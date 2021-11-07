Жизнь в танце: Известные танцоры прошлого, которым рукоплескало полмира

Танцовщик живет своим танцем и вкладывает в него всю свою душу и силы.

1. Знаменитый танцор и хореограф балета - Эдвард Виллелла

Мировая знаменитость, сыгравшая множество первых партий и единственный американец, который был приглашен станцевать на бис в Большом театре.

2. Основоположница современного танца - Рут Сен-Дени

Американская танцовщица, увлеченная Востоком, любила выступать в восточном стиле в экзотических и полупрозрачных костюмах, с роскошными декорациями и световыми эффектами.

3. Артисты балета

Прославленная балерина Ирина Баронова с партнером Романом Ясинским.

4. Американская танцовщица и хореограф

Рут Сен-Дени называли «первой леди американского танца».

5. Испанские страсти

Испанская красавица Карменсита, 1900 год.

6. Ева Слатер

Улыбающаяся Ева Слатер позирует перед фотографом после выступления .

7. Крисси Карлин

Обладательница великолепных ножек замерла в танцевальном па.

8. Кари де Мар

Танцовщица вживаясь в роль может импровизировать на сцене.

9. Австралийская танцовщица Кларисса Роза Сахарет

Актриса, выступавшая под псевдонимом Сахарет, большую популярность получила благодаря необычным номерам в программе - задирала ноги выше головы и показывала все свои нижние юбки

10. Юная Мэйбл Кларк

Профессиональная балерина и танцовщица.

11. Йони Кланси

Актриса выступала в кабаре и в театрах.

12. Ослепительная бэби-балерина

Ирина Баронова танцевала в труппе Ballet Russes , куда ее в возрасте 13 лет принял хореограф Джордж Баланчин.

13. Романтический образ

Синтия Грегори с партнером Эриком Бруном.

14. Русская балерина Ирина Баронова

Балерина станцевала сольные партии в «Спящей красавице», «Золотом Петушке», «Петрушке», «Жар-Птице» и других спектаклях.

15. Лои Фуллер в образе бабочки

Американская танцовщица привязывала к рукам длинные планки, покрытые метрами шелковой ткани , для создания образа бабочки или языков пламени.

16. Сен-Дени, урожденная Рут Денни

Знаменитая американская танцовщица и хореограф Рут Сен-Дени ставит постановки на различные темы.

17. Рут Сен-Дени

Рут в образе монахини с молитвенником в руках.

18. Танцовщица эпохи модерн

Рут Сен-Дени в постановке «Радха».

19. Супруги Касл

История жизни танцевальной пары Ирен и Вернона была экранизирована в 1939 году, а главные роли сыграли Фред Астэр и Джинджер Роджерс .

20. Ирмгад фон Роттентал

Ирмгад фон Роттентал исполняла главные партии в спектаклях.

21. Джузеппе Бонфильо и Мадемуазель Дази

Артисты балета перед выступлением.

22. Ирена и Вернон Касл

Знаменитая американская пара танцоров, выступавших в Европе и Америке.

23. Нежная Ирмгад фон Роттентал

Артистка балетного театра, исполнительница классических танцев.

24. Многогранный Джером Робертс

Работал в классическом балете, на Бродвее, в кино и на телевидении.

25. Самая влиятельная пара в начале 20-го века

Вернон и Ирен Касл - танцоры, выступавшие в стиле аргентинского танго.

26. Профессиональные танцоры

Балерины в легких одеждах, которые манили воздушностью и не сковывали движений.

27. Основоположница свободного танца - Айседора Дункан

Американская танцовщица импровизировала в танце, используя разные движения, шаги, прыжки, повороты.

28. Жеппе и Фенни Делано

История, рассказанная в танце.

29. Несравненная Лои Фуллер

Танцовщица считается «пионером» в области сценического танца.

30. Искусство танца

Воздушные и грациозные балерины в образе .