Как в российской тюрьме живется иностранцам

В отечественных местах лишения свободы отбывают сроки наказания представители свыше 40 стран мира. В России есть даже специальные МЛС для иностранцев.
«Черненькие» — «белые и пушистые»
В Мордовии есть спецколония, где отбывают срок представители иностранных государств. Как говорят сотрудники ФСИН, подобных осужденных в России с каждым годом становится все больше: границы открыты, и иностранцы этим активно пользуются, в том числе и для криминальных целей.
Африканцы чаще всего сидят за незаконный оборот наркотиков. Эти сидельцы, нарекаемые в МЛС для простоты общения Васями и Ванями, – в плане соблюдения режима в колонии народ мирный и покладистый. Зато европейцы с норовом хотят сидеть в таких же условиях, которые созданы в тюрьмах на их родине. Много жалуются, пишут в разные инстанции.
Азиаты, по словам работников пенитенциарной системы, поначалу притворяются, что из-за незнания языка не понимают, чего от них хотят, – русский они, как правило, знают достаточно хорошо. Эта категория осужденных держится особняком, чаще остальных попадает в ШИЗО.
Китайцы и вьетнамцы предпочитают сидеть в России, чем у себя дома: за ту же наркотики в Китае, как известно, расстреливают. Представители этих национальностей в теплое время года любят возиться на грядках, выращивая овощи к арестантскому столу, – на родине рацион китайца и вьетнамца богат растительной пищей.
Иностранцы в отличие от славян не склонны к побегам, потому что бежать им просто некуда. В неволе иностранным сидельцам позволяют справлять праздники, представители различных вероисповеданий свободно совершают религиозные обряды. Конфликтов между мусульманами и христианами в колонии для иностранцев нет, они мирно уживаются между собой.
Таджиков больше остальных
По данным ФСИН России, на первом месте среди иностранцев-осужденных в нашей стране сегодня граждане Таджикистана, затем идут сидельцы, имеющие гражданство Узбекистана, Украины. Замыкают список граждане Азербайджана. Федеральная служба исполнения наказаний обеспокоена ситуацией в колониях, где преобладают осужденные-мигранты, – там по национальному признаку начинают образовываться землячества, такие группы сидельцев диктуют свои правила поведения, идущие в разрез не только с административным регламентом МЛС, но и с воровскими понятиями.
Религиозный фактор раздора
По воровскому закону осужденные не делятся на национальности. Однако в московских централах, к примеру, больше половины сидельцев – кавказцы или азиаты, среди которых значительную часть составляют «смотрящие» за камерами и корпусами.
Но, как отмечают сами осужденные, главная проблема в интернациональной среде заключенных сегодня заключается даже не национальном вопросе как таковом, а в распространении в российских местах лишения радикальных течений ислама. И в этом процессе не последнюю роль играет этническая составляющая.
Приверженцы ваххабизма (они предпочитают именоваться салафитами) в российских МЛС – это главным образом выходцы из северо-кавказского региона. Они начали появляться в российских тюрьмах и колониях после Второй чеченской кампании. Салафиты на зонах и в тюрьмах группируются в отдельные сообщества, отличаются они от остальных заключенных и внешне: длинная борода, усы выбриты, штаны подвернуты. Радикальные исламисты нередко вступают в открытое противостояние с представителями воровского сообщества, законы которого не приемлют, на «общак» они также ничего не выделяют. Салафитами создаются тюремные джамааты.
Один из самых резонансных конфликтов между воровскими авторитетами и представителями радикального ислама случился в начале текущего года в тувинской колонии. Там вор в законе Руслан Гегечкори и его товарищи жестоко избили несколько мусульман прямо в молельной комнате за то, что те отказались подчиняться тюремному закону. Среди ваххабитов были выходцы из Чеченской республики, Дагестана, Ингушетии. По оперативным данным, в итоге духовные лидеры мусульман, собравшиеся в Москве специально по этому вопросу, приговорили Гегечкори к смерти в порядке кровной мести.
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