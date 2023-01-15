Актуальные вещи, существовавшие в древности

Некоторые современные изобретения действительно появились много веков или даже тысячелетий назад. Утверждение, что все древние люди были примитивными, — это вопиющая несправедливость.
Перед вами 8 изобретений, которые возникли намного раньше, чем мы изначально думали.
1. Протезирование и пластическая хирургия, 3000 г. до н.э.
Первые попытки исправить недостатки внешнего вида относятся к самым ранним временам. Одним из примеров является египетский протезный носок, который был не просто эстетичным, но и довольно эффективным.
2. Канализационная система, ок. 2600 г. до н. э.
Самые ранние канализационные сооружения принадлежали цивилизации долины Инда: в Мохенджо-даро были общественные туалеты и городская канализационная система. Упоминания о сточных водах также были известны в Древнем Вавилоне, в некоторых китайских городах, и в Риме.
3. Аккумулятор, ок. 2500 до н.э.
Багдадская батарея является керамический горшком, содержащим медную трубку с железным стержнем внутри. Копии этой батареи действительно способны создавать некоторое напряжение. Возможно, древние вавилоняне знали метод гальванизации, для которого использовались эти контейнеры, хотя скептики утверждают, что они служили только для хранения свитков.
4. Огнемет, ок. 420 до н.э.
Прототип этого грозного оружия впервые был использован в битве при Делиуме. Огнемет был медной трубкой, используемой для проецирования жидкой горючей смеси.
5. Будильник, ок. 400 до н. э.
Греческий философ Платон использовал водяные часы, которые могли издавать звуковой сигнал, чтобы напомнить ему, что пришло время начинать свои лекции. В Древнем Риме и на Ближнем Востоке были развиты водные тревоги.
6. Торговый автомат, 1-й век нашей эры.
В наше время торговые автоматы могут продавать все, что угодно, от игрушек до свежеиспеченной пиццы. Еще во времена Герона вы могли купить только святую воду, чтобы омыть руки в храмах. После внесения в устройство монетки, он будет приводить в действие механизм, который выдавал часть воды из резервуара клиенту.
7. Одометр, 1-й век н.э.
Архитектором Сиракузом был изобретен инструмент измерения расстояния, пройденного транспортным средством или. Первый одометр был похож на набор маленьких колес с цифрами на них, которые показывали длину пройденного расстояния по мере перемещения транспортного средства.
8. Компьютер, 100 до н.э.
Антикитерский механизм считается «древним компьютером», потому что это устройство может отслеживать движение небесных тел и предсказать солнечные и лунные затмения. Он также использовался для расчета даты начала Олимпийских игр.
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