Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Украшение праздничного стола, части интерьера, палочка-выручалочка в случае внезапного отключения электричества, приятный подарок близким людям. Что это? Свечи, изготовленные собственноручно!

Да-да, такое занятие тоже существует. Причем те, кто увлекается подобным хобби, получают от этого невероятное эстетическое удовольствие.

На фото свечей, сделанных своими руками, можно смотреть бесконечно…

Необходимое – в простом доступе

Изготовить свечи может любой человек. Что понадобится?

Воск

Иногда его с успехом может заменить парафин. Разница между ними в том, что воск, из-за своей натуральности, не выделяет копоть, в то время как парафин, полностью сгорая, коптит.

Это простые материалы, приобретение которых не составит труда. Найти их можно в любом магазине для рукоделия или, в крайнем случае, расплавить уже готовую свечу, стоимость которой довольно низкая.

Фитиль

Здесь тоже два варианта: вынуть из ненужной свечи или сделать из ниток на хлопковой основе. Скручивать их сильно не рекомендуется – пламя может гаснуть.

Также стоит учитывать, что слишком толстый фитиль заставит свечу плавиться быстрее, при этом выделяя много дыма.

Длина фитиля определяется размером свечи плюс небольшой отрезок для удобного поджигания.

Формочка

Полая емкость, сделанная из любого материала. Единственное: края формы должны быть прямыми и не сужаться.

Подручными материалами являются:

Кастрюля и металлическая посуда для водяной бани;

Палочка или любой длинный тонкий предмет (ручка, спичка) для фиксирования фитиля.

Изготовление свечи

Подготовив все необходимые материалы, можно приступать к созданию. Подробный мастер-класс покажет, как сделать свечи своими руками быстро и красиво.

В подготовленную формочку для будущей свечи опустить фитиль, один конец которого закрепить на палочке, а ее разместить на емкости.

Парафин или воск измельчить и растопить на водяной бане. Огонь должен быть небольшим, а за процессом нужно наблюдать, и во избежание комочков, постоянно помешивать смесь.

Стоит учитывать, что температура расплавленного материала довольна высокая, поэтому обращаться с ним следует с аккуратностью.

В форму с подготовленным фитилем налить немного расплавленного парафина (воска). Кончик хлопковой нити разместить посередине, и дать материалу немного застыть.

Воск обладает способностью к быстрому охлаждению, поэтому работать с ним необходимо быстро.

Оставшимся растопленным материалом наполнить форму до необходимого уровня.

Дождаться затвердевания свечи и обрезать лишнюю часть фитиля. Сделать это рекомендуется минимум через 24 часа.

Осталось лишь вынуть свечу из емкости. Для удобства извлечения и во избежание повреждения, форму нужно отправить в морозилку на полминутки или опустить в горячую воду.

Зажигать готовую свечу можно лишь спустя сутки, после окончания ее изготовления. За это время она успеет полностью застыть, что благоприятно скажется на ее эксплуатации.

Расцветка свечей

Изготавливать свечи в домашних условиях можно не только основной (белой) расцветки, но и абсолютно любого оттенка.

Для того чтобы раскрасить восковое произведение нельзя использовать краски. Масляные или акриловые они не выполнят своего предназначения, а лишь слипнутся в расплавленном парафине, превратившись в непривлекательные цветные хлопья.

Придать желаемый оттенок помогут восковые карандаши. Они прекрасно смешиваются с выбранным материалом посредством добавления небольших кусочков прямо в процессе плавления.

Используя несколько карандашей, можно создать настоящую радугу оттенков, постепенно заливая в форму парафин различной расцветки.

Ароматерапия

Изготавливая восковую продукцию, ее только раскрашивают, но и заставляют дарить аромат. Благоухание горящей свечи может создать атмосферу мира и уюта, а также зарядить энергией или, наоборот, расслабить.

Для того чтобы сделать красивую свечу, которая будет радовать взгляд и обоняние, потребуются эфирные масла. Они в большом изобилии продуются в любой аптеке или косметическом магазине.

Несколько капель масла подарят будущей свече уникальный аромат.

Выбирая запах, нужно ориентироваться по назначению или цвету воскового чуда:

релакс подарит лавандовое масло, а свечу, в этом случае лучше раскрасить в светло-фиолетовый цвет;

расслабить может и бергамот – для этого подойдет зеленый цвет свечи;

улучшить настроение сможет апельсин – яркий оранжевый оттенок дополнит эффект;

иланг-иланг настроит на интимный лад – сиреневый или розовый цвет свечи как раз будет к месту.

Восковые произведения искусства

Декорирование свечей относится к настоящему верху воскового мастерства.

Украсить свечу можно различными способами:

Природные материалы – камешки, ракушки, веточки и другие. В основном их располагают на дне формочки перед добавлением расплавленного парафина.

Пищевые продукты – зерна кофе и сухофрукты. Такие материалы можно размещать по всему объему формы, заливая воск постепенно и давая ему возможность закрепить украшение.

Декупаж. Техника известна уже давно и успешно применяется в изготовлении свечей. Цветной рисунок из салфетки располагают на поверхности и закрепляют клеем, предназначенным специально для свечей. Такая фиксация защищает от возгорания бумаги.

Отдельно стоит выделить резное украшение свечей. Выполнить такое может далеко не каждый – потребуется усидчивость и аккуратность, но результат превосходит все ожидания.

Для вырезания потребуются: канцелярский нож, бумага и ручка. Обернув свечу бумагой, определяют размер будущего рисунка, лишнее отрезается. На оставшийся прямоугольник наносят узор.

Бумагой снова оборачивают свечу и закрепляют скотчем. Аккуратно действуя, ножом обводят рисунок по контуру, а затем вырезают лишние слои воска.

Можно использовать такие свечи на свадьбе, для украшения стола или просто для интерьера.

Прозрачные свечи

Изготовить полностью прозрачные свечи, можно, используя специальный гель.

Плюсами такого материала являются:

отсутствие дыма, запахов и копоти;

прозрачность (для красоты и декора);

возможность самостоятельного приготовления.

Как готовится гель? Смешивается глицерин, желатин и танин в равных количествах, к ним добавляется столько же воды, все это необходимо поставить на небольшой огонь и варить до испарения жидкости.

Поначалу, гель может быть мутным, но в процессе остывания он приобретет прозрачность.

Работа с гелем не сильно отличается от использования воска, но небольшая разница все же есть:

после застывания свечи, ее невозможно вынуть из формы, поэтому лучше использовать стеклянную и прозрачную емкость;

перед процессом добавления геля, форму следует слегка подогреть – это убережет от появления пузырьков воздуха в свече.

Раскрасить, ароматизировать и задекорировать гелевую свечу можно так же, как и любую другую.

Умея самостоятельно изготавливать свечи, можно всегда иметь под рукой прекрасное украшение стола, эксклюзивный подарок для друзей и близких, а также использовать свои произведения в интерьере.

Фото свечей своими руками

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