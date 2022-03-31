10 советов Аюрведы для крепкого иммунитета

В древнеиндийском медицинском учении Аюрведы есть целый раздел, посвященный укреплению иммунитета. И он не о том, как лечить и убирать симптомы того или иного заболевания, а о том, как предотвратить ослабление физического здоровья организма.

И даже современному человеку в мире технического прогресса и развитой медицины могут быть полезны советы древнего учения. Со специалистами мы обозначим 10 рекомендаций, которые предлагает Аюрведа для крепкого иммунитета.

А вы знали?

Согласно Аюрведе, за наш иммунитет отвечает тонкая субстанция всех тканей тела — оджас. Именно эта жизненная энергия контролирует работу всего организма в целом. Если она истощается, иммунитет снижается, мы часто болеем. И «неполадки» с жизненной энергией связаны не только с физическим состоянием человека, но и с эмоциональным. Соответственно, чтобы укрепить иммунитет, нужно позаботиться о здоровье тела и духа!

Выстраивайте режим питания по сезону

Если верить Аюрведе, со сменой сезонов наступает пора менять свой привычный распорядок дня. И в первую очередь это относится к режиму питания!

В холодное время года следует питаться теплой, сытной, маслянистой пищей — переключайтесь с салатов на густые супы, овощные рагу.

Во все блюда рекомендуется добавлять сливочное масло. Осенью и зимой ешьте больше орехов, тыкву, печеные яблоки, корнеплоды. На это время забудьте о жестких диетах — голодать нельзя!

А каким образом наладить питание в теплое время года?

Рекомендуемое питание:

Легкая пища, приготовленная с минимальным количеством воды.

Отдайте предпочтение острой, горькой и вяжущей пище. Во время приготовления еды весной не забывайте добавлять специи.

Ешьте мед или пейте воду с медом.

Ешьте пшеничную, ячневую и пшенную каши.