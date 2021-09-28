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Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Украшение праздничного стола, части интерьера, палочка-выручалочка в случае внезапного отключения электричества, приятный подарок близким людям. Что это? Свечи, изготовленные собственноручно!

Да-да, такое занятие тоже существует. Причем те, кто увлекается подобным хобби, получают от этого невероятное эстетическое удовольствие.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

На фото свечей, сделанных своими руками, можно смотреть бесконечно…

Необходимое – в простом доступе

Изготовить свечи может любой человек. Что понадобится?

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Воск

Иногда его с успехом может заменить парафин. Разница между ними в том, что воск, из-за своей натуральности, не выделяет копоть, в то время как парафин, полностью сгорая, коптит.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Это простые материалы, приобретение которых не составит труда. Найти их можно в любом магазине для рукоделия или, в крайнем случае, расплавить уже готовую свечу, стоимость которой довольно низкая.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Фитиль

Здесь тоже два варианта: вынуть из ненужной свечи или сделать из ниток на хлопковой основе. Скручивать их сильно не рекомендуется – пламя может гаснуть.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Также стоит учитывать, что слишком толстый фитиль заставит свечу плавиться быстрее, при этом выделяя много дыма.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Длина фитиля определяется размером свечи плюс небольшой отрезок для удобного поджигания.

Формочка

Полая емкость, сделанная из любого материала. Единственное: края формы должны быть прямыми и не сужаться.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Подручными материалами являются:

  • Кастрюля и металлическая посуда для водяной бани;
  • Палочка или любой длинный тонкий предмет (ручка, спичка) для фиксирования фитиля.
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Изготовление свечи

Подготовив все необходимые материалы, можно приступать к созданию. Подробный мастер-класс покажет, как сделать свечи своими руками быстро и красиво.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

В подготовленную формочку для будущей свечи опустить фитиль, один конец которого закрепить на палочке, а ее разместить на емкости.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Парафин или воск измельчить и растопить на водяной бане. Огонь должен быть небольшим, а за процессом нужно наблюдать, и во избежание комочков, постоянно помешивать смесь.

Стоит учитывать, что температура расплавленного материала довольна высокая, поэтому обращаться с ним следует с аккуратностью.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

В форму с подготовленным фитилем налить немного расплавленного парафина (воска). Кончик хлопковой нити разместить посередине, и дать материалу немного застыть.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Воск обладает способностью к быстрому охлаждению, поэтому работать с ним необходимо быстро.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Оставшимся растопленным материалом наполнить форму до необходимого уровня.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Дождаться затвердевания свечи и обрезать лишнюю часть фитиля. Сделать это рекомендуется минимум через 24 часа.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Осталось лишь вынуть свечу из емкости. Для удобства извлечения и во избежание повреждения, форму нужно отправить в морозилку на полминутки или опустить в горячую воду.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Зажигать готовую свечу можно лишь спустя сутки, после окончания ее изготовления. За это время она успеет полностью застыть, что благоприятно скажется на ее эксплуатации.

Расцветка свечей

Изготавливать свечи в домашних условиях можно не только основной (белой) расцветки, но и абсолютно любого оттенка.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Для того чтобы раскрасить восковое произведение нельзя использовать краски. Масляные или акриловые они не выполнят своего предназначения, а лишь слипнутся в расплавленном парафине, превратившись в непривлекательные цветные хлопья.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Придать желаемый оттенок помогут восковые карандаши. Они прекрасно смешиваются с выбранным материалом посредством добавления небольших кусочков прямо в процессе плавления.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Используя несколько карандашей, можно создать настоящую радугу оттенков, постепенно заливая в форму парафин различной расцветки.

Ароматерапия

Изготавливая восковую продукцию, ее только раскрашивают, но и заставляют дарить аромат. Благоухание горящей свечи может создать атмосферу мира и уюта, а также зарядить энергией или, наоборот, расслабить.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Для того чтобы сделать красивую свечу, которая будет радовать взгляд и обоняние, потребуются эфирные масла. Они в большом изобилии продуются в любой аптеке или косметическом магазине.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Несколько капель масла подарят будущей свече уникальный аромат.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Выбирая запах, нужно ориентироваться по назначению или цвету воскового чуда:

  • релакс подарит лавандовое масло, а свечу, в этом случае лучше раскрасить в светло-фиолетовый цвет;
  • расслабить может и бергамот – для этого подойдет зеленый цвет свечи;
  • улучшить настроение сможет апельсин – яркий оранжевый оттенок дополнит эффект;
  • иланг-иланг настроит на интимный лад – сиреневый или розовый цвет свечи как раз будет к месту.
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Восковые произведения искусства

Декорирование свечей относится к настоящему верху воскового мастерства.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Украсить свечу можно различными способами:

  • Природные материалы – камешки, ракушки, веточки и другие. В основном их располагают на дне формочки перед добавлением расплавленного парафина.
  • Пищевые продукты – зерна кофе и сухофрукты. Такие материалы можно размещать по всему объему формы, заливая воск постепенно и давая ему возможность закрепить украшение.
  • Декупаж. Техника известна уже давно и успешно применяется в изготовлении свечей. Цветной рисунок из салфетки располагают на поверхности и закрепляют клеем, предназначенным специально для свечей. Такая фиксация защищает от возгорания бумаги.
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Отдельно стоит выделить резное украшение свечей. Выполнить такое может далеко не каждый – потребуется усидчивость и аккуратность, но результат превосходит все ожидания.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Для вырезания потребуются: канцелярский нож, бумага и ручка. Обернув свечу бумагой, определяют размер будущего рисунка, лишнее отрезается. На оставшийся прямоугольник наносят узор.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Бумагой снова оборачивают свечу и закрепляют скотчем. Аккуратно действуя, ножом обводят рисунок по контуру, а затем вырезают лишние слои воска.

Можно использовать такие свечи на свадьбе, для украшения стола или просто для интерьера.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Прозрачные свечи

Изготовить полностью прозрачные свечи, можно, используя специальный гель.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Плюсами такого материала являются:

  • отсутствие дыма, запахов и копоти;
  • прозрачность (для красоты и декора);
  • возможность самостоятельного приготовления.

Как готовится гель? Смешивается глицерин, желатин и танин в равных количествах, к ним добавляется столько же воды, все это необходимо поставить на небольшой огонь и варить до испарения жидкости.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Поначалу, гель может быть мутным, но в процессе остывания он приобретет прозрачность.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Работа с гелем не сильно отличается от использования воска, но небольшая разница все же есть:

  • после застывания свечи, ее невозможно вынуть из формы, поэтому лучше использовать стеклянную и прозрачную емкость;
  • перед процессом добавления геля, форму следует слегка подогреть – это убережет от появления пузырьков воздуха в свече.
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Раскрасить, ароматизировать и задекорировать гелевую свечу можно так же, как и любую другую.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Умея самостоятельно изготавливать свечи, можно всегда иметь под рукой прекрасное украшение стола, эксклюзивный подарок для друзей и близких, а также использовать свои произведения в интерьере.

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

Фото свечей своими руками

Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые
Свечи своими руками: как сделать рождественские, гелевые и восковые

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