Как отмыть копеечным средством старые сковородки от застарелого нагара

Со временем на сковородках накапливается такой слой нагара, что за ним ее вообще не видно. Отмыть его обычным моющим средством со скребком практически невозможно. Однако есть легкий способ очистить сковородку от многолетнего нагара почти без усилий, и сделать так, чтобы к ней затем ничего не прилипало.

Нашатырный спирт;мусорные пакеты;уксус;скребок для посуды;растительное масло;ветошь.Сковороду в нагаре нужно сначала вымыть от остатков пищи и масла. Затем она помещается в мусорные пакеты, уложенные в несколько слоев. На нее выливается 50-100 мл нашатырного спирта, и пакеты завязываются. После этого сковородку нужно вынести на улицу или балкон, так как запах нашатыря будет проходить даже сквозь полиэтилен.Периодически нужно будет переворачивать сковородку, чтобы спирт растекался по ее поверхности. Спустя сутки весь нагар будет легко соскабливаться. Его можно снять кончиком ножа, и смыть остатки скребком.Если сковорода чугунная, то сразу после этого на ней проступит ржавчина. Чтобы ее убрать, нужно поместить сковороду в емкость с горячей водой или раковину, и налить сверху уксус. Через 20-30 мин ржавчина уйдет.Мокрая очищенная сковорода устанавливается на плиту и нагревается до высыхания. Затем на нее наносится тряпочкой растительное масло тонким слоем. Для этого лучше всего подходит льняное. Чугунную сковороду нужно смазывать со всех сторон.Натертая сковорода прокаливается на плите 5 мин при включенной вытяжке или открытых окнах, так как в процессе будет образовываться дымка. После этого она снова натирается маслом и греется. Так делается 3-10 раз, чтобы создать антипригарную пленку.Финальное закрепление антипригарного слоя делается в духовке. На сковороду также наносится масло, затем она устанавливается на решетку. Греть нужно 15-20 мин при температуре 250 градусов.После такой обработки сковорода приобретет золотистый цвет. Теперь на ней можно готовить что угодно без прилипания. Этим методом получится восстановить даже самую старую и грязную сковороду.