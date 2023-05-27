4 фактора, которые помогли победить коррупцию в Сингапуре

Сингапурцы нашли выход, как свергнуть мафиозную элиту, поэтому сегодня государство развивается семимильными шагами

Приоритет страны - борьба с коррупцией

Ли Куан Ю провозгласил своим девизом победу над взяточничеством, даже если придется посадить родственников и друзей / Фото: politika-v-rashke.ru

4 шага антикоррупционной программы

Всех чиновников вместе с семьями лишили неприкосновенности / Фото: grodno24.com

Никаких компромиссов с коррупционерами / Фото: 2.bp.blogspot.com

Если чиновник провинился, имущество конфисковали, он выплачивал огромный штраф и отправлялся за решетку / Фото: s.wsj.net

Ли Куан Ю считал, что госслужащие должны получать большие зарплаты / Фото: static.365info.kz

Госслужащий, которого уличили в коррупции, моментально становился главным героем первых полос / Фото: glas.ru