4 фактора, которые помогли победить коррупцию в Сингапуре

Сингапурцы нашли выход, как свергнуть мафиозную элиту, поэтому сегодня государство развивается семимильными шагами
Сингапур - небольшое государство в Юго-Восточной Азии, которое знаменито своими развитыми технологиями. Одноименная столица считается вторым по безопасности городом в мире после Токио. В том числе благодаря отсутствию коррупции в стране. Сингапурцы нашли выход, как свергнуть мафиозную элиту, поэтому сегодня государство развивается семимильными шагами. Novate.ru расскажет о главных принципах, которые помогли истребить взяточничество.
Приоритет страны - борьба с коррупцией
Ли Куан Ю провозгласил своим девизом победу над взяточничеством, даже если придется посадить родственников и друзей / Фото: politika-v-rashke.ru
Сингапурцам удалось избавиться от взяточничества буквально за 40 лет. И это без массовых расстрелов коррупционеров и жестких репрессий как в КНР. Раньше Сингапур был колонией Великобритании. В 50-х британцы покинули город, оставив практически необразованное население с низкими зарплатами, неработающими законами и коррупционерами во власти. Выборы выиграл политический деятель Ли Куан Ю, который провозгласил своим девизом победу над взяточничеством, даже если придется посадить родственников и друзей.
4 шага антикоррупционной программы
1. Снятие с чиновников неприкосновенности
Всех чиновников вместе с семьями лишили неприкосновенности / Фото: grodno24.com
Первым элементом борьбы стало усиление независимого Бюро по расследованию коррупции (БРК) и наделение его безграничными полномочиями. Всех чиновников вместе с семьями лишили неприкосновенности. Агенты БРК проверяли банковские счета и имущество не только членов правительства, но их семей и даже друзей. Если оказывалось, что кто-то живет не по средствам, сразу же начиналось расследование.
БРК боролось именно с крупными взяточниками в высших эшелонах власти. А для мелких чиновников придумали другой выход - максимально упростили принятие бюрократических решений и убрали всякие двусмысленные трактовки. Судам разрешили конфисковать коррупционные доходы. Кстати, БРК неоднократно расследовал дело и самого Ли Куан Ю, но ничего не находило.
Никаких компромиссов с коррупционерами / Фото: 2.bp.blogspot.com
Приведем один пример. Министр охраны окружающей среды Ви Тун Бун в 1975 году поехал с семьей в Индонезию. Вот только поездку оплачивал подрядчик-строитель, чьи интересы в правительстве представлял Ви Тун Бун. Также подрядчик предоставил министру жилье за 500 тыс сингапурских долларов и открыл два кредита на имя своего отца на 300 тыс, чтобы спекулировать акциями на фондовом рынке. БРК выявило махинации Ви Тун Буна и приговорило его к 4 годам и 6 месяцам заключения. Министру удалось обжаловать приговор, и срок сократили до 18 месяцев, но обвинение осталось в силе.
2. Жизнь по средствам
Если чиновник провинился, имущество конфисковали, он выплачивал огромный штраф и отправлялся за решетку / Фото: s.wsj.net
В 1960 году приняли закон, согласно которому взяточником можно было считать любого человека, который жил не по средствам или имел слишком дорогую собственность. Фактически это означало презумпцию виновности всех чиновников и государственных организаций. То есть даже за намек на взятку они считались коррупционерами, пока суд не доказывал обратное. Если чиновник все-таки провинился, имущество конфисковали, виновный выплачивал огромный штраф и отправлялся за решетку на приличный срок. Семья коррупционера считалась опозоренной, и никто не давал им хорошую работу.
3. Высокая зарплата - залог порядочности
Ли Куан Ю считал, что госслужащие должны получать большие зарплаты / Фото: static.365info.kz
Ли Куан Ю считал, что госслужащие должны получать большие зарплаты. Во-первых, они заслужили этого порядочной и честной работой во влаго правительства и народа. Во-вторых, так будет меньше соблазн брать взятки, ведь люди будут в достатке. Благодаря существенному увеличению зарплат в госсектор перешло много хороших специалистов. За счет этого в стране начался экономический подъем, а вместе с ним продолжал расти доход госслужащих. Сегодня система расчета зарплаты выглядит так. Доход чиновника равен 2/3 дохода работников частного сектора аналогичного ранга (по данным налоговой декларации).
4. Прозрачность СМИ
Госслужащий, которого уличили в коррупции, моментально становился главным героем первых полос / Фото: glas.ru
Стране нужны были независимые и объективные средства массовой информации, которые не подчинялись коррупционерам из правительства. Газеты честно освещали каждый случай взяточничества. Госслужащий, которого уличили в жизни не по средствам или коррупции, моментально становился главным героем первых полос.
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