Скотт и поныне остается одним из ведущих создателей блокбастеров. Его новая картина «Марсианин» столь удачна, что она вполне может протиснуться в десятку его лучших лент. Однако подбирать для нее место пока рано. Должно пройти какое-то время, прежде чем мы увидим, снял ли режиссер «хит на все времена» или «калифа на час». А пока мы ждем, перечислим вместе с порталом Film.ru десять лучших фильмов Ридли Скотта. А какой фильм этого режиссера любимый у вас?







10. «Легенда» (Legend, 1985)



Все мы знаем и любим Тома Круза как героя современных и фантастических блокбастеров – «Миссия невыполнима», «Война миров», «Особое мнение». Однако впервые Круз почувствовал себя спасителем мира в сказочном блокбастере Ридли Скотта – фильме о единорогах, гномах, феях, болотных тварях… А также о прекрасной принцессе, о Повелителе Тьмы и о героическом юноше, который бросает вызов злу. Сюжет «Легенды» вполне традиционен, а вот ее яркий визуальный стиль сделал картину культовым полотном среди поклонников фэнтези.







9. «Великолепная афера» (Matchstick Men, 2003)



Ридли Скотт никогда не зацикливался на одном жанре. Вся его кинокарьера – это творческие эксперименты с фильмами самых разных сюжетов и направлений. Есть в его фильмографии и увлекательная и веселая «черная» комедия об аферистах, в которой мошенник в исполнении Николаса Кейджа обучает свою дочь-подростка тонкостям профессии. Когда «Великолепная афера» только вышла, некоторые критики называли ее лучшим фильмом о мошенничестве со времен классической «Аферы» с Полом Ньюменом и Робертом Редфордом. С тех пор восторги по поводу фильма Скотта несколько поутихли, но у «Великолепной аферы» все еще немало страстных фанатов.







8. «Черный ястреб» (Black Hawk Down, 2001)



Из всех экранных битв с участием американской армии ни одна не была такой яростной, продолжительной и кровавой, как сражение в Могадишу, столице Сомали, из «Черного ястреба». Ридли Скотт положил в основу фильма реальную операцию спецназа, которая планировалась как короткая и почти бескровная, а оказалась многочасовой мясорубкой. К концу битвы американцы потеряли 19 человек убитыми, а сомалийцы – около тысячи. Тем не менее рейнджеры бой проиграли, и президенту Клинтону пришлось оправдываться перед народом за это фиаско. За работу над «Черным ястребом» Ридли Скотт был номинирован на режиссерский «Оскар».







7. «Дуэлянты» (The Duellists, 1977)



Дебютная полнометражная картина Ридли Скотта – одно из его наименее известных произведений. Но его ни в коем случае не стоит игнорировать. Ведь Скотт удостоился приза Каннского фестиваля в категории «лучший дебют», когда представил на суд жюри и публики занимательнейшее историческое полотно о двух французских офицерах, которые почти двадцать лет никак не могли определить, кто из них лучший фехтовальщик и стрелок. В их дуэль вмешивались то слуги, то военные порядки, то русские казаки, то политические интриги… Что самое удивительное, это подлинно «мужское» кино было основано на реальных событиях времен наполеоновских войн. Во Франции действительно жили два гусарских офицера, которые за 19 лет провели 30 дуэлей, пока наконец один из них не одержал убедительную победу. У Скотта этих суперзабияк сыграли Харви Кейтел и Кит Кэррадайн.







6. «Тельма и Луиза» (Thelma & Louise, 1991)



Из всех фильмов Ридли Скотта «Тельма и Луиза» сильнее всего кажется постановкой кого-то другого. Трудно поверить, что это подчеркнуто феминистское кино о двух женщинах, которые, застрелив несостоявшегося насильника, пускаются в бега, – творение мужчины, а не женщины. Но Ридли Скотт в самом деле поставил «Тельму и Луизу» и подарил Америке два ярчайших женских образа в истории голливудских криминальных драм. Заглавных героинь картины изобразили Сьюзан Сарандон и Джина Дэвис. Одного из парней, которых они встречают на своем пути, сыграл тогда еще малоизвестный Брэд Питт, и его карьера пошла в гору именно после «Тельмы и Луизы». Картина была номинирована на шесть «Оскаров», ее единственная статуэтка досталась сценаристке Келли Хоури.







