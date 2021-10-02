Дело Унабомбера : За что отбывает пожизненный срок тезка двух польских президентов

В 2017 году на канале Discovery вышел сериал «Охота на Унабомбера». /Фото: youtube.com

Теодор Качинский — выпускник Гарварда. /Фото: pinsdaddy.com

Дипломы Качинского и грамота о присвоении ему степени доктора философии, выставленные на аукцион. /Фото: nypost.com

Остатки одного из самодельных взрывных устройств, изготовленных Унабомбером. /Фото: thesmokinggun.com

Теодор Качинский — профессор Беркли. /Фото: mentalfloss.com

Реконструированная специалистами из ФБР бомба, убившая руководителя отдела рекламы пиар-бюро Burson-Marsteller Томаса Дж. Моссера. Этот теракт был предпоследним в «карьере» Унабомбера. /Фото: hulsroy.com

Помимо бомб, Качинский увлекался ещё и изготовлением кустарного огнестрельного оружия. Ему сильно повезло, что этот самопал он так и не успел испытать. /Фото: www.australianetworknews.com

Одно из первых объявлений о розыске неизвестного бомбиста. Тогда награда составляла всего лишь 50 000 долларов. /Фото: fineartamerica.com

С годами мастерство Унабомбера росло. Ещё одна реконструкция ФБР — взрывное устройство, замаскированное внутри Библии. /Фото: popularmechanics.com

Семейное фото Качинских, снятое у стены их дома в Иллиноисе, 1952 год. /Фото: psychologytoday.com

Машинка, на которой Унабомбер отпечатал свой манифест, была позднее продана с аукциона. /Фото: flickr.com/usmarshals

Рукопись манифеста Унабомбера. /Фото: npr.org

Теодор (с попугайчиком) и Дэвид Качинсккие. /Фото: psychologytoday.com

Передовица Washington Post с сообщением об аресте подозреваемого по делу Унабомбера

Фигурировавший в деле до ареста Качинского фоторобот предполагаемого Унабомбера. /Фото: birdinflight.com

Хижина Унабомбера в зале Музея журналистики и новостей. /Фото: newseumed.org

Тед Качинский под конвоем доставлен в суд, 4 апреля 1996 года. /Фото: birdinflight.com

Фотография сделанная внутри хижины Качинского сразу после задержания. /Фото: newseum.org

Качинский-Унабомбер, фото: AP. /Фото: nypost.com

Классический облик «безумного Унабомбера», растиражированный СМИ. /Фото: lesinrocks.com

Со дня ареста прошло двадцать лет... /Фото: biography.com