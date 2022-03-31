10 советов Аюрведы для крепкого иммунитета

В древнеиндийском медицинском учении Аюрведы есть целый раздел, посвященный укреплению иммунитета. И он не о том, как лечить и убирать симптомы того или иного заболевания, а о том, как предотвратить ослабление физического здоровья организма.
И даже современному человеку в мире технического прогресса и развитой медицины могут быть полезны советы древнего учения. Со специалистами мы обозначим 10 рекомендаций, которые предлагает Аюрведа для крепкого иммунитета.
А вы знали?
Согласно Аюрведе, за наш иммунитет отвечает тонкая субстанция всех тканей тела — оджас. Именно эта жизненная энергия контролирует работу всего организма в целом. Если она истощается, иммунитет снижается, мы часто болеем. И «неполадки» с жизненной энергией связаны не только с физическим состоянием человека, но и с эмоциональным. Соответственно, чтобы укрепить иммунитет, нужно позаботиться о здоровье тела и духа!
Выстраивайте режим питания по сезону
Если верить Аюрведе, со сменой сезонов наступает пора менять свой привычный распорядок дня. И в первую очередь это относится к режиму питания!
В холодное время года следует питаться теплой, сытной, маслянистой пищей — переключайтесь с салатов на густые супы, овощные рагу.Во все блюда рекомендуется добавлять сливочное масло. Осенью и зимой ешьте больше орехов, тыкву, печеные яблоки, корнеплоды. На это время забудьте о жестких диетах — голодать нельзя!
А каким образом наладить питание в теплое время года?
Рекомендуемое питание:
- Легкая пища, приготовленная с минимальным количеством воды.
- Отдайте предпочтение острой, горькой и вяжущей пище. Во время приготовления еды весной не забывайте добавлять специи.
- Ешьте мед или пейте воду с медом.
- Ешьте пшеничную, ячневую и пшенную каши.
Чего следует избегать:
- тяжелой пищи,
- холодной пищи,
- жирной пищи,
- сладкой и кислой пищи.
Можно дать несколько рекомендаций и по режиму дня, согласно аюрведическому учению:
Занятия любыми видами спорта, где исключена избыточная физическая нагрузка (йога, фитнес, бег, ходьба и т.д.).
- Массаж тела без масла.
- Очищение организма (очищение носовых пазух или любые другие очищающие процедуры).
- Встречи с друзьями.
- Прогулки по паркам.
- Регулярная половая активность.
И важно не только то, что вы едите, но и как именно организован процесс приема пищи. Обратите внимание на полезные советы Аюрведы:
- Садитесь за стол в состоянии душевного покоя. Никакого фонового звука вокруг и излишней суеты.
- Пищу пережевывайте медленно.
- Наслаждайтесь вкусом еды, вдыхайте ее приятный аромат.
Не переедайте
Согласно Аюрведе, наше пищеварение напрямую связано с иммунитетом. Поэтому следите за тем, сколько именно вы съедаете за обедом и ужином. Неважно, о каком питании идет речь, о летнем или зимнем, переедать нельзя!
Если никогда себя не ограничивали в порциях пищи, сократите привычный ее объем хотя бы на четверть. Аюрведа рекомендует после обеда оставлять желудок незаполненным — так освободится «пространство» для более быстрого переваривания поступившей пищи. Никакого вздутия живота, повышенного газообразования и дискомфорта в кишечнике.
А вы знали?
В учениях Аюрведы дается полезная рекомендация: самую большую порцию еды нужно съедать в обеденное время. Именно в этот период наш организм наиболее активен и выделяет значительно больше пищеварительных ферментов для быстрого переваривания еды. А если съедать много перед сном, когда организм уже готовится к предстоящему ночному отдыху, не избежать проблем со сном и чувства тяжести в желудке.
Сведите к минимуму стресс
Гормоны стресса подавляют иммунную систему. Естественно, если она будет постоянно «бороться» за ваше хорошее настроение, не хватит ресурсов, чтобы защитить организм от болезней. Снижая количество стрессовых ситуация, вы поддерживаете баланс оджас, а значит и укрепляете иммунитет!