5. «Гангстер» (American Gangster, 2007)



Что заставило наших прокатчиков вычеркнуть слово «американский» из заглавия ленты? Они надеялись, что зрители решат, будто Дензел Вашингтон сыграл не американского, а сомалийского чернокожего «крестного отца»? На русского он ведь никак не тянул – не бывает у нас негров-трактористов! Как бы то ни было, ответ Скотта таким лентам, как «Крестный отец» и «Лицо со шрамом», получился интересным далеко не только из-за цвета кожи центрального героя. В отличие от многих аналогичных постановок, «Гангстер» – одновременно история взлета и падения умного, предприимчивого и харизматичного бандита и повесть о жестком противостоянии Фрэнка Лукаса (кстати, реального человека) с сыщиком, который его прищучил.







4. «Царство небесное» (Kingdom of Heaven, 2005)



Эпический фильм Ридли Скотта об эпохе крестовых походов – нагляднейший пример того, почему кино нельзя прославлять или приговаривать сразу после его выхода в прокат. «Царство небесное» было сочинено и снято как трехчасовое кино, но по настоянию прокатчиков Скотт был вынужден подготовить для кинозалов сокращенную 144-минутную версию. В результате лента столь сильно художественно пострадала, что отзывы на нее были весьма нелестными. Зато после выхода на видео полной режиссерской версии «Царство небесное» сразу начали называть одним из лучших полотен Скотта.







3. «Гладиатор» (Gladiator, 2000)



Когда Ридли Скотт взялся снимать многомиллионный блокбастер о Римской империи, многие полагали, что картина провалится. Ведь «пеплумы» не были популярны уже несколько десятилетий, и в Голливуде полагали, что этот жанр больше не вернется. Кого увлечет античность во времена, когда дети почти не изучают ее в западных школах? Однако Скотт смог создать не только масштабную и пафосную, но и глубоко эмоциональную историю о доблестном генерале, который потерял все, но отомстил за гибель своей семьи молодому императору, пытавшемуся отделаться от отцовского любимца. «Гладиатор» вышел столь удачным, что он не только сорвал прокатный куш и получил пять «Оскаров» (в том числе в категории «лучший фильм»), но и вдохнул новую жизнь в жанр, который сейчас обильно представлен и в кино, и на ТВ.







2. «Бегущий по лезвию» (1982)



Немного найдется столь же влиятельных фантастических лент, как киберпанковский шедевр Ридли Скотта об охотнике на беглых андроидов. В год своего выхода лента едва не провалилась в прокате, но теперь она считается безусловной классикой, и режиссеры, снимающие мрачную фантастику, штудируют «Бегущего» как учебное пособие. Дизайн корпоративного будущего, образы персонажей, боевые сцены, философская подоплека… С какой стороны ни посмотри, «Бегущий по лезвию» – потрясающая и превосходная постановка. Фильм был номинирован на два «технических» «Оскара» и удостоен трех британских кинопремий BAFTA.







1. «Чужой» (Alien, 1979)



«Чужой» – кино, которое легко недооценить. Про него можно сказать, что это первый выдающийся космический хоррор, и этим ограничиться. Но «Чужой» – далеко не только великолепная история об инопланетном монстре, который охотится на «спасших» его земных космонавтов. Это еще и новый уровень психологического реализма в изображении космических экипажей (команда «Ностромо» – не идеализированные первопроходцы, а «космические дальнобойщики»), и отличный сценарий, и одна из ярчайших главных героинь в истории кинофантастики, и потрясающий дизайн заглавного монстра, и практически не устаревшие удостоенные «Оскара» спецэффекты, и поразительная режиссура… Одним словом, это столь блистательное кино, что даже «Бегущий по лезвию» уступил ему дорогу на вершину нашего хит-парада!







