Как избавиться от вершинной гнили на огороде

Вершинная гниль — болезнь, чаще всего поражающая томаты и перцы. Как известно, она появляется вследствие недостатка кальция в почве. Чтобы внести необходимый микроэлемент, а заодно и многие другие, обратно в почву, воспользуйтесь органическим земледелием.







Для этого в компостную кучу отправьте как можно больше яичной скорлупы, желательно измельчённой. Чем мельче будет скорлупа, тем быстрее пройдёт процесс разложения и обогащения компоста. Конечно, результат не придёт через месяц или два, зато это залог будущих урожаев! Если вы выращиваете растения на одном и том же месте — почва беднеет, и из неё уходят, в первую очередь, такие микроэлементы, как кальций, медь, магний, железо, бор. Все эти микроэлементы можно внести обратно в почву, если регулярно обогащать компост кухонными отходами.







Однако если вам нужно экстренное решение вершинной гнили, и вы не можете ждать следующего сезона, то просто внесите подкормку кальция по листу — для этого выберите один из многочисленных продуктов, представленных в магазинах для сада и огорода. Внесение микроэлементов по листу — гораздо более быстрый и эффективный способ доставки питательных веществ в экстренном порядке. Тем не менее, для будущих урожаев следует позаботиться заранее уже сейчас и создать компостную кучу с яичной скорлупой и другими кухонными отходами.

Не забудьте пролить и замульчировать её, так как во влажной среде процесс компостирования проходит куда быстрее.