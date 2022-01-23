7 автомобилей с мощнейшей проходимостью, которым нипочем даже самое лютое бездорожье

Автомобили, которые пройдут везде.
Внедорожник – этот тот автомобиль, который проходит там, где другие машины просто бы остановились. Конечно, далеко не все SUV одинаково хороши в вопросе проходимости. Вот и сейчас речь пойдет об автомобилях, которые изящно сочетают в себе высокие стилистические и технические характеристики.
1. Jeep Grand Cherokee
Стиль и проходимость в Jeep Grand Cherokee.
Машина с уникальной платформой, которая была разработана совместно с маркой Mercedes-Benz. Внедорожник Cherokee имеет с необычайно высокую пневматическую подвеску Quadra Lift, мощный двигатель и внушительный набор аксессуаров полезных при движении по пересеченной местности. При всем при этом цена на машину адекватная.
2. Nissan Frontier PRO-4X
Nissan Frontier PRO-4X грязи не боится.
Единственный в своем роде среднеразмерный пикап от компании Nissan, обладающий достойным показателем проходимости. Машина обладает высоким потенциалом внедорожника. Его интереснейшими элементами являются задний дифференциал и автоматическая трансмиссия.
3. Land Rover LR4
Если надо Land Rover LR4 и проплывет.
Автомобиль, который говорит за себя сам. Среди ценителей SUV машина смогла заработать немалую славу. В последних моделях производитель стал использовать полностью независимую подвеску. У машины также одна из лучших антипробуксовочных систем, созданных человеком за все время.
4. Toyota FJ Cruiser
Лихо по грязи едет Toyota FJ Cruiser.
Высокий клиренс, короткая колесная база, отличные углы подъема и спуска. Уже этого достаточно, чтобы узнать в Cruiser автомобиль, рожденный для покорения бездорожья. Единственным серьезным минусом этой машины была и остается необычной плохая обзорность. Из приятных дополнений стоит упомянуть наличие разнообразных аксессуаров на водительской панели, облегчающих жизнь путешественника.
5. Nissan Xterra PRO-4X
Автомобиль Nissan Xterra PRO-4X достоин внимания.
Этот автомобиль принято считать последним представителем SUV 90-х годов XX века. Долгое время машина терялась среди абсолютных лидеров рынка. Тем не менее, она определенно заслужила свою порцию внимания автомобилистов, благодаря своим выверенным характеристикам.
6. Ram Power Wagon
Неплохой пикап Ram Power Wagon.
Неплохой вариант для тех, кто хочет взять себе что-то действительно большое. Отличные характеристики, много интересных решений в конструкции и, конечно, широкий арсенал дополнительных аксессуаров. Настоящая мечта покорителя бездорожья.
7. Toyota Tacoma TRD Off-Road
Машина Toyota Tacoma TRD Off-Road - выбор профессионала.
Охотничий пикап известный своей надежностью, простотой и выносливостью. Стоит отметить, что за версию «Off-Road» для Tacoma придется изрядно доплатить. Однако, тот, кто берет эту машину «ради дела», не будет в ней разочарован ни разу.
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