А вы знали?
Согласно Аюрведе, сниженный иммунитет — результат агрессивного отношения к окружающим людям в настоящей или прошлой жизни. К примеру, вы плохо поступили с кем-то, а теперь заболели гриппом. В древних учениях обозначена именно такая связь. «Грехи» прошлой жизни (если, конечно, представить, что таковая действительно была) уже не исправить, а вот настоящую жизнь вы «делаете» сами — поменьше негатива к окружающим. И иммунитет в порядке, и вы сами в душевном равновесии.
Нервная работа? Ни на что не хватает времени? Постоянные проблемы? Научитесь управлять своим эмоциональным состоянием. В Аюрведе есть несколько полезных практик для этого — медитация, йога, ароматерапия.
Ароматерапия: приятные запахи на страже крепкого иммунитета
Нас должны окружать приятные запахи. Некоторые ароматы благотворно сказываются не только на психоэмоциональном, но и на физиологическом состоянии человека.
А вы знали?
Учение Аюрведы для укрепления иммунитета дает рекомендации по ароматерапии с такими эфирными маслами: перечная мята, лаванда, чайное дерево, тимьян, эвкалипт.
Самое простое, что вы можете сделать — регулярно зажигать аромалампу с тем или иным эфирным маслом. Наполняйте помещение приятными ароматами, которые помогут укрепить иммунитет. Полезны также массажи с применением масел, принятие ванн, втирание в кожу смеси базовых и эфирных масел.
Медитируйте
В учениях Аюрведы большое значение придается медитации. Занятия помогают снимать стресс — это в первую очередь и оказывает влияние на укрепление иммунитета. Таким образом вы также контролируете работу пищеварительной системы, что тоже немаловажно для крепкого здоровья по Аюрведе.
И современная медицина не отрицает положительного влияния медитации на организм человека. Занятия на регулярной основе улучшают общее состояние, расслабляют, способны снимать головные боли и боли при ПМС, способствуют снижению уровня артериального давления. Так почему бы и вам не попробовать эту практику?
Для максимальной пользы медитируйте дважды в день по 20-30 мин — с утра и перед сном. А новичкам можно порекомендовать заниматься по 30-40 мин раз в неделю, выбрав одну из существующих техник. Через 40 дней переходите на другую.
Занимайтесь йогой
Йога — отличный способ повысить иммунитет и снизить уровень стресса. Правильно выстроенные занятия воздействуют на организм человека не хуже лекарства. И это «долгоиграющий» эффект — недаром люди, которые не один год практикуют йогу, реже болеют. А после перенесенного заболевания занятия помогут быстрее восстановить силы.
Если ни разу не посещали занятия, начать лучше с тренером, чтобы освоить основные техники движений и правильного дыхания.
В йоге много техник. Это даже не фитнес — это настоящая наука по укреплению телом и духом. Можно обозначить несколько асан, которые, если проводить занятия регулярно, укрепляют весь организм и иммунитет в частности:
- Поза кобры — укрепляются мышцы спины, развивается гибкость позвоночника, происходит положительное воздействие на пищеварительную систему.
- Поза верблюда — в тонусе весь организм, укрепляются мышцы рук, груди, шеи и брюшного пресса.
- Поза лука — происходит положительное воздействие на выделительную и пищеварительную системы, улучшается кровообращение в тканях.
- Полумост — устраняются вздутие кишечника и желудочные расстройства, улучшается кровообращение, стимулируется работа щитовидной железы, нормализуется гормональный фон.
- Поза согнутой свечи — полное расслабление организма, снятие усталости и головной боли.
- Поза собаки мордой вниз — расслабляются мышцы шеи, снимается общая усталость.
Спите столько, сколько хотите
При сбалансированном цикле сна и бодрствования организм работает как ему положено — клетки и ткани регенерируют, мышцы в тонусе, хорошее настроение. Недостаток же сна «подрывает» иммунную систему. Есть мнение, что постоянные недосыпы могут спровоцировать развитие некоторых заболеваний — сахарного диабета, депрессии, ожирения, гипертонии.
Спите столько, сколько «просит» ваш организм. Конечно, в бешеном ритме жизни практически нереально хорошо выспаться: работа — дом — работа. Но хотя бы в выходные дайте организму расслабиться. Поспите подольше, ненадолго отложив дела насущные. Душа и тело скажут вам «спасибо»!
Пейте имбирный чай в течение дня
Имбирь известен в Аюрведе как универсальное средство для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и укрепления иммунитета. Полезные вещества в составе имбиря улучшают работу пищеварительной системы, ускоряют процесс переваривания пищи.
Сделать имбирный чай просто — залейте стаканом кипятка 1 ч. л измельченного корня имбиря, дайте настояться. Чтобы пить напиток в течение дня, приготовьте порцию побольше и залейте в термос.
Добавьте в питание травы
Согласно Аюрведе, каждая из лекарственных трав имеет свою собственную уникальную силу, которая способна помочь вашему организму оставаться здоровым! Полезные растения стоит добавлять в питание не только, когда грипп уже «свалил» с ног, но и непосредственно для профилактики различных заболеваний.
Обозначим 5 растений, которые популярны в аюрведической практике и которые можно ввести в свое питание:
- Базилик
Базилик многими в Индии считается священным растением. Его часто выращивают в местных храмах для лечения заболеваний дыхательных путей (как противокашлевое средство). Приятный аромат растения снижает уровень стресса.
Базилику вы легко найдете применение на кухне. Добавляйте его в первые и вторые блюда, готовьте смузи.
- Индийский крыжовник (амла)
В 100 мг индийского крыжовника содержится 600-1000 мг аскорбиновой кислоты. Это ягода не только укрепит иммунитет, но и нормализует процессы пищеварения, поможет организму усвоить питательные вещества из пищи.
Индийский крыжовник часто добавляется в детокс-диеты по Аюрведе.
- Кардамон
Добавьте душистую специю в чашку кофе, если никак не можете отказаться от крепкого напитка. Кардамон также «украсит» мясные и овощные блюда.
В Аюрведе считается, что кардамон снимает напряжение, расслабляет.
- Куркума
Согласно древнеиндийскому учению, куркума улучшает кровообращение, помогает очищать организм и бороться с болезнетворными бактериями.
Куркуму в кулинарии добавляют при приготовлении круп, овощей, мяса.
- Тмин
Есть мнение, что тмин поможет нормализовать пищеварение и ускорить обмен веществ. Согласно Аюрведе, растение способствует усвоению полезных веществ, которые вы потребляете с пищей.
Регулярно очищайте организм
В Аюрведе есть понятие «ама». Это накопившиеся в организме токсины от непереваренной пищи, которые часто и становятся причиной ослабления иммунитета — в «захламленном» организме болезнетворным бактериям намного проще развиваться.
Чтобы не допускать «расширения» амы, Аюрведа учит регулярно проводить детоксикацию организма. Детокс-диеты не нужны вегетарианцам — по сути, такой режим питания полностью соответствует аюрведической мудрости. А вот любителям мяса и фаст-фуда очищающие диеты не помешают.
Обозначим 7 важных правил аюрведического детокса:
- Побольше овощей в рационе. Особенно будут полезны сельдерей, брокколи, цветная капуста, шпинат.
- Помогут цельные злаки. Но стоит избегать «тяжелых» круп — овса или пшеницы, например.
- На время диеты сократите потребление яиц, морепродуктов и рыбы — согласно Аюрведе, они увеличивают количество токсинов в организме.
- Уберите из меню сахар. Его можно заменить медом.
- Ешьте только свежеприготовленную пищу.
- Выбирайте сладкие и сочные фрукты — виноград, арбуз, дыня, бананы.
- Активнее приправляйте блюда специями — имбирь, перец, куркума, фенхель.
